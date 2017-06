No sucederá Gamboa a Ochoa Reza

Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI en el Senado, negó que vaya a suceder a Enrique Ochoa Reza en la dirigencia nacional de su partido. Aclaró que se mantendrá como líder de la bancada priísta hasta el término de la LXIII Legislatura, en agosto de 2018. Para Gamboa Patrón, su principal reto está en la Cámara de Senadores, contribuir para que su partido gane las elecciones presidenciales del 2018. Los nombres de José Reyes Baeza y de Ernesto Gándara ya suenan fuerte, de ahí que se les mencione como los más viables para ocupar la silla de Ochoa Reza una vez que haya candidato. Reyes Baeza, muy cercano a Miguel Ángel Osorio Chong, José Narro Robles y al Presidente, cuenta con gran experiencia tanto en el sector público como en la iniciativa privada, amén de que tiene oficio político y de que goza de buena fama y es muy bien visto por los priístas. Por su parte, Gándara ha hecho un gran papel tanto en sus labores legislativas como al frente de la secretaría técnica del CPN del PRI. Estaremos atentos, ya que los cambios podrían darse en septiembre.

Hasta Cancún, donde se realiza la Asamblea General de la OEA, llevó la dirigencia del PAN su queja por lo que consideran un fraude electoral en Coahuila. El dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, el candidato al gobierno del estado, Guillermo Anaya, y el coordinador de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, Marco Adame, se reunieron con el secretario general del organismo internacional, Luis Almagro, a quien expusieron las razones de su impugnación ante los tribunales competentes. El PAN solicitó a Almagro una misión de observadores para la elección presidencial ante lo que llamó “prácticas antidemocráticas”, amén de que le pidieron estar atento al proceso de impugnación de la elección.

Ante el gran desafío que representa la organización del Tianguis Turístico 2018, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, ya contempla un ambicioso proyecto que transformará a Mazatlán. Para ello pondrá en marcha la remodelación del malecón, además de las obras que ya se realizan en el centro histórico, el faro de Mazatlán y las que evitarán problemas de inundaciones.

El nombre de la diputada Carolina Monroy ya empezó a sonar fuerte en los pasillos del poder; se dice que por el buen trabajo que hizo durante la campaña de Alfredo del Mazo Maza formará parte del gabinete del mexiquense una vez que sea ratificado su triunfo por los tribunales electorales. Y es que Monroy nunca descuidó su distrito (Metepec), lo que coadyuvó a los buenos resultados en las urnas. Sin embargo, Monroy no quiere adelantarse, de ahí que nos comente que continuará en sus labores como diputada federal, por las que, por cierto, es calificada como una de las mejores. En tanto, además de no distraerse, presume de mucho oficio político.

Luego de que el líder de la CNOP, Arturo Zamora, llamara “políticos de café” al grupo de priístas denominado “Alianza Generacional”, que encabeza la diputada con licencia y aspirante presidencial priísta Ivonne Ortega Pacheco, esta, molesta, exigió a su líder nacional, Enrique Ochoa, que “vale la pena que le pregunten a la dirigencia nacional si la postura del senador Zamora es la postura de la dirigencia, porque si esa es la postura, van a estar en condiciones muy complejas para mantener a los militantes dentro del PRI”. Ante ello, e interrogada sobre si dejaría al partido, aseveró que “lo valoraría”.

El que no quiere perder el tiempo es el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, quien, se dice, dejará su puesto en septiembre para buscar la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Monreal tendrá que competir con el presidente del partido en la capital, Martí Batres, y con su homóloga en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, quienes también han dado cuenta de sus aspiraciones. Monreal dejó en claro que si no obtiene buenos resultados en la encuesta que realizarán los militantes de Morena para designar a su candidato no se irá a otro partido. ¿Será?

