Nulas posibilidades de crecimiento con gasolinas inflacionarias

Desde que Pemex anunció en la Ciudad de México la llegada de un gasolinazo, de un aumento generalizado en los precios de las gasolinas, fríamente explicados por servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular del ramo es, José Antonio Meade, con aspiraciones políticas por su vinculación multipartidista y por la inercia que todavía tienen las declaraciones optimistas de las reformas estructurales (¿?), impulsadas por su antecesor Luis Videgaray, ahora en el círculo de bateo nuevamente, que fueron esperanzadoras para algunos servidores públicos y denostadas por los partidos políticos de la izquierda, que finalmente son sostenidas en el sexenio actual del gobierno por ya muy conocidos los partidos políticos afines al modelo económico de las llamadas Reformas estructurales.

Estas Reformas especialmente la energética, son ahora motivo de álgidas críticas en el país o en las calles de la Ciudad de México, por querer aplicarse, sin que hayan sido discutidas en un ambiente de razonamiento gubernamental o legislativo, para ser aplicadas sin discusión por parte del gobierno, y peor es padecerlas y pagarlas por los usuarios del transporte de todo tipo, sin esperarlas.

Por este motivo ante la desmovilización de los órganos de gobierno Federal y otro tanto estatales, por las fiestas de fin de año, el Jefe de Gobierno de la CDMX Miguel Ángel Mancera, mostró su inconformidad y oposición, contra esta medida que seguramente arrastrará el modelo económico y a nuestra moneda frente al dólar, de por sí abiertamente inestable y antipopular, que va a favorecer a la inflación en agravio a los sectores más desprotegidos, no sólo de esta Capital de la República, sino en forma generalizada en todas las entidades federativas del país.

Por lo que Mancera como titular del Gobierno de la Capital del País, sugiere que esta medida inoportuna en el sector energético, que afecta enormemente a nuestra ciudad y al país en su conjunto, debe de ser analizada en la perspectiva que afecta los presupuestos en todas las entidades federativas y a las familias más desprotegidas, porque son inflacionarias en los precios de los insumos y en las mercancías en todo el país, porque favorecen la recesión económica y la inestabilidad cambiaria como estamos viendo.

Se han creado ya inquietudes y molestias en toda la nación, que van a proyectar las críticas y movilizaciones de protesta de la gente, tal como se denunció tras su aprobación en el Congreso, a pesar de los temores y advertencias de una gran parte de la sociedad mexicana por lo que propone que se ventilen durante las próximas sesiones de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a celebrarse al inicio de las tareas del gobierno en el 2017.

Lo peor no comienza todavía, porque al aumento del precio de la gasolina, los genios del gobierno que lo impulsan, nos revelan que no sólo es el equivalente al 20 por ciento de su precio actual, sino que los precios subirán pese al disgusto de los consumidores, porque no hay señales de alguna recuperación propia, Pemex se va someter o ya se sometió, a lo que venga posteriormente en el marco competitivo del mercado, por la participación de las gasolineras norteamericanas o de cualquier otra nación, que le entre y aproveche las facilidades genero$as, que les ha dado la Reforma Energética de México, aprobada en las cámaras legislativas del Congreso de la Unión, con el bombo y platillo anunciado, que ya se salió del contexto económico original con que se aprobaron, las premoniciones ciudadanas no lo pueden creer y tan pronto concluyan las fiestas de fin de año y Reyes lo van hacer sentir.

