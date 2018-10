No son benditas las redes sociales para César Yáñez

De no estar por medio el machacón discurso sobre la austeridad republicana proclamada por Andrés Manuel (...), el enlace matrimonial del más conspicuo lopezobradorista, César Yáñez, habría pasado inadvertido

El mejor aliado de Andrés Manuel López Obrador y el morenismo para ganar las elecciones pasadas, las redes sociales, dejaron de ser benditas, como las calificó su principal beneficiario de julio.

Hoy son un hervidero de indignación espontánea, pero también atizada por los enemigos del nuevo grupo gobernante.

Hay pretexto para rasgarse las vestiduras y escandalizar por la aparente contradicción entre las proclamas de López Obrador y un evento social del personaje más cercano a su corazón y en el aparato que gobernará.

De no estar por medio el machacón discurso sobre la austeridad republicana proclamada por Andrés Manuel, la decretada reducción del salario de la burocracia cupular por debajo de lo que ganará el próximo mandatario a partir de su toma de posesión, y la ridiculez en que han caído personajes emblemáticos del morenismo, como el senador Martí Batres, que van al trabajo en bicicleta y con sus alimentos en Tupperware para mostrar la supuesta austeridad en que viven, el enlace matrimonial del más conspicuo lopezobradorista, César Yáñez, habría pasado inadvertido.

En cambio, la boda del futuro coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia (quien además tendrá bajo su responsabilidad la seguridad del presidente) ha sido objeto de escarnio por el escenario del enlace, la música que amenizó el festejo, las vallas de seguridad para contener a los curiosos, la presencia del arzobispo bendiciendo a los novios, el menú a base de langosta, la participación del cotizado grupo Los Ángeles Azules, los obsequios adquiridos en Tiffany que la novia hizo a sus damas de honor, y hasta el frac que lució el personaje más cercano al Presidente electo.

Para animar el linchamiento a que han sido sometidos César y su jefe, Andrés Manuel, así como sus invitados, sólo falta que la revista española Hola! les dedique un reportaje especial con todo y portada.

Tienen razón quienes alegan que cada quien puede realizar un festejo tan fastuoso como se le pegue la gana, a condición que sea pagado con su dinero, como es el caso, y que tenga origen legítimo, como también lo es; sin embargo, alguien debió alertar a Yáñez que su fiesta terminaría, aún sin proponérselo, siendo un mentís al discurso de su jefe y amigo.

Es tan recurrente la perorata de López Obrador, Ricardo Monreal y Batres, sobre la austeridad en la que viven y la que instaurarán a través de una batería de leyes, que resultó natural que una cola de langosta para cada uno de los invitados (y la tocada de Los Ángeles Azules) se convirtiera en la comidilla de las redes sociales y en tema periodístico.

Culpa no es de Yáñez ni de sus familiares que tienen derecho a celebrar las nupcias en los términos que les guste y puedan financiar, si no del libreto del que no se aparta López Obrador ni cuando sueña.

Ha sido de tal volumen la reacción a la fiesta que, esperemos, no sea utilizado por la nueva corte para separar a César de Andrés Manuel, hasta el sábado pasado el único que nunca se alejó, ni siquiera en las derrotas más dolorosas.