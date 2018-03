No jugar al gato y al ratón… menos al tigre

Como todo en la vida, irse de la boca en política es un riesgo innecesario.

No falta mucho para cumplir el primer cuarto del siglo XXI y parece que hemos regresado a la misma época, pero de la centuria pasada: El puntero en las encuestas presidenciales anuncia una revuelta popular, mientras quien avanza en segundo lugar amenaza con meter a la cárcel al Presidente.

Por si faltara, la Procuraduría General de la República acecha a un candidato.

Sin embargo, para eludir la responsabilidad histórica, todos se atan el dedo antes de cortárselo; en lenguaje moderno se dice “se deslindan”.

Andrés Manuel López Obrador asegura que si le cometen fraude se marchará a “La Chingada” (así llama a la finca que sus padres le heredaron en Palenque, Chiapas), pero que él no parará más al “Tigre” (supongo se refiere al pueblo, sus seguidores). ¿A ver quién lo amarra?, pregunta.

Ricardo Anaya dice que meterá a la cárcel a Enrique Peña Nieto si le descubre ilícitos, y todo porque el procurador Alberto Elías Beltrán lo investiga por presunto lavado de dinero.

ECHAR LA GENTE AL MATADERO

Nunca había sido tan explícito López Obrador en sus amenazas; quizás ni siquiera cuando ordenó, conforme a una narración del ex líder nacional del PRD Carlos Navarrete, que la toma de posesión de Felipe Calderón en 2006 fuera “anormal”.

Según Navarrete, algunos diputados entendieron por “anormal” armarse con bombas lacrimógenas y bloquear las salidas del salón de Plenos de la Cámara de Diputados con curules amontonadas contra las puertas monumentales. Si no ocurrió un drama fue sólo porque el entonces senador perredista y el diputado Javier González Garza desarmaron a los legisladores perredistas.

De tal suerte, lo único anormal que ocurrió fue la postura institucional del PRI a través de los senadores y diputados de Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, que hicieron quórum con los panistas a fin de evitar la creación de un vacío constitucional.

López Obrador tuvo que conformarse con mantener bloqueadas, durante semanas, las avenidas de la Reforma y Juárez, y el centro de la Ciudad de México.

Diametralmente diferente se comportó Cuauhtémoc Cárdenas, que presionado, por quienes lo rodeaban, a lanzar a la multitud a tomar Palacio Nacional en protesta por el presunto fraude que le habían cometido optó por mantenerse en los cauces institucionales.

Mucho debe el país al hijo del general Cárdenas por esos minutos históricos en que tomó la decisión de su vida; para no sonar melodramáticos, digamos que igualó a su padre en la invitación a Plutarco Elías Calles a pasar una temporada en el extranjero.

En una espléndida entrevista que 20 años después le hizo Martha Anaya, Cárdenas se mostró humilde; dijo no recordar si en la magna manifestación del 16 de julio de 1988 en el Zócalo alguien gritó (vamos a) “Tomar Palacio”.

“A lo mejor algún grito pudo haberlo habido; puede ser; eso no lo discuto, pero yo no lo contemplaba… nadie planteó eso, como tampoco lo que se ha dicho después, ‘Dame pistolas’. ¿De dónde las agarraba? No teníamos ni resorteras ni piedras… en algunos casos son echadas de algunos… Estaba tensa la situación, sí. Por otro lado, teníamos información de que estaban reforzados la fuerza pública y el Ejército dentro de Palacio, que había una enorme capacidad de fuego. Hubiera sido una enorme irresponsabilidad echar la gente al matadero”.

Es lo que debe entender López Obrador: Sería una enorme irresponsabilidad echar al “Tigre” al matadero mientras él se va a descansar a “La Chingada”.

NO VOY A DETENER AL ‘TIGRE’: AMLO

Quizás llegó el momento en que debe contar del cero al 10 y respirar profundamente antes de soltar otra barbaridad como esa de que él no amarrará al “Tigre” porque, contrario sensu, significa que lo está alentando desde ahora, en previsión de que, como suele ocurrirle, sea desplazado por sus contendientes.

El país ya no está para repetir la historia, sin embargo, no olvidemos que los gobiernos federal, el de la Ciudad de México y los de varias entidades, se han pasado de tolerantes con ciertos movimientos o con algunos provocadores, como los que, con el pretexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lanzaron un camión cervecero contra las puertas del cuartel de infantería en Iguala o con quienes han incendiado a policías en la capital de la República, o prendido fuego a las puertas de Palacio Nacional.

En las dos elecciones presidenciales anteriores quedó demostrado que para derrotar a López Obrador no se requiere recurrir a fraudes; basta con permitirle que suelte la lengua. Es su peor enemigo.

Sería terrible que concluyera su carrera política cargando en la conciencia que para contener al “Tigre” azuzado por él desde hoy ocurrieran episodios que no vale la pena imaginar.

Por lo pronto, que quede registrada la amenaza ante los banqueros, a los que, por cierto, se les deben haber parado los pelos de punta cuando lo escucharon decir “ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral; así de claro”.

Imagino que su audiencia echó mano de su teléfono celular para ordenar a sus instituciones sacar el dinero del país.

LOS TONTOS DICEN LO QUE VAN A HACER

En la casa de enfrente, la panista, no cantan peor las rancheras. Ricardo Anaya, que sigue siendo un “joven maravilla”, sabe que el procurador Alberto Elías Beltrán está jugando con él al gato y al ratón.

Desde luego, se trata de un juego peligroso porque si lo gana el candidato panista, la victimización lo catapultará por encima de López Obrador, y muy lejos de Meade.

El inolvidable José Luis Santiago Vasconcelos solía decir que la PGR nunca pierde.

Se equivocaba un tanto; en ocasiones pierde, a condición de que al frente esté, por ejemplo, alguien como el panista Antonio Lozano Gracia y permita que lo manipule su Pablo Chapa Bezanilla personal.

¿Cómo olvidar que la PGR se hizo asesorar por una vidente, Francisca “La Paca” Zetina, que utilizó el esqueleto de su consuegro para inculpar a Raúl Salinas como asesino del desaparecido Manuel Muñoz Rocha, a quien señalaban como su coautor intelectual en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu?

El candidato panista debe rogar a su Dios que Elías Beltrán tenga su Pablo Chapa.

En contra de Anaya juega la variable que cualquier abogado panista conoce: Si tiene a la mano, por lo menos, un elemento, no hay en la procuración de justicia del mundo nadie tan poderoso como el Ministerio Público mexicano.

Lo será más cuando en lugar de procurador tengamos Fiscal General y, si gana el candidato del PRI, José Antonio Meade, hasta el Presidente de la República sea despojado del fuero. Cuando esto ocurra será más valiosa la amistad del Fiscal que la del Presidente, pero aún hoy, en las condiciones que está, es de temer.

Y, al parecer, Elías Beltrán tiene más de un elemento.

A la presión de la PGR, Anaya ha reaccionado de manera extrema; más allá de declaraciones ingeniosas y del rompimiento de relaciones del PAN con el gobierno federal se ha instalado en la temeridad de anunciar que se cebará en el Presidente Peña Nieto cuando lo sustituya.

Olvida la sentencia popular: El que se lleva se aguanta.

Olvida que habla de un Presidente al que aún le restan casi nueve meses en el poder.

La inteligencia que todos reconocemos de Anaya le permite saber, como nadie, lo que hay en el fondo del asunto que la PGR investiga.

Sin duda, ha llegado a la conclusión de que, al margen de las maniobras que el Ministerio Público puede hacer para fabricar o salvar culpables, Elías Beltrán sí tiene un caso sólido en su contra y que reventarlo y meterlo en aprietos penales, aún sin tener más en su contra que sólo lo que se ha filtrado a los medios, depende no de su inocencia o culpabilidad, sino de una decisión política.

En todo caso, la pregunta es ¿en qué momento?

Hay cuatro: Cuando el Frente aún esté en condiciones de sustituirlo como candidato; al expirar este tiempo y sólo queden López Obrador y Meade mano a mano, y el independiente que más crezca; cuando haya presidente electo, quien sea, o cuando Anaya no sea candidato ni presidente electo, y no exista (para usar palabras de Meade) una cortina de humo para ocultarse.

Proceder en contra del queretano en cualquiera de los cuatro momentos podría concluir en escándalos y efervescencia política similares o peores a las de 1988 y 2006. Tal vez el momento menos recomendable sea el que dejaría a López Obrador y a Meade en una lucha de sólo entre dos.

En cualquier caso, se equivocará quien suponga que el rompimiento de relaciones panista con el gobierno, o la amenaza de soltar al “Tigre”, detendrán a quienes son amenazados con revueltas populares o con cárcel.

Muy al contrario, las amenazas de revuelta y la de ingresar a la cárcel al Presidente constituyen, aun siendo sólo bravatas de cantina, un valioso obsequio.

Ya dice el refrán: Los niños dicen lo que quieren, los borrachos la verdad y los tontos lo que van a hacer.