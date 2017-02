Ochoa Reza debe tener cuidado con Beatriz Paredes

Hasta anoche, Enrique Ochoa Reza no había decidido si Beatriz Paredes clausura hoy o no el Consejo Político Nacional del PRI.

La intención es enviar un mensaje a la militancia, pero cuál enviaría si la distinción la concede a la ex embajadora de México en Brasil y Cuba, ex dirigente nacional del partido en el poder, ex gobernadora de Tlaxcala, ex subsecretaria de Gobernación hasta en 3 ocasiones, una de Agricultura, presidenta del Senado y de la Cámara de Diputados, 2 veces candidata derrotada a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, hoy CDMX, y dirigente nacional del PRI.

Si Ochoa Reza llegó al liderazgo nacional representando al priísmo del futuro y del presente, ¿Paredes representa lo mismo?

Desde diciembre pasado Beatriz ya no regresó a la sede diplomática de México en Brasilia; la versión extraoficial es que se trató de una decisión propia, sim embargo, lo que pareció una renuncia a Claudia Ruiz Massieu en realidad fue decisión de Luis Videgaray.

Simplemente el nuevo secretario de Relaciones Exteriores no quiso que una amiga tan cercana a Dilma Rousseff, la presidenta carioca destituida, representara a México en aquellas tierras.

Lo que sea, lo cierto es que al ya no regresar a Brasilia, Beatriz intenta reinscribirse en la vida pública del país.

La gran oportunidad se le presentará hoy si Ochoa Reza cede a la tentación de otorgarle la distinción de clausurar la reunión del CPN que determinará si la Asamblea Nacional se realiza en agosto o septiembre próximos, después de las elecciones de Coahuila, Nayarit y Estado de México, y antes del inicio del proceso electoral del 2018.

Beatriz ha buscado con tanto ahínco la oportunidad que podría presentársele mañana que es válido preguntarse ¿qué quiere?

Lo ha sido todo o casi todo: de Tlaxcala a las Ligas Mayores, incluyendo lo último, el servicio exterior en un país en donde vivió intensamente, con libertad absoluta; sólo se le ha negado la jefatura de Gobierno y la Presidencia.

El problema es en todo caso para Ochoa Reza si su intención es enviar hoy un mensaje. ¿Qué significa Beatriz para una militancia que no tiene mayor contexto de la Paredes o de cualquier otro líder nacional del PRI anterior a Manlio Fabio Beltrones?

¿A quién encargará la clausura del Consejo? ¿A Humberto Moreira? ¿A Roberto Madrazo? Lo más rescatable es Pedro Joaquín Coldwell, pero los memoriosos recuerdan que su discurso dinosáurico, con reminiscencias de los 60s, provocó la irrupción hoy fallida del movimiento “Yo soy 132” que tanta lata dio a Enrique Peña Nieto en la campaña de 2012.

El líder priísta está ante un dilema de difícil solución porque rescatar un cadáver político para dar lustre al final de un evento importante pero rutinario, puede dar alas a quienes velan sus armas: Francisco Rojas que en busca de desquite permanece en la oscuridad, y sus aliados actuando abiertamente; César Augusto Santiago (que con Santiago Oñate creó los “candados” estatutarios que cortaron de tajo las aspiraciones de los tecnócratas de Ernesto Zedillo); José Ramón Martell (que cuando le conviene olvida su segundo apellido compuesto, López Portillo), y Jesús María Rodríguez, el redactor estrella de las proclamas del movimiento que presiona a Ochoa Reza a convocar la Asamblea, incapaz de perdonar a Enrique Peña Nieto su preferencia por José Calzada para la candidatura a gobernador de Querétaro.