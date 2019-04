Ocurrencias de diputados

TAL PARECE QUE CAÍMOS EN LOS TIEMPOS DEL CHACOTEO. Sin duda hay los que están determinados a poner las chelas en venta, pero calientes, con el pretexto de que esto dejará de ser un aliciente para el pedo, otros, sin mayor seguridad, estiman que para evitar la obesidad hay que promover los tacos helados, sobre todo los de carnitas, los de canasta, los árabes, los de guisados, los de chicharrón o los de hígado, los de rajas y los de queso, las garnachas y las quesadillas, los tamales, los caldos para los crudos, los guisos mañaneros para desayunos, en fin, el caso es joder a la gente a la que normalmente se toma una chela fría porque así se siente bien y no hay borrachera. No tengo la menor idea de cómo evitará que se tome el tequila, porque el único que se toma helado es el tradicional y los demás pues como Dios les da a entender a los borrachitos y a los vendedores, igual sucede con el mezcal o con los demás licores, el caso es que no hay forma de controlar otras bebidas, a menos que como, en el Peñafiel, le agreguen algo de veneno para que dejen de andar chupando por las calles o en las casas y suspendan la venta de todo tipo de bebidas que combinen con los licores y eso como que estará muy fuera de foco y, tendremos levantamientos de protesta y armados, ya no de tarros, sino de pedos en protesta general y las señoras, al poco tiempo, no aguantarán el méndigo humor de sus maridos cuando tengan que aguantarles viendo, los fines de semana, solitarios, tristes y desconsolados los partidos de futbol y bueno, los de beis, a pesar de que son tan aburridos tal como lo muestran los genios del deporte.

El asunto es que las ocurrencias se van generalizando y si así como se lavan las escaleras, de arriba para abajo, también se generalizan las ocurrencias de arriba para abajo, y hay competencia de pendejadas, y por esa razón, los diputados que no son brillantes sino pendejos disciplinados pues tienen las ocurrencias más geniales, solamente les falta que, a los condones, les hagan agujeritos para que se suspenda la sexualidad y no haya tantos desmanes en los hoteluchos de paso, los médicos ya no recetarán más que medicinas vomitivas y de sabores amargos y pinches para que no tengamos mucho gasto en este tipo de servicios, se les debe cobrar mucho a los que se jubilen para que no anden jodiendo con aumentos y gasto masivos y despilfarradores, a los perros de casa se les debe cobrar por las placas de circulación, por las meadas y las defecadas callejeras, se debería promover el que en vez de perros se traigan como mascotas animales productivos, por ejemplo, vacas, sin ofensa de las suegras, para que brinden la leche diaria y algunos chuletones a su sacrificio, los vehículos para que dejen de contaminar se deben hacer tipo bicicletas para que vean las chingas que se llevan los ciclistas en las calles y el gasto energético que ayuda a mantener los pesos bajos, aunque, los precios, sean altos.

En temporadas de vacilones o de asueto, se debe obligar a que todas las familias salgan por los caminos de paga, pero caminando y con mochilas y fogones para comer en el camino y no anden en la contaminación y demandando que haya combustible barato y en donde se les pegue la gana, a los méndigos chamacos mocosos y latosos, se les debe cobrar por berrinche y por lágrima, a lo mejor no ahora, pero acumularles las multas cuando sean sujetos de impuestos, aunque no sean sujetos de paga… más vale paga en la mano que ver sujetos volando.

A los aviones se les debe poner un hasta aquí, más vale un pueblo que tenga y mantenga su espacio aéreo limpio que lleno de mugre y avioncitos o de terminales limpias para que la gente proteste en las centrales camioneras al comparar los servicios y ya no se deben regalar cacahuates saladitos ni papitas ni refresco ni café, que se chinguen los viajeros para que sepan lo que sufren los indocumentados que viajan en la Bestia y que son acosados por los grupos criminales, así que no deben de faltarles, a los viajeros, algunos cuantos malandrines para que les pellizquen las nachas, les den sus cates, les roben las carteras, los secuestren y hasta que los violen para que le vayan midiendo el agua a los camotes y se clarifique lo que hacen sufrir los pederastas que, ahora, andan huyendo después de sus órdenes de aprehensión.

A los políticos ratas y cobardes se les debe, no solamente cortar la mano que usaron para recibir los sobornos y guardarse el dinero mal tenido, también se les debe poner a barrer las calles para que sepan lo que sufren los barrenderos y que dejen de tirar las fajillas de los fajos de billetes como lo hacen por cualquier calle, a los que usan drogas, por ejemplo, a los que consumen cocaína hay que darles bicarbonato que es parecido pero mucho más barato, a los que consumen mota, pues el pasto de que corta en los jardines, a los que andan en el peyote pues denles biznagas crudas, a los que se inyectan que les brinden las jeringas con agujas chatas para que cuando menos les duela, a los que andan de agarrones en el Metro pues hay que dejarlos cerca de los baños en las centrales camioneras para que sientan el olor y lo que es bueno, a los que andan de metemanos robando, les deben poner ratoneras en los bolsos para que cuando menos les den, de vez en cuando, golpes en los finos dedos, a los que no van a misa, llevarlos a escuchar la de tres padres cada día para que aprendan a respetar y manejarse con honor y honestidad, a los curas pedófilos ponerles algunos jugadores que les den para sus santos y sepan lo que es recibir, cuando usan lo que deben usar para solamente sacar y no para meter, a ver si siguen haciendo sus cochinadas. A los maridos con dos o tres señoras, ponerlos juntos en la misma casa y, a las señoras que colocan las cornamentas, pues igual, para que sepan lo que es amar a Dios en tierra ajena, a los gobernadores, pues a que anden solos por las calles y no lleven chofer, no importa que se pierdan en sus estados, al final de cuentas, ni los conocen, y a los chavos caritas pintarles el rostro de colores y a los pendejos, darles dinero para que superen el trauma, en fin, cuando se quieren solucionar las cosas se puede, no me digan que no… total todo es cuestión de las ocurrencias….