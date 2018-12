Nuevo año entre hybris y némesis

Me despido de Owen brindando con mezcal confiando sinceramente que Andrés Manuel logre burlar la hybris y jamás sea presa de la némesis

No he consultado a Javier Castellanos ni a Juan Ramón de la Fuente, mis analistas y psiquiatras de cabecera: uno en viaje reparador para regresar a seguir impulsando con mayor ahínco la tarea que el país no le reconoce del todo, la donación de órganos; el otro, listo a emprender al vuelo a Nueva York a representar como nadie a México en la ONU después de negarse hasta en dos ocasiones a aprovechan la oportunidad de dirigir al país a mejores rumbos.

Si estuvieran cerca me dirían que permitir a las aguas templadas del Pacífico mojar tus pies y que te abracen los 31 grados de temperatura ambiente, pero eso sí, con cerveza, tequila o mezcal en mano, es la medicina que ayuda a expulsar del estómago el aleteo de las mariposas que los poetas usan para ocultar las palabras adecuadas que definen la preocupación por un futuro inmediato incierto.

O que al menos, te ayudan a olvidar, diría el vate Roberto Cruz en su Convento de Arrabal.

Coincidirán los tres que se trata de melancolía porque, conforme al racionalismo y a Andrés Manuel López Obrador, lo que fue ya no volverá a ser, pero ocurre que ahora, cuando la vieja palabra amada de Manuel Acuña y Amado Nervo se traduce en depresión, ni modo de acudir a Los Pinos en busca de los depósitos de Prozac que, conforme a la leyenda urbana que rodea Vicente Fox, le suministraba su jefe de oficina, Ramón Muñoz, para mantenerlo en su mundo raro y poder, Marta Sahagún y él, gobernar sin interferencias.

O de perdida ubicar la cava que dicen tenía Felipe Calderón para cantar con Joaquín Sabina… y a solas también. O la que, según los periodistas que abrevan en la confiable Fuente de Petróleos, Enrique Peña Nieto compartía con sus amigos, Emilio Gamboa, por ejemplo, hasta iniciada la madrugada.

A cambio, masoquista que soy, en espera que el reloj avance inexorable hacia el 2019 me sumerjo en un libro olvidado, “En el poder y la enfermedad”, a sabiendas que en lugar de desterrar los demonios que hace tiempo me acompañan sólo los alimentará aún más la narrativa de David Owen que, desde su atalaya privilegiada de ex ministro de Sanidad y Exteriores de Gran Bretaña y médico experto en neuropsiquiatría, estudió a los grandes hombres de Estado contemporáneos (con algunos colaboró y a otros conoció) y explica sus condiciones de salud cuando tomaban decisiones definitivas para sus países y, en ciertos casos, para el mundo.

Habla extensamente del síndrome de “hybris”, una cuestión mental, no necesariamente un mal físico, definido por David E. Cooper como “exceso de confianza en uno mismo, una actitud de mandar a freír espárragos a la autoridad y rechazar de entrada advertencias y consejos, tomándose a uno mismo como modelo”.

Para Owen, “Al observar a los dirigentes políticos, lo que me interesa es la hybris como descripción de un tipo de pérdida de capacidad. Este modelo resulta muy familiar en las carreras de los líderes políticos cuyo éxito les hace sentirse excesivamente seguros de sí mismos y despreciar los consejos que van en contra de lo que creen o en ocasiones toda clase de consejos, y que empiezan a actuar de un modo que parece desafiar a la realidad misma. La consecuencia es habitualmente, aunque no siempre, la némesis”, es decir, el castigo de los dioses.

Debí seleccionar “El Principito” para filosofar en un día como estos y contestar los mensajes de fin de año que llegan constantemente a mi teléfono celular, pero reencontrar mi viejo libro editado por “El Ojo del tiempo, Ediciones Siruela” me regresó a una realidad que ni el mar, el sol, la cerveza, el tequila o el mezcal, ni las meditaciones tipo mi querido amigo Miguel Couchonnal, logran apartar.

Parece lugar común que los grandes gobernantes de la historia contemporánea han sufrido alguna afección más o menos grave, pero entre las muchas consideraciones importantes de Owen está que la llamada por Bertrand Russell “embriaguez del poder”, “capta muy bien la relación casual entre detentar el poder y una conducta aberrante que tiene un tufo de inestabilidad mental. El poder es una droga dura que no todos los líderes políticos tienen el firme carácter necesario para contrarrestar: una combinación de sentido común, decencia, escepticismo e incluso cinismo que trate el poder como lo que es, una privilegiada oportunidad para servir y para influir -y en ocasiones determinarla- en la marcha de los acontecimientos”.

Owen tranquiliza mi caminar de las últimas horas de 2018 al primer minuto del 2019 con su convicción de que “los líderes resueltos que más probablemente eludirán el síndrome de hybris son, por lo general, aquellos que tienen buen cuidado de conservar una modestia popular mientras están en el poder, de mantener en lo posible su antiguo estilo de vida, de escuchar a las personas cercanas -cónyuge, familia y amigos- y de evitar la parafernalia del poder. Estos dirigentes tratan de consultar aun cuando es posible que el proceso no altere sus opiniones.

Cometen errores de juicio, pero no es frecuente que sean errores debido a no haber hecho caso de las opiniones de los demás o haberlas despreciado.

Por encima de todo, en una democracia, aceptan que los inherentes controles y equilibrios institucionales deben ser respetados escrupulosamente y hacen pocos intentos o ninguno de burlarlo, ya sea en el Gabinete o el Parlamento”.

Me despido de Owen brindando con mezcal confiando sinceramente que Andrés Manuel logre burlar la hybris y jamás sea presa de la némesis.

Por lo que a mí toca, aquí permaneceré hasta que el cuerpo aguante, haya papel y tinta o sólo redes sociales.

Mientras tanto ¡¡¡Salud!!! a mis 4 lectores y a todos los que estén armados con cerveza, tequila, mezcal o zarzaparrilla.

Y un buen año porque lo merecemos.

Que lo vivamos como si fuera el último.