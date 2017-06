Caminando juntos casi 30 años… sin Osorio Chong; nadie exige pruebas a Tillerson por ‘nexos’ narcos-Estado Islámico, ni Segob ni el Senado; periodistas ´clausuran´ fiscalía para delitos vs libertad de expresión de PGR

OCHOA NOMBRA A CHARLESTON; ASF LO SEÑALA EN DESVÍOS POR MIL 980 MDP EN VERACRUZ

¿Nadie alertó a Enrique Ochoa Reza de Fernando Charleston Hernández..?, porque el ex secretario de Finanzas de Javier Duarte de Ochoa, nombrado presidente provisional del PRI en Morelos, laboró en el gobierno de Veracruz en el año en que despegaron las denuncias de corrupción.

…

La noche del 4 de junio, día de elecciones en cuatro estados, inclusive Veracruz, Ricardo Anaya Cortés mostró a Ochoa Reza la gráfica de las denuncias contra Duarte, con un acelere impresionante a partir del 2013.

…

Y, para infortunio del titular de Finanzas (agosto 2013 a julio 2014), la revisión de la cuenta pública arrojó el desvío de mil 980 millones de pesos, de 2 mil 036 millones etiquetados para el Fortalecimiento de la Infraestructura del Estado.

…

En el 2014, la Auditoría Superior de la Federación de Juan Manuel Portal señaló que las finanzas a cargo de Charleston argumentaron que el desvío fue para pagos a salarios de maestros estatales, pero NO hay documentos que lo avalen. ¿Qué dirán los fans de Ochoa Reza por la declaración del miércoles en TV: “A mí me indigna la corrupción”..? Por cierto, fue todo un “éxito” en redes sociales.

CAMINANDO JUNTOS CASI 30 AÑOS… SIN OSORIO CHONG

¡Vaya mensaje enviado por Luis Videgaray Caso en su cuenta de Twitter..! A pesar de ser tres los compañeros de gira a Miami, la fotografía NO incluye a Miguel Ángel Osorio Chong, en la que incluye el texto: “Como hace casi 30 años, con @JoseAMeadeK caminando juntos. Esta vez en la Universidad Internacional de Miami”.

…

Escoja el mensaje oculto de Videgaray: A) Juntos al 2018; YO como candidato presidencial, B) Si no soy yo, el candidato es José Antonio Meade Kuribreña, C) Osorio Chong NO es de nuestro equipo, D) Osorio tomó la foto para joder, E) La tomó un enviado de Manlio Beltrones o de José Narro, o de Aurelio Nuño, o de Enrique de la Madrid, o de Eruviel Ávila, también para joder.

NADIE EXIGE PRUEBAS A TILLERSON POR ‘NEXOS’ NARCOS-ESTADO ISLÁMICO, NI SEGOB NI EL SENADO

Veinticuatro horas después de la preocupante declaración del secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, sobre nexos de terroristas del Estado Islámico con cárteles de la droga mexicanos, ninguna autoridad del país ha solicitado la presentación de evidencia o pruebas para sostenerla.

…

Lo que se habla en las comparecencias del Congreso norteamericano tiene eco mundial y la oficina de Luis Videgaray Caso o el homólogo de Tillerson, Miguel Ángel Osorio Chong, por cierto, de gira en Miami, han dicho nada.

…

Antes de Tillerson, el titular de Seguridad, John Kelly, declaró sobre las conexión terrorismo-narcos, sin precisar si la información tiene origen en capos extraditados recientemente a Estados Unidos, como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera o Vicente Zambada Niebla, hijo de “El Mayo”.

…

Tampoco se escucha la voz de Gabriela Cuevas o Marcela Guerra en el Senado, o del presidente Pablo Escudero, para aclarar, entre el gobierno mexicano y el norteamericano, asuntos que son competencia de esa cámara.

PERIODISTAS ´CLAUSURAN´ FISCALÍA PARA DELITOS VS LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE PGR

Preocupante para el procurador Raúl Cervantes Andrade que un nutrido grupo de periodistas hiciera una clausura simbólica de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, por el primer mes del asesinato, en Culiacán, del periodista de Ríodoce Javier Valdez Cárdenas, donde NO se ve ningún avance.

…

Las marchas en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil rebasaron las expectativas en asistentes y reclamos contra la inseguridad en el estado gobernado por Quirino Ordaz Coppel, entretenido con el Tianguis Turístico que llevará Enrique de la Madrid el próximo año y en repetir la Serie del Caribe en el puerto, para beneplácito del jefe priísta Antonio Toledo Corro, dueño de los Venados.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos