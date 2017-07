Ojalá y Peña tuviera colaboradores leales como él

Don Nicolás Reyes Alegre, aquel ilustre poblano que en la escuela secundaria se esforzó en enseñarnos un poco de español, gustaba platicar a sus alumnos del califa árabe que ante la negativa del Mío Cid de calzarse la corona de Valencia, alegando que pertenecía a su rey Sancho, exclamó: ¡Qué vasallo tan leal; siquiera tuviera un Señor igual de leal!

Con Enrique Peña Nieto ocurre igual, pero al revés: ¡Qué señor tan leal; siquiera tuviera vasallos igual de leales!

Qué envidia cumplir 51 años siendo Presidente de México, aún y con todos los problemas que enfrenta Peña Nieto.

Él, católico, si no devoto, medio practicante, sí, como lo somos la mayoría de los mexicanos, (guadalupanos, pues), se comporta como pagano; ayer pidió a la diosa fortuna, Tiqué para los griegos, que lo acompañe para que se materialice todo lo que se propuso al tomar posesión.

Que así sea, pese a que buena parte de sus colaboradores, como nos ha quedado claro a la mayoría de los mexicanos, no mereció la oportunidad que le dio de arribar a las grandes ligas colgado de la gran popularidad que lo llevó a realizar la hazaña histórica de recuperar la Presidencia de la República después de 12 años de panismo.

Sería ocioso repetir aquí los logros de su gobierno porque, en automático, los amigos de las redes sociales nos darían respuesta con los 43 de Ayotzinapa, la casa blanca y, para no ser exhaustivos, con lo más reciente, el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca; lo cierto, sin embargo, es que la numeralia está ahí para quien, despojándose de prejuicios, sea capaz de reconocer lo bueno que el gobierno no ha encontrado la manera, no ha querido o ha sido incapaz de contar.

Quizás lo único a reclamar a Peña Nieto en la histórica aventura de gobernar a un país difícil de entender sea haberse acompañado casi sólo de mexiquenses y algunos “extranjeros” que hicieron trabajo previo a su candidatura en el Estado de México.

En entrevista con IMPACTO, alguna vez me dijo estar orgulloso de su equipo; lo entendí porque conozco su concepto de amistad y lealtad, pero creo que, como suele ocurrir, buena parte del equipo no estuvo a su altura. Eran pequeños (y algunos siguen siéndolo) para enfrentar la gran tarea que les encomendó.

Ayer le preguntaron si habrá cambios en su gabinete, porque la Asamblea Nacional del PRI está a la vuelta del calendario, así como la postulación de su candidato presidencial. Contestó como el Jefe leal que es, pero también apoyándose en Perogrullo: Los cambios se realizarán cuando sea necesario.

Peña Nieto es un jefe que no gusta de hacer cambios, como lo demostró desde que gobernaba el Estado de México. Es tan leal que muere al lado de sus colaboradores.

Pero la verdad es que, a estas alturas, ¿para qué enviar a Aurelio Nuño a Gobernación? ¿Para que el crimen lo devore en dos o tres meses? ¿Para qué Miguel Osorio Chong a Desarrollo Social si no hay tiempo para destruir la red de operadores panistas que construyó José Antonio Meade?

Y así podríamos irnos al infinito.

Quizás el mejor obsequio para Peña Nieto en su cumpleaños 51 (ya mero me alcanza) no sea la recuperación de 8 puntos de su popularidad en las encuestas, sino un poco de lealtad de algunos de sus colaboradores.

Es lo menos que se merece quien los sacó de la nada para colocarlos en el estrellato.