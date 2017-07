Nosotros y la política

Cierto día, una dama dedicada al hogar me dijo que no quería saber nada de la política. Que todo lo que acontecía en ese universo era repetitivo. Que, por eso, no veía ni oía los noticieros, ni leía los diarios y semanarios. Que su vida estaba, para su fortuna, muy lejos de la política.

Sus palabras me produjeron una involuntaria sonrisa. Desde luego que no por burla ni por sarcasmo, sino por haber escuchado una ingenuidad que merecía una explicación, pero nuestra conversación fue fugaz y no tuve oportunidad para decirle lo que hubiera deseado.

Me hubiera complacido explicarle que, aunque ella no quisiera, la política, a diario, se metía en su casa y convivía con ella. Pensé en la vida diaria de un mexicano común de clase media. Digamos un ejecutivo de empresa privada de mando medio. Quizá él, como la dama de mi interlocución, tampoco quisiera convivir con la política, pero imaginemos su día.

Suena su despertador, posiblemente japonés. Si es importado, allí están la política comercial y la política arancelaria. Si es de fayuca, allí está la política de combate al contrabando y la política de combate a la corrupción. Todas ellas en su recámara. Más aún, en su buró. Se sienta en el borde de la cama y enciende la luz. Recuerda el último recibo de electricidad y trata de imaginarse el siguiente. Allí aparece la política energética y la política de precios públicos. Abre la llave de la ducha y se enciende el calentador de paso. Se han metido al cuarto de baño la política de hidrocarburos, la política hidráulica y la política de servicios públicos.

Todas estas se volverán a repetir durante los siguientes 30 minutos de nuestro imaginario amigo y, por ello, las omito, pero no olvidemos que ellas están presentes en el shampoo, el jabón, la navaja de afeitar, los desodorantes, los perfumes, el vestido y el calzado.

Cuando se sienta a desayunar aparecen un simple par de huevos, unos frijoles fritos, un jugo y un café, pero, de manera invisible, también se sientan en el desayunador la política agraria, la política agrícola, la política hidráulica, la política de fomento, la política de subsidios, la política de transporte, la política de abasto, la política de precios, la política de comercio y la política fiscal. Se movieron 20 organizaciones privadas y ocho secretarías de Estado para que nuestro protagonista pudiera tomar su frugal desayuno.

Al concluir revisa su portafolio y un pequeño maletín que le servirá para un brevísimo viaje relámpago a vecino país. Allí se encuentra el pasaporte y la visa. Política exterior y política migratoria. También está el boleto de avión. Política aeronáutica, política de transportes y política de reciprocidades aeronáuticas. También se encuentran sus tarjetas de crédito. Política bancaria y política crediticia.

Aborda su automóvil, pero también se suben al auto la política de importaciones, la política de combustibles y la política de aranceles. Revisa mentalmente si trae consigo su licencia de conductor. Allí se encuentra la política de autorizaciones. Piensa un par de segundos la vía más cómoda y rápida al aeropuerto. Eso tiene que ver con la política de vialidad y la política de obras públicas.

Camino a su destino hace varias llamadas a través de su teléfono celular. Sin darse cuenta, sus otros interlocutores son la política de telecomunicaciones, la política de competencia económica y la política de concesiones gubernamentales.

Al llegar, la política aeroportuaria lo recibe con la terminal en proceso de obras de ampliación y remodelación. Piensa que ya es tiempo de hacer otro aeropuerto. Hubiera deseado que no se hubieran opuesto los de los machetes de Atenco. Eso tiene que ver con gobernabilidad, con ejercicio de funciones públicas y con uso de derechos individuales. Todo eso se llama política de gobierno.

Documenta su vuelo y empieza a pasar filtros de revisión. Política de seguridad aeronáutica y política de seguridad nacional. Por fin aborda su avión y, ya instalado en su asiento, una sobrecargo le ofrece algún diario. Pide IMPACTO y piensa en cómo habrá amanecido la política. Apenas son las 10 de la mañana de ese día.

Esto es lo que le hubiera querido decir a la amable interlocutora a la que aludí al principio. La política convive con nosotros y es mejor visitarla a ella antes de que ella nos visite a nosotros.

Abogado y político

