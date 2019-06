Nos siguen dando atole con el dedo

Ahora sí nos tienen con el alma en un hilo, debemos juntarnos en oración y clamar por la protección de todos los espíritus, ángeles, querubines, matraqueros profesionales, pero no para que le reduzcan la fianza al que ya saben es homenajeado en Bellas Artes, no, sino para que el Presidente Trump deje de estar jodiendo a todos los mexicanos con eso de los impuestos, él se queja de que los últimos gastos pagados para sacar emigrantes que por “culpa de México” andan chacoteando allá son de más de 130 mil dólares, para expulsar indocumentados que pasan por nuestro país, los debemos pagar y si de esas se trata pues le tendríamos que cobrar todo lo que nos robaron: la mitad del territorio, los bienes y servicios que nos han vendido a precios caros, los aumentos de precios en el maíz y el frijol, las transas de sus funcionarios y empresarios que en México encontraron la alberca dónde lavarse mejor los dineros robados en ambos países, por los gastos que nos ocasiona la lucha contra el narcotráfico que ellos mismos han promovido a lo largo y ancho del país, de las ganancias que tuvieron con el negocio de “Búfalo” que le permitió a la CIA, generar la guerra en Irán, con el asunto Irán Contras, con lo que nos han robado al pagarnos precios baratos, en contaminar las zonas fronterizas con sus desperdicios tóxicos, en fin, con el tráfico de armas que nos han generado miles y miles de asesinatos y desaparecidos y desplazados y viudos y huérfanos, en fin, le tendríamos que cobrar los impuestos que evaden miles de mexico-norteamericanos que han robado en el país y se van a vivir cómodamente a EU para seguir mamando de sus bienes que nos chingaron a todos y, si en esas estamos, lo peligroso, sin duda, para Trump es que se despierten los diablos del nacionalismo y se radicalicen, claro que por el momento puede estar tranquilo, ya no están aquellos operadores oficiales que ante las provocaciones gringas alentaban a sus protegidos en los partidos de “izquierda” para que protestaran y manipularan a las masas para exigir respeto a nuestro derechos como país, no, ahora, cuando mucho mandan a una Delegación bien integrada, con un hombre como Marcelo Ebrard que sabe negociar y mire que sabe del tema, porque se ha salvado de muchas y sigue parado en los primeros lugares de la política nacional, pero si tenemos la postura humilde y fantasiosa de que no moviéndonos, no nos la dejan ir doblada como diría algún buen político , pues creo que andamos mal, si las fuerzas sociales de México no se deciden a emprender una primera idea de boicotear todos los productos venidos de EU a pesar de que los vayan a extrañar mucho los fifís y clasemedieros, verían que de inmediato los mismos empresarios y políticos gringos empiezan a presionar.

Hace algunos años cuando los precios del café se dispararon en EU, se decretó un boicot a la compra de café mexicano, pero eso sí, cuando llegaba algún gringo que pasaba a México y compraba café mucho más barato, los agentes de aduanas en EU se hacían como que la Virgen les hablaba y los dejaban pasar, como ahora, cuando vienen de retache los gringos o mexicanos que trafican armas, ellos mismos lo saben, porque hay un control grande del tema, y los dejan operar con toda libertad y cinismo. Nosotros tenemos que pagar el alto precio político de los migrantes que invaden el país, los tenemos que cuidar, darles alimentos, cooperar cuando llegan a los ranchos o se asoman al vehículo solicitando un apoyo, muchos de ellos, no todos, andan robando y haciendo travesuras en el camino, trafican drogas para cubrir sus gastos, asaltan cuando no tienen de otra y en muchos otros casos se han asentado en las zonas marginadas al servicio de los grupos delincuenciales o llegan ya con los fines adecuados para los que los han entrenado, así, también, llegan guerrilleros y miembros de las famosas guardias blancas y ellos traen el entrenamiento militar para operar en varias partes del país, en fin, es bueno que impusiéramos un control mayor sobre quién y a dónde se dirigen, para evitar que entren los malandrines que no tienen madrecitas acá a las cuales les pueda hacer la petición, el presidente, de que les digan que se porten bien, como no tienen madre, cuando menos en México, pues les vale, y a nosotros, pues nos jode…

Trump es un cínico y necio y en eso le gana a AMLO, en lo de necio, no en lo de cínico, así que él como niño sicario con pistola en mano asalta países y quiere imponer su política y la visión fascista que tiene en el gobierno, así que no podremos esperar mucho de que no nos meterá, cuando menos, el inicio de sus impuestos, la puntita, finalmente, la puntita o toda es lo mismo en un caso de violación a todos los derechos que tendríamos como países firmantes del TLC que bien que nos han jodido la vida.

LOS MEXICANOS SOMOS COBARDES Y CÍNICOS, ahí lo vimos cuando quisieron, algunos, imponer el boicot a la FORD y debajo del agua siguieron comprando esos vehículos, todos vemos para nuestro santo pero no para lo que necesita el país y se habla mucho de unidad de dientes para afuera pero siguen los chingadazos debajo de la mesa, en fin, si no generamos la confianza y la conciencia de la unidad nacional, que no quede en discursos, sino que se puedan generar en hechos, poco podremos hacer para que un loco como Trump le dé para atrás a sus determinaciones, porque como es cínico y degenerado, le gusta joder más, cuando uno está dado, por ello, los mexicanos, debemos pensar ya en los boicots a las marcas y productos gringos, sino, seguiremos tragando camote, como siempre, y nos seguirán dando atole con el dedo, si bien nos va…