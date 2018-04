No seamos injustos con Ruiz Esparza

*Para no perder su amistad… *Un socavón o una descompostura en el Paso Exprés son golondrinas que no hacen verano, hasta que te topas con ellas

Me resigno, no hay manera de que la Autopista del Sol -que une a la Ciudad de México con Acapulco- pueda regresar al estado en que estaba como la dejaron Luis Téllez, Juan Molinar Horcasitas y Dionisio Pérez Jácome a Gerardo Ruiz Esparza.

Parecen ganas de joder soñar con el regreso al pasado, pero quienes aprovechábamos en aquellos tiempos los días feriados para descansar unos días lejos de la capital de la República, como la Semana Santa, sabíamos a qué atenernos; no nos echábamos a la carretera con la promesa de que en 3:30 horas viajaríamos del puerto a la capital del país o viceversa.

Y no se trata de sacar a colación al socavón del “Paso Exprés Tlahuica” de Cuernavaca que puso en jaque al gobierno federal. No, eso ya es historia, de la mala, pero historia al fin.

Acepto sin conceder que a los expertos en ingeniería de todo tipo, cuya sabiduría confluyó para crear la gran obra de 14.5 kilómetros que fue vendida como capaz de permitir a 94 mil vehículos por día cruzar la ciudad de Cuernavaca en apenas 10 minutos, se les colara un arroyo de cuya existencia al parecer nunca se percataron.

Así suele ocurrir cuando los genios están en acción; prevén todo, menos lo que tienen ante sus narices.

Supimos de su existencia hasta que el asfalto cedió ante la acción del agua y costó la vida a dos personas, enlutó a una familia, puso en evidencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y manchó sin merecerlo a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

La gran obra que beneficiaría a tres entidades, unida al segundo piso del Periférico de la Ciudad de México, a la Autopista Urbana Sur, a la modernización de la caseta de cobro de Tlalpan y el libramiento de Chilpancingo, aún en construcción, fue inaugurada con merecido orgullo y bombo y platillo.

El beneficio sería en especial para los miles de chilangos que abandonamos presurosos la gran ciudad en cada ocasión propicia, no sólo rumbo a Acapulco sino a los balnearios de Morelos.

Recuerdo que después la inauguración del Paso Exprés, en mi primer recorrido fuera de temporada vacacional, a velocidad familiar llegué en efecto al Puerto en menos de cuatro horas.

Fue una delicia no perder el tiempo intentando pasar Cuernavaca pensando en que podría acabarse la cecina del restaurante ‘Cuatro vientos’.

Luego vendría el socavón, la reparación del tramo dañado por el arroyo secreto y las consabidas consecuencias mediáticas, económica y políticas, y el regreso al infierno en la carretera.

UN DÍA ANTES, PARA ELUDIR EMBOTELLAMIENTOS

Desde los tiempos pasados, los “inteligentes” eludíamos los embotellamientos de los puentes, como el de esta Semana Santa, con la fórmula “un día antes o un día después”. Es decir, iniciar el viaje a 24 horas del éxodo o retrasar el retorno otras tantas. Funcionaba; en ocasiones, las menos, los “inteligentes” éramos demasiados y terminábamos en un embotellamiento, pero no de la magnitud del que sufrían quienes viajaban apegándose a las fechas del calendario vacacional.

Este sábado puse en práctica el “día antes”, así que me eché a la carretera confiado en que consumiría cuatro horas entre Acapulco y la Ciudad de México; en el recorrido hasta el kilómetro 122, uno antes del “Cuatro vientos”, en el rumbo de Alpuyeca, todo indicaba que había acertado en el cálculo.

Pero un kilómetro antes de la caseta de cobro de Cuernavaca, el tráfico estaba paralizado. Nada especial, lo de casi siempre, es apenas normal que la tecnología le falla al director de Capufe, Benito Neme. Un carril que se utiliza con la tarjeta Iave no funcionaba.

Después de media hora de avanzar con lentitud, de nueva cuenta brilló la esperanza, pero pocos kilómetros adelante empezó el infierno. El tráfico a vuelta de rueda. Consulté a Waze y leí que estaría en casa a las 23:10 horas, es decir, con más de una hora de retraso.

SOCAVÓN, ACCIDENTE O DESCOMPOSTURA

Las apuestas empezaron en el vehículo y los momios se inclinaron por el “socavón” que competía con accidente o descompostura de vehículo. “¡Socavón! ¡Socavón!”.

Después del 5 de abril de 2017, al regresar de mi primer recorrido por el “Paso Exprés”, recuerdo haber comentado con Hugo Páez y Roberto Cruz en IMPACTO TV que los 14.5 kilómetros de la obra carecían de bahías y acotamientos, pero además no había manera de quitar las bardas que dividen a los carriles que van en diferente sentido o a los laterales.

¿Qué pasará, nos preguntábamos si ocurre una descompostura o un accidente o a alguien se le acaba la gasolina?

Si los genios del proyecto no habían advertido la existencia del arroyo, ¿por qué podrían predecir un accidente o una descompostura en los 14.5 kilómetros del Paso?

Imagino que desecharon cualquier posibilidad, incluso la de que algún despistado se quedara sin combustible porque no hay manera de escapar de las murallas para encontrar una gasolinera.

El sábado, en tanto me acercaba al origen del embotellamiento, encontré un par de vehículos descompuestos; sus propietarios se afanaban en ponerlos en marcha, pero no entorpecían el tráfico porque no podían incidir en su lentitud ya de por sí desesperante.

Supuse que más adelante habría ocurrido un accidente. Un tramo de barda que divide los carriles mostraba que un camión se había arrimado demasiado, pero tampoco eso era la causa.

Finalmente encontré a una plataforma haciendo maniobras para recuperar a una camioneta descompuesta. Ya la habían rescatado, pero los trabajos proseguían.

La caseta de peaje de Neme, la grúa, su cliente y otro vehículo que los custodiaba habían conseguido el milagro de que el tramo entre el kilómetro 121 y el 81 (en donde ocurrió uno más que no consiguió ni Miguel Mancera, que mujeres y hombres usaran un solo compartimento de baño porque no había agua) lo recorriéramos en más de 3 horas.

Y todo por la descompostura de un vehículo en un tramo de los 14.5 kilómetros que Ruiz Esparza prometió que recorreríamos en 10 minutos.

Luego de nueva cuenta a la felicidad de la velocidad, hasta Tres Marías. Pero aquí el problema ya no es achacable al secretario de Comunicaciones, aunque lo ocasiona que Benito Neme sólo tenga una caseta de cobro para quienes viajan a Toluca o a la Laguna de Zempoala.

Además, nunca he entendido por qué los chilangos reducimos la velocidad entre Tres Marías y Topilejo si al iniciar el último tramo de curvas y la bajada de 10 kilómetros pisamos el acelerador con entusiasmo.

Pero dejémoslo así, no vaya a ser que a Comunicaciones y Transportes se le ocurra en los últimos meses del sexenio construir unos carriles más para acabar con el último embotellamiento.

Por cierto, al llegar a la solitaria caseta que cobra el ingreso a la Autopista Urbana Sur había una fila de siete carros. Maldición, pensé que a Neme se le había descompuesto la tecnología, pero no, falsa alarma.

Ya en las nubes pude observar al resto de chilangos del “un día antes” pagar con lentitud en su última etapa de sufrimiento en la modernizada caseta de cobro de Tlalpan.

Poco más tarde llegué a casa en pleno Domingo de Resurrección. Inteligentemente había arrancado de Acapulco a las 17:37 horas del sábado con la esperanza de estar en casa entre las 21:30 y las 22:00 horas; llegué a las 0:30 del domingo. ¡Siete horas!, registradas por el envío de la ubicación de salida y de arribo por Whatsapp. De estas, cinco entre Alpuyeca y la Ciudad de México.

Qué tiempos en los que a pesar de todos los pesares, sin pasos exprés y sin más de tres mil millones de inversión, hacíamos el mismo recorrido en cinco horas en pleno puente y no un día antes o después.

Para no ser injusto ni perder la amistad de Gerardo, achaquemos la responsabilidad al conductor que no tuvo la precaución de verificar que su vehículo estuviera en condiciones óptimas para viajar y no a los genios de la SCT que olvidaron acotamientos y bahías; también convengo en que un socavón o una descompostura en el Paso Exprés son golondrinas que no hacen verano, hasta que te topas con ellas.