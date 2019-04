Noches mágicas de Europa

Estimado lector, en esta ocasión me permitiré no ahondar tanto en la situación de las ligas europeas y sí, en el máximo torneo continental: UEFA Champions League®. De la cual, ya tenemos definidas las semifinales, así como también lo que acarreará a los que se quedan fuera.

Primeira Liga

En esta liga, en espera de lo que pueda hacer el Benfica en su partido de vuelta ante el Eintracht Frankfurt (que muy seguramente avanzará a la siguiente ronda el equipo portugués), el Porto no tendrá que pelear más en otro frente, pues de la justa europea ha quedado eliminado.

Así que, a estar pendientes de las 7 jornadas restantes, pues ambos equipos en sus últimos 5 partidos ligueros, es el mismo número de victorias que han hilvanado, así que ninguno hará por la labor de dejarle el camino fácil al archienemigo por la contienda del título de liga. Basta ver si la maldición que Béla Guttmann auguró sobre las águilas de Benfica, aún sigue vigente, pues según sus propias palabras, duraría un centenario.

Serie A

Poco qué agregar, el líder y sublíder casi de forma imposible dejarán sus puestos actuales, donde se debiera centrar ahora la atención en esta liga será entre los lugares 3° al 8° donde el Inter de Milan, Milan, Roma, Atalanta, Lazio y Torino estarán peleando puestos europeos para la siguiente temporada, donde el Internazionale muy seguramente estará en una de las dos justas.

Eredivisie

En esta competición neerlandesa como cité la semana pasada, será digna de final de carrera de caballos; los “ajacieds” con el aliciente de cerrar con triplete y ya instalados en las semifinales de la Champions League® después de 22 años no la dejarán fácil a su eterno rival, los “granjeros” del PSV Eindhoven que no pelean más que el título de liga.

Bundesliga

En la liga germana los contendientes se medirán ante equipos de media tabla, el Bayern München ante el Düsseldorf (10° en liga) y el Borussia Dortmund le hará los honores al equipo situado en 13° de la general, Freiburg, por lo que a mi parecer seguirán peleando hasta el final, aunque como lo he comentado desde la columna pasada, muy difícilmente el Bayern dejará ir este peleado título.

Premier League

¿Se imaginan que además del cierre que tenemos por conocer al nuevo campeón entre el Liverpool (85 puntos) y Manchester City (83 puntos y un partido pendiente) se diera el mismo duelo en la final de la Champions League®? Siento haberles emocionado sin motivo, pues este sueño, el Tottenham (quien marcha en 3° puesto) se ha dado a la tarea por romper todos los pronósticos y romper con el sueño que teníamos algunos por ver esta finalísima con morbo.

Por su parte, el ya mencionado Tottenham pelea por puestos de Champions o Europa League junto con el Arsenal, Chelsea y Manchester United en donde sólo existen tres puntos de diferencia entre el 3er y 6to lugar, vaya cierre nos espera.

LaLiga®

En la liga española tal parece ser que el Barcelona podrá ir preparando el alirón con toda seguridad, pues solamente ante una hecatombe se cambiaría el guión que se ha dedicado a desarrollar durante toda la temporada 2018/19, por lo que la atención deberá centrarse en los equipos que se pelean el último puesto de Champions y el resto para Europa League, pues a pesar de que el Sevilla (recién ha ganado un vibrante derbi sevillano ante el Betis), Getafe y el Valencia han estado constantemente en las últimas jornadas por la labor, un Athletic de Bilbao ha tomado su segundo aire para cerrar la temporada a tambor batiente que lo sitúa a tan sólo 1 punto de competición europea y no así un Alavés que se ha dejado 11 de los últimos 15 puntos disputados.

Noches mágicas de la Champions League®

Sí, a mi también se me enchina la piel cuando veo en el medio campo ondeándose el balón en la media cancha de cada estadio, mientras se entona el himno de la Champions League, pues seguramente es el preámbulo a noches de tensión, de magia, de emociones llevadas al límite, de jugadores que se hacen más grandes en estas citas, en fin, de partidos de fútbol que a pesar que tenemos la suerte de observarlas año con año, siempre son distintas, para algunos tristes y para unos cuantos, de regocijo.

Así pues, vayamos partido a partido.

FC Barcelona vs Manchester United

Con un inicio desconcertante por parte de los blaugranas y donde los Red Devils pudieron haber “vacunado” en los primeros minutos y cambiar el cauce de la historia del partido, el resultado fue otro. El ManU echado para adelante a sabiendas que debía meter un gol sí o sí y cuidando que su meta no fuera vulnerada, así empezó el equipo dirigido por el noruego Solskjaer, sin embargo después de 10 minutos les avisaron a los jugadores del culés que tenían que ganar jugando y sudando el escudo, no con la mera presencia en la cancha (pareciera que no recordaban lo sucedido en Roma el año pasado a pesar de que en cada contacto con los medios de comunicación decían otra), fue donde empezaron a presionar la salida del equipo rival desde su campo, originando la recuperación de la pelota o bien, que cometieran errores de precisión en los pases de sus adversarios y es ahí, donde al cuarto de hora, un jugador de escasa estatura, argentino él, un tal Lionel Messi, como si fuese un juvenil, presiona la salida en el primer tercio de cancha con ayuda del croata Iván Rakitic que provocan la recuperación de la esférica y con túnel incluido, dispara desde fuera del área para colocarla en un lugar imposible de llegar para el arquero español David de Gea, dejando así a los fantasmas de lo catastrófico atrás, que tanto persiguen a los catalanes y por ende, a la tribu blaugrana. Este gol que da respiro para bajar

revoluciones y pensar mejor en su táctica y estrategia (si gustan conocer la diferencia entre ambas, les recomiendo un breve escrito del poeta y escritor uruguayo Mario Benedetti titulado Táctica y Estrategia). Así, pocos minutos después, el Barca vuelve a presionar la salida del Manchester originando otra vez la recuperación del balón que cae en los pies otra vez, de este tal Messi, y sí, dispara suave hacia a la portería en

la cual ahora De Gea sería el gran actor principal de la jugada, pues para un portero de su calidad y quien pelea por un sueldo semanal de 400 mil libras esterlinas semanales, es un error que no debe cometerse.

Fue así como el Barcelona de ahí en adelante, jugó bajo su propio guión que ya no era desgastarse, sino esperar al rival en su cancha y, cuando tuviera el balón, pasearlo a lo largo y ancho de la misma, dándole un justo tercer gol, una obra de arte que salió de los pies del brasileño Coutinho, marca propia de este jugado y que, a mi entender, festejó de la manera más vil ante una afición, retándoles al hacer un mimo que pareciera decir: “no escucho ahora los pitos a mi persona y sí el coro de mi nombre”. No Coutinho, a la afición de cualquier equipo, jamás se le reta y jamás se le cuestiona, la afición nunca se equivoca. Sí, metiste un gol de antología, pero por lo que vales, debes demostrarlo dentro y fuera de la cancha en todos y cada uno de los partidos, si no tienes la chispa, al menos en actitud y bien sabes que has dejado mucho qué desear a lo largo de esta temporada.

Por otra parte, Marc André Ter Stegen, el portero suplente en la selección alemana aunque usted no lo crea, no fue requerido si no muy al inicio del partido y muy al final, pero vaya atajada que ha hecho este jugador que demuestra que la portería culé está más que bien cuidada y que su concentración normalmente dura lo que dura un partido.

Barca así, va cumpliendo la palabra y promesa que hiciera su capitán en la presentación del equipo en aquel ya lejano torneo Joan Gamper, el cual era traer de vuelta al Camp Nou la orejona y el triplete, y ese capitán ayudó con un doblete en este partido para la causa, un jugador de escasa estatura, algunos dicen que es pecho frío y aún así, sigue maravillando al mundo del fútbol, un argentino, un tal Messi.

Juventus vs Ajax

¡Vaya, vaya, vaya! Ni con el jugador, que para muchos es el mejor de la historia, con un estadio a tope hinchando por sus colores, el blanco y el negro y enfrentándose al equipo más joven aún vivo en estas instancias, permitieron hacer realidad el sueño que tanto añora la afición de la Vecchia Signora, que es levantar nuevamente una orejona.

Lo tenían todo, estadio nuevo, entrenador con mentalidad ganadora, equipo experimentado para estas fases, al portugués Cristiano Ronaldo por el que pagaron 100 millones de euros con tal de traer de vuelta el título europeo, una directiva enfocada en estos objetivos no importando las muestras de inconformidad de sus empleados en las plantas de la automotriz FIAT por haber dado preferencia al tema deportivo y no a la situación de su gremio, no, enfrente estaban unos jóvenes que están compitiendo en esta justa, desde tres fases anteriores a la fase final de grupos, pues así se lo exige la reglamentación de la UEFA, un equipo del cual muchos no creían desde que le emparejaron unos 8vos de final ante el todopoderoso Real Madrid y que vapulearon en el Santiago Bernabéu, en el cual tampoco creían aun cuando en el partido de ida merecían más en el marcador por lo que demostró en la cancha. Estos jóvenes, este equipo, sí creen en ellos mismos y lo volvieron a demostrar dentro del terreno de juego, pues a pesar de que tienen en su 11 titular al menos un par de figuras, son muy jóvenes y con poco bagaje en torneos de esta índole, aún así han demostrado que creyendo en su filosofía de juego, que jugando como un equipo, pueden obtenerse grandes logros como el que alcanzaron ayer, derrotar a uno de los grandes favoritos y en su casa, no sólo eso, con un gran despliegue de futbol.

La Juve en cambio, jugó todas sus fichas este año por esta competición, al traerse a la gran figura del futbol mundial (él sólo, tiene 5 campeonatos de Champions), olvidaron que son un equipo, y convertirse en 10 jugadores que deben jugar para un solo jugador no importando si esto es detrimento de otros miembros del mismo equipo (Pjanic, Cuadrado, Dybala, entre otros) y fue así como este año no sólo se quedarán sin título continental, sino también sin doblete, pues a la Coppa de Italia también le hicieron el feo.

Seguramente vendrá ya la preparación para le temporada próxima con jugadores que sumar y jugadores que restar de nómina e intentar nuevamente la búsqueda de tan ansiado título para el cuadro turinés.

En cambio, los “ajacieds” se convierten en el caballo negro de las semifinales, un equipo que cree en él mismo y que a pesar de tener todo en contra como es su edad y su inexperiencia, esta misma situación del “equipo más a modo” de las semifinales, lo convierta en el equipo más sorpresivo y peligroso.

Enhorabuena a la directiva, dirección técnica y jugadores por sus logros, pero sobre todo, por el gran despliegue de fútbol vertical que demuestra partido a partido, ya sea en su liga o bien, en la justa europea.

Porto vs Liverpool

Porto jugó una gran primera mitad y que gracias a ello logró dominar al cuadro dirigido por Jürgen Klopp aunque la gran diferencia entre ambos que se demostró esta noche, es que los Reds cuentan, si no con el mejor, sí con uno de los mejores tridentes que hay en el mundo (Salah, Sané y Firminho) y esto mató al equipo portugués, quienes veían que a pesar de su gran despliegue físico y futbolístico, en una transición del cuadro inglés, Sané terminó la jugada para poner un global de 0-3, situación que resultaba ya casi imposible de remontar.

Aplaudir la bravura y estrategia que implementaron los de casa, así como la pegada y efectividad del Liverpool, que a la postre le funcionó para instalarse en las semifinales por segundo año consecutivo y que lo verá enfrentado al FC Barcelona, para muchos con sabor a final este encuentro.

Así que el Barca, deberá tener cuidado de no saltar a la cancha desconectado, desconcentrado o pensando que con un escudo se gana, pues este equipo del Liverpool ha hecho los cambios necesarios para llevarse la orejona y éstos no perdonan.

Manchester City vs Tottenham

Si me lo preguntan, por demás el partido más emocionante de estos cuartos de final, pues hasta el tiempo de compensación teníamos uno u otro ganador, y resultó que el Tottenham, contra todo pronóstico, se ha llevado la satisfacción de regresar a una semifinal de Champions después de 57 largos años y con una nómina muy por debajo de su rival, pero es justo lo que necesita el futbol, equipos ganadores con base a proyectos y no con base a talonarios. Pochettino plantó a su equipo en un estadio en el cual estaba todo en su contra, incluyendo la ausencia por lesión de su gran estrella, Harry Kane y el cambio que tuvo que realizar en el primer tiempo por la lesión de su centrocampista Moussa Sissoko y por ende, el cambio de dibujo táctico que esto conllevó, pues ingresó a Fernando Llorente en la punta de dicho dibujo.

En un partido en el cual en los primeros 20 minutos de juego teníamos 4 goles anotados, 2 por el local y 2 por el visitante y un global que le exigían 2 goles más a los millonarios dirigidos por el catalán Pep Guardiola; situación que logró en el segundo tiempo, llevando el encuentro a un 4-2 que ponía a los Citizens en semifinales, pero no contaban con la irrupción de Llorente y del VAR que a la postre los dejó otra vez con las

ganas de hacer algo grande para un equipo no tan grande en cuanto a historia.

Otro fracaso de Guardiola, que no ve una final dirigiéndola desde sus días pasados como timonel culé con Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés, Piqué, Busquets y un tal Messi. Es aquí donde saltan las dudas si realmente Pep es el gran entrenador que se piensa que es, a pesar de su gran palmarés, pero recordemos que heredó un Bayern München que logró 5 títulos de 6, después de ello, no logró nada; y con el Manchester City, a pesar de que parezca ser un gran proyecto el que se está construyendo, los petrodólares no bastan para lograr la grandeza. Un duro golpe para el de Santpedor, a quien seguramente le vendrán un aluvión de críticas por sus pocos logros obtenidos en equipos que son construidos para ganarlo todo.

Finalmente, las semifinales que se jugarán a ida y vuelta los días 30 de abril y 7 de mayo, quedan de la siguiente forma:

Tottenham vs Ajax

Pronóstico: Ajax

FC Barcelona vs Liverpool

Pronóstico: FC Barcelona

Si se llegan a cumplir mis pronósticos, tendremos una final con escuela de Cruyff, aunque hoy día, el Barca de Valverde se aleja un tanto de dicha filosofía, pero en estrategia sigue siendo muy efectivo.

No sólo eso, de estos 4 equipos saldrá el siguiente Balón de Oro el cual se otorgará muy seguramente al jugador que forme parte del equipo que levante la orejona el próximo sábado 1 de junio en el Wanda Metropolitano, así que vayan haciendo sus quinielas y vivamos del mejor futbol del orbe que nos regala año con año la ilusionante UEFA Champions League®.

Dato curioso: FC Barcelona, es el único club en esta instancias que tiene cuatro disciplinas distintas instaladas en las semifinales que organiza la UEFA, como lo son futbol femenil, futbol masculino, futbol juvenil y futbol sala.

¡Hasta pronto!