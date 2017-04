NÓMINA SECRETA DE CÉSAR DUARTE ALCANZA A LA CDMX

Hasta en el Senado de la República pasan aceite por la nómina secreta descubierta, en archivos electrónicos e impresos, al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

…

Resulta que uno de los fuertes de Duarte eran las relaciones públicas con todo tipo de políticos y comunicadores, operada desde la CDMX, según información del gobierno de Javier Corral Jurado, también ex senador con licencia.

…

Las remesas de regalos de Duarte fueron constantes durante todo el sexenio. Cada año, un séquito de invitados era trasladado al informe de labores con todos los gastos pagados y cena de gala. En breve, los registros serán públicos.

DIPUTADOS DEL PAN ‘SEPULTAN’ A LA LOTERÍA NACIONAL

“Desde el 2009, la Lotería Nacional recibe dinero de la Federación, contrario a su objetivo de obtener recursos para la asistencia pública”; con esta sentencia, la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio exhorta en un punto de acuerdo al Presidente Enrique Peña Nieto y a la SHCP de José Antonio Meade Kuribreña para liquidar y extinguir al organismo centralizado.

…

Quienes deben estar celebrando son las televisoras de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego; acapararon sorteos y casas de apuestas que compiten directamente con la Lotería Nacional, sin embargo, el juego monopolizado por el Estado desde 1920 presenta muy malos resultados.

…

En la cuenta pública del 2015, de la Auditoría Superior de la Federación de Juan Manuel Portal, la Lotería tuvo un déficit de 566.4 millones de pesos, y la pérdida total llegó a 38.8 millones de pesos, por lo tanto, perdió su objetivo.

CLAUDIO X. GONZÁLEZ, CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO CON BOLETITO

Nos comentan de la oficina de Josefina Vázquez Mota sobre una carta enviada por Ernesto de Luca Hopkins, titular del IME, a Claudio X. González por la presunta nueva investigación de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción donde asegura revelar que recibió recursos del gobierno federal.

…

De Luca asegura que durante el tiempo que dirigió el instituto invitó a Josefina y a su equipo de trabajo a conformar una red de alianzas con organizaciones de mexicanos en EU.

…

Y agrega: “Es público el hecho de que la Lic. Vázquez Mota no aceptó pago, honorario o emolumento alguno por este trabajo, no obstante, tal como ocurre con cualquier invitado del IME, los gastos de logística y desplazamientos corren a cargo del Instituto” (carta http://ow.ly/q5SZ30aE2G0).

…

Habrá que ver el trasfondo de las campañas de desprestigio del ex presidente de la Fundación Televisa, Claudio X. González, que con un engañoso par de boletos de avión quiere inclinar la balanza.

EL PRI SE RETIRA DE LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX

Ya la había cantado César Camacho Quiroz: El PRI no tomaría la defensa de la Constitución de la CDMX, simplemente, porque no es atribución de los ex constituyentes ni tiene validez jurídica alguna.

…

En el fondo, el coordinador parlamentario en San Lázaro y el Constituyente no irá a contracorriente de las controversias constitucionales de la Consejería Jurídica de la Presidencia, de Humberto Castillejos Cervantes, y de la bancada de Emilio Gamboa Patrón en el Senado.

…

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Luis María Aguilar, tendrá la última palabra, sin embargo, ni los ministros más optimistas le ven futuro al proyecto de Miguel Ángel Mancera Espinosa, modificado y avalado por el constituyente.

VIDEGARAY, OBLIGADO A DEFENDER A LÓPEZ OBRADOR

Aunque usted no lo crea, Estados Unidos no puede sacudirse el macartismo y las inquisidoras “listas negras” como percepción del bien y del mal. En ese ánimo inquisitorio, los Jones, McCain y Kelly, le hicieron un favor involuntario a Andrés Manuel López Obrador.

…

A escasa distancia de la escena, Luis Videgaray Caso se vio obligado, como titular de Relaciones Exteriores, a frenar la injerencia. Inconcebible el toma y daca entre el secretario de Seguridad Nacional de EU y el senador que peleó la presidencia a Donald Trump.

…

“Un presidente de izquierda en México NO es bueno para Estados Unidos”, dijo Kelly como si de una mancha se tratase, aunque deberían informarle al funcionario la posición conservadora de López Obrador en temas como el aborto, los matrimonios igualitarios y la legalización de la mariguana.

