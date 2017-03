‘No pactamos la derrota’

Si don Pancho Galindo Ochoa estuviera con nosotros (el miércoles 8 cumpliría 104 años) se habría presentado, el sábado, a reclamar a los priístas, en la conmemoración 88 de su fundación, lo que han hecho con su partido. Sólo por respeto al Presidente Peña Nieto no habría usado su florido lenguaje jalisciense, pero una chinga sí se la habrían llevado.

Y es que el PRI llegó, el miércoles pasado, a los 88 años en aparentes condiciones peores que las del 2000, cuando perdió la Presidencia de la República.

Por más que los expertos en estadísticas insistan en que gobierna a una mayor cantidad de mexicanos que sus competidores, lo cierto es que se enfila a los prolegómenos de la madre de todas las batallas, la lucha por el Estado de México, Coahuila y Nayarit (que se traduce en la disyuntiva de mantener el poder presidencial o convertirse de nueva cuenta en tercera fuerza electoral), en peores condiciones que cuando Vicente Fox se instaló en Los Pinos, o que en 2006, cuando Roberto Madrazo fracasó en el primer intento por recuperar la Presidencia.

Sin embargo, don Pancho debe estar en paz porque el Presidente Enrique Peña Nieto tomó de él sus ánimos como fiel priísta y el sábado destacó lo que los “contrincantes” del tricolor han subestimado, “de lo que está hecho el partido más fuerte y más grande de México”.

Francisco Labastida tiene la excusa de una supuesta traición de Ernesto Zedillo, quien habría sido comprometido por Bill Clinton a dar paso a la transición, es decir, permitir que otro partido gobernara a México a cambio de salvar su propio gobierno con un préstamo multimillonario que lo sacó del “error de diciembre”.

La verdad, indiscutible, es que Labastida fue un mal candidato, que el coordinador de su campaña, Esteban Moctezuma, ayudó a hundirlo, que el PRI sufrió también las consecuencias del hartazgo popular y que Vicente Fox fue un contrincante insuperable que después devino en pésimo Presidente.

La transición empezó, en realidad, cuando Cuauhtémoc Cárdenas conquistó ad perpetuam, para la “izquierda”, el gobierno del Distrito Federal. Al igual que Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho, Marcelo Ebrard, Manuel Bartlett y muchos más, el hijo del Tata Lázaro Cárdenas abandonó el PRI porque le negaron la candidatura presidencial.

Desde entonces, el PRI parece resignado a no recuperar la capital de la República. No se entienden de otra manera la postulación de los peores candidatos de la historia, Alfredo del Mazo González, Jesús Silva Herzog y Beatriz Paredes, hasta en dos ocasiones. Es decir, 24 años perdidos de manera inexplicable.

Partiendo de la entrega del PRI a Rosario Robles, a través de su hija, Mariana Moguel, parece no existir el mínimo interés en recuperar el electorado de la gran ciudad, a menos que alguien crea que los capitalinos están a la espera de la titular de la Sedatu, que gobernó la Ciudad de México cuando Cárdenas buscó por tercera ocasión la Presidencia.

En 2006, el PRI hizo todo para perder la oportunidad de recuperar Los Pinos. Huérfano, es decir, sin un Presidente priísta que mantuviera el orden, no aprendió a vivir por sí mismo. Roberto Madrazo hizo hasta lo inimaginable para apoderarse de la candidatura (auxiliado por la genialidad de César Augusto Santiago impulsó la reelección de Mariano Palacios Alcocer para mantener el control del PRI) y ayudó al gobierno foxista a liquidar, de manera sanguinaria, a su competidor, el ex gobernador del Estado de México Arturo Montiel. Hasta sicarios disfrazados de empleados de Telmex ingresaron al domicilio de sus padres a amenazarlos de muerte si su hijo no se retiraba de la contienda por la candidatura. La consecuencia fue la fractura letal del priísmo.

Después, el madracismo justificaría el hundimiento del PRI en el sótano de las fuerzas electorales alegando traición de la profesora Elba Esther Gordillo (siendo secretaria general priísta fundó su propio partido con base en el SNTE, el Panal), que, a su vez, fue traicionada por Madrazo; también se cubrió con el supuesto de que algunos gobernadores le habrían dado la espalda. En este contexto de traiciones, Miguel Ángel Yunes se marchó al PAN y hoy le arrebató Veracruz al PRI.

DOCE AÑOS SIN PODER PRESIDENCIAL

Irónicamente, en esos dos sexenios fuera de Los Pinos, el PRI fue más poderoso que hoy en el Congreso. Por ejemplo, gracias a Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, que actuaron impecablemente en el Congreso de la Unión, se debe que Felipe Calderón hubiese roto el cerco de Andrés Manuel López Obrador, empecinado en evitar que tomara posesión.

Calderón pudo haber ganado la elección “haiga sido como haiga sido”, según sus propias palabras, o con la ayuda de “un granito de arena”, como definió a su aportación Vicente Fox, pero otra sería la historia si Gamboa y Beltrones no se hubiesen vestido, entonces, con el ropaje de institucionalidad que caracteriza al priísmo aún en sus peores momentos.

Pero también en aquellos dos sexenios, el PRI pudo sentar las bases para recuperar la Presidencia en 2012 gracias a la llamada “fuerza mexiquense” que, primero con Montiel y después con el gobernador Peña Nieto, actuó por todo el país ayudando a que los candidatos del PRI pudieran imponerse pese a tener en contra al gobierno federal.

El PRI podría no tener la Presidencia ni controlar el Congreso, pero contaba con la mayoría de las gubernaturas y las presidencias municipales más importantes del país.

Así llegó a 2011, en donde la lucha por la candidatura presidencial fue protagonizada por Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto.

Beltrones, con una carrera impresionante iniciada al lado de don Fernando Gutiérrez Barrios (sólo le falta ser Secretario y Presidente), vivía sus mejores momentos. Con 33 senadores (incluido él) hizo bailar a Calderón al son que le tocó; las importantes contribuciones legislativas del sexenio llevan su nombre y apellidos, incluida la construcción de algunos de los institutos reguladores y las candidaturas independientes.

En Toluca despachaba como gobernador Peña Nieto, poseedor de un carisma excepcional, sólo comparable al de su paisano Adolfo López Mateos, experto en el manejo de los medios electrónicos e impulsor de las brigadas mexiquenses que operaban en todo el territorio nacional construyendo el tejido que lo llevaría primero a la candidatura y después a la Presidencia.

Sin embargo, los 12 años fuera de la Presidencia, y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, hicieron mella en el priísmo. Sus enemigos no sólo eran los partidos de oposición, sino también la opinocracia, que ya no estaba sujeta desde Los Pinos, como en la primera era priísta; en buena medida hizo frente común contra Peña Nieto, al que consideraba hechura de Televisa.

Además, el inicio de la campaña no fue el mejor y algunos episodios, reales o ficticios, fueron aprovechados por los habilidosos operadores de López Obrador en una tecnología novedosa, las redes sociales, que hoy son más protagonistas que entonces.

Hay más: A partir del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el PRI sufre las consecuencias de la noche sangrienta del 2 de octubre de 1968, de las catástrofes económicas en cada cambio de sexenio, que parecían haber concluido con el error de diciembre; hoy, Peña Nieto lucha por evitar, en el 2018, una nueva versión de aquellas traumáticas experiencias.

Pero también, después de la fractura ocasionada por Cárdenas y Muñoz Ledo porque Miguel de la Madrid se negó a darle a uno la dirección de Pemex, para luego heredarle la Presidencia, que la considera herencia de su padre El General, y al otro la embajada en París después de un borrachazo en Nueva York, cuando era nuestro representante en la ONU, padeció la deserción de cuadros valiosos que se aglutinaron con la izquierda antes clandestina y ahora convertida en partidos políticos.

Hubo una segunda desbandada, producto también de la negativa, en este caso de Carlos Salinas, a heredar la Presidencia a Manuel Camacho, que se consideraba creador del salinismo. Manuel aprovechó el impulso que le dio la irrupción, en Chiapas, de un guerrillero armado con computadora en Internet, el subcomandante Marcos, que declaró la guerra al gobierno y Ejército mexicanos. Y así nació el clima político que propició la ejecución de Colosio.

En ese año insano de 1994 fueron asesinados el candidato presidencial priísta, Colosio, y quien, con el tiempo, quizás también habría sido candidato, José Francisco Ruiz Massieu.

Como el resto de fuerzas políticas, en las últimas décadas, el PRI no ha sabido crear nuevos cuadros; con algunas excepciones, las mismas caras y los mismos nombres se repiten, en una y otra formación, en las Cámaras del Congreso.

Muestra mínima es que la esposa de Felipe Calderón, Margarita, quizás sea la candidata del PAN a la Presidencia, y que salvo Juan Ramón de la Fuente, que se resiste a dar el paso, no hay un candidato independiente a quien se le vea con seriedad.

Pero al PRI le ha ido peor porque algunos de los pocos jóvenes que llevó a las gubernaturas en la era panista son perseguidos por corrupción manifiesta. En ciertos casos, como el del veracruzano, Javier Duarte, no se requieren pruebas ni sentencia del juez para considerarlo culpable.

En contra, la decisión de construir el andamiaje del futuro a partir de las Reformas Estructurales, el gobierno priísta hizo caso omiso a los casos de corrupción panistas y perredistas, e inclusive cargó con asuntos ajenos, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hay priístas de viejo cuño convencidos de que fue mucho ceder a cambio del Pacto por México, que pocos beneficios ha producido al gobierno de Peña Nieto.

NUNCA ‘NADAR DE MUERTITO’

La situación es de tal gravedad que el PRI se tragó al mejor de sus hombres, Manlio Fabio Beltrones, en las elecciones de junio pasado, con la derrota en siete entidades de las 11 en disputa.

Al anunciar su renuncia al liderazgo del partido, y explicar un poco la derrota, Beltrones dijo que nadie se engañara, pues el PRI habría perdido aún con otros candidatos.

Algunas pérdidas se dieron a causa de las luchas palaciegas por la primacía en la corte presidencial; otras por la corrupción de gobernadores que hartaron a la población y una, por lo menos, por decisiones gubernamentales trascendentales tomadas en momentos en que cualquiera sabía que incidirían en el resultado electoral.

Pero aun el descalabro del 2015 no fue motivo para no reconocer la labor y trascendencia de Beltrones, que de manos del propio Presidente Peña Nieto, como otros distinguidos miembros del partido, recibió la medalla “Plutarco Elías Calles” al mérito revolucionario.

Post mortem, le fue entregada también al ex líder del partido Gustavo Carvajal Moreno.

La carencia de cuadros es tal que la base del gobierno federal es en alto porcentaje de mexiquenses y de políticos de otras entidades que hicieron trabajo partidista o de comunicación en el Estado de México; las mudas y remudas se dan con otros mexiquenses y, en otros casos, sólo se les cambia de posición; nunca se quedan sin chamba. Sólo por excepción, los servidores públicos no tienen origen mexiquense.

En este sentido, la crisis llega hasta la nómina de posibles precandidatos a suceder a Peña Nieto: No los hay en las gubernaturas ni en el Congreso, y en el gabinete sólo son vistos Miguel Osorio Chong, Aurelio Nuño, José Narro, Eruviel Ávila, a condición de que gane el Estado de México, y ahora, de nueva cuenta, Luis Videgaray, que, como Lázaro, regresó del sepulcro para salvarnos de Donald Trump.

Don Pancho Galindo Ochoa usaría otro lenguaje, pero, para acabarla de amolar, algunos piensan que la popularidad del Presidente Peña Nieto ya no es un activo que pueda ayudar al candidato presidencial priísta a sucederlo.

Aunque si alguien se vio animado y animó a los priístas congregados el sábado en la sede nacional tricolor, ese fue el Presidente.

En los últimos meses, empujado por las circunstancias, el gobierno ha tomado decisiones impopulares, como el gasolinazo. Los operadores electorales opinan que debieron posponerse para después de las elecciones del 2018, subsidiarlas con deuda, impresión de papel billete o adelgazando la burocracia que engordaron Fox y Calderón, pero, conforme a la explicación del Presidente Peña Nieto, o se tomaban esta y otras decisiones, o las consecuencias habrían sido peores; prefirió actuar con responsabilidad y asumir, él y su partido, el costo político.

Pero eso, el gasolinazo, como el no dejar estancada la educación pública o permitir que el sector energético cayera en estado crítico, lo asumió Peña ante cientos de priístas que acudieron al auditorio “Plutarco Elías Calles”.

En estas condiciones, resumidas en aras del espacio, llegó el PRI a sus 88 años de vida. En junio deberá pasar la primera de las pruebas que definirán su existencia, pues si pierde el Estado de México con Alfredo del Mazo se esfumará toda posibilidad de mantener el control de la Presidencia en el próximo sexenio.

Para muchos, la única solución que le queda es acudir a una alianza “antinatura” con el PAN (como Beltrones califica a la que han hecho PAN y PRD en algunas entidades) para gobernar en coalición, dando nacimiento al PRIAN, y todo para vencer al enemigo común, Andrés Manuel López Obrador, un experto acarreador de contingentes que devino en mesías de la izquierda y de los desertores priístas.

Pero hasta eso despejó, contundente, el Presidente, apoyándose en la “sana cercanía”:

“El PRI es un partido que sabe acordar, que pacta para gobernar y para transformar, pero que quede bien claro: Nunca, pero nunca, pactará para dejarse derrotar. Nosotros los priístas, y está en nuestra genética, siempre salimos a ganar”.

Por alguna razón, el Presidente Peña Nieto se mantiene optimista pese al contexto aquí reseñado; de hecho, en las últimas semanas, su discurso ha cambiado (como lo confirmó ayer sábado) y, quizás por las circunstancias, sus colaboradores con aspiraciones y posibilidades se muestran más activos: Osorio, Videgaray y Ávila.

Asimismo, Ochoa Reza inició una serie de movimientos que incluyen la reincorporación de José Murat para la Fundación Colosio, que fue definitivo en el origen del Pacto por México, dada su capacidad de negociación con izquierdas y derechas, y el movimiento estratégico de su secretario de Organización, Arturo Zamora, al sector popular priísta (CNOP), en el que, en teoría, está la mayor militancia partidista. Es probable que la designación de Claudia Ruiz Massieu como secretaria general del CEN del partido tenga que ver con la reunificación de las más importantes fuerzas políticas de los últimos tiempos.

Es cierto, hoy, el PRI la tiene más difícil que en el 2000, cuando perdió la Presidencia, pero la diferencia es que el inquilino de Los Pinos no está dispuesto a ingresar a la historia al lado de los mandatarios que entregaron el poder, Zedillo y Calderón, uno por cumplimiento de una exigencia extranjera y el otro por mezquindad con quien le arrebató el derecho de imponer candidato.

Peña Nieto recuperó la Presidencia para el PRI y está decidido a entregarla a otro priísta, y en eso trabaja, y ese fue el mensaje, certero, durante el festejo de los 88 años del partido.

Es cierto que su partido parece estar “nadando de muertito”, pero él ya desestimó eso y nada de “patear el bote”; mejor cocinar la receta para su recuperación definitiva en un ambiente antisistémico en el que el populismo (“las amenazas que representan la parálisis de la derecha o el salto al vacío de la izquierda demagógica”) no encuentra la puerta para hacerse del poder.