Olga y Cresencio deben cuidar a Andrés Manuel

Alguien que de esto sabe mucho más que el escribidor advirtió que el fantasma del fracaso rondaría a la Cuarta Transformación si el gabinete deja solo al Presidente López Obrador. No es que la profecía se haya cumplido, pero hay indicios preocupantes de que podría ocurrir.

En los últimos días han ocurrido episodios que deben poner en alerta al Presidente.

Por error, o protegiendo narcos, soldados mexicanos armados pisaron territorio norteamericano –quizás el verbo invadir sea exagerado— y se permitieron apuntar con sus rifles a algunos de sus colegas de aquel país.

La ¿anécdota? permitió al presidente Donald Trump anunciar el envío de soldados armados a la frontera con México.

Si el asunto no fuera menor, Andrés Manuel no se habría ocupado de las agresiones de Donald Trump, vía Twitter, repitiendo sus respuestas más que conocidas: Amor y paz.

Qué bueno porque nadie, por lo menos al sur de la frontera norteamericana, desea que tengamos un mal encuentro con el gobierno de Estados Unidos a causa de un grupo de militares mexicanos que conforme a la versión oficial, que no es tal porque no la hay, ignoraba si estaban en México o en la Unión Americana.

Para variar, el Presidente López Obrador salió a dar la cara porque el general secretario Cresencio Sandoval, jefe inmediato de nuestros soldados invasores y amenazantes, hasta hoy ha guardado silencio.

Quien salió al quite fue la secretaria de Gobernación, pero doña Olga Sánchez Cordero debió aprovechar la oportunidad para quedarse callada. Quizás porque sigue usando los mapamundis de los viejos tiempos se concretó a explicar que cree que se trató de una confusión, pues las líneas divisorias de la frontera no se aprecian con claridad porque ésta es muy “imperceptible”. Quizás cuando ya exista el muro de Trump no tendrá duda para distinguir en dónde empieza un país o termina el otro.

Lo grave es que una secretaria de Gobernación se refiera a este tipo de temas como “confusión” y utilice verbos como creer cuando de lo que se trata es de certeza, como la tuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que produjo la más sensata de las declaraciones en torno a tan espinoso tema.

Está bien que a López Obrador le encante monopolizar los temas, pero en este asunto nimio (como lo fue el desembarco, en Tampico, de marinos norteamericano en 1914 para abastecerse de gasolina, que provocó la ocupación, por 7 meses, de Veracruz por la flota del Atlántico de Estados Unidos), quien debió jugarse el rostro fue el general secretario y no el Presidente, o la Secretaria de Gobernación.

Es cierto que el Presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero sus subalternos deberían cuidarlo un poco.