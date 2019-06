Omar García Harfuch, tras su propia leyenda

-No sabes (me confió el ex Presidente Carlos Salinas) mi preocupación porque pudiera ofender a Javier por ofrecerle la jefatura de la Policía de la Ciudad de México; él merecía mucho más.

Para sorpresa del entonces Presidente electo, don Javier García Paniagua, una leyenda en materia de seguridad nacional que, como presidente del PRI, pudo ser candidato a la Presidencia de la República, aceptó, sin mayor explicación, el puesto de jefe de la policía preventiva del regente Manuel Camacho.

Con el tiempo, don Javier me explicó por qué aceptó aquel puesto que todos, incluido el Presidente de la República, considerábamos menor para él.

Cuando García Paniagua perdió la candidatura priísta a la Presidencia (“se pierde lo que se tiene; nunca fue mía”, me explicó desayunando en su casona de Risco), el entonces subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Ignacio Madrazo, pretendió halagar al candidato Miguel de la Madrid diciéndole que el ex líder nacional del PRI planeaba levantarse en armas al frente del Batallón de paracaidistas del Ejército (las Fuerzas Especiales), que le eran leales por ser el hijo del ex secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, general Marcelino García Barragán.

Se trató de un infundio zalamero del subsecretario y así lo entendieron De la Madrid y, en especial, Carlos Salinas, que desde la Secretaría de Programación y Presupuesto iniciaba su propio camino a la Presidencia.

García Paniagua, como su padre, el General, fue un monumento a la lealtad.

Esa extraña virtud que sólo algunos poseen honró Salinas al confiarle la segunda fuerza armada del país, la Policía del entonces DF, al hijo de García Barragán.

Este sábado, en quincena, como acostumbra la burocracia, Claudia Sheinbaum le confió la jefatura de Investigación de la Procuraduría de la Ciudad de México, y la Coordinación de Inteligencia del Gabinete de Seguridad, al nieto e hijo de dos monumentos a la lealtad, don Marcelino García Barragán y don Javier García Paniagua.

Sin duda, Omar merecía más, por ejemplo, quedarse en donde estaba, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, pero, como sus ancestros, es leal al país.

Se equivocará quien piense que el nuevo responsable de la investigación criminal en la capital de la República vive de las glorias de sus antepasados; él mismo ha forjado su leyenda en la Policía Federal, a la que llegó sin recomendación alguna y de la que llegó a ser Comisario General titular de la División de inteligencia y en la que logró la liberación de 186 personas secuestradas, la captura de 606 plagiarios y la desarticulación de 56 bandas delictivas.

Luego pasó a la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, ahora Fiscalía General de la República, en donde sustituyó a Tomás Zerón. Ahí acrecentó su leyenda hasta que Gertz Manero optó por su coordinador, el tapatío Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez (protegido, en Jalisco, del mal recordado procurador Luis Carlos Nájera), después de ser un fiasco en San Pedro, Nuevo León, de donde se marchó dejando al municipio inmerso en una ola de violencia; antes tuvo un gris paso por la Policía Preventiva de la entidad, el C5 estatal, la Fuerza Civil y la policía de Guadalupe.

Es probable que Claudia Sheinbaum no aquilate todavía lo trascendente del movimiento que hizo este sábado en la Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, que muchos anticiparon como mera especulación, pero que desde el viernes, en IMPACTO, dimos como un hecho, confirmado por una de las voces más cercanas al Presidente López Obrador.

Ahora sólo falta saber hasta dónde quiere llegar la jefa de Gobierno.