No hay sorpresa en el regreso de Videgaray

Nadie quiso darse por enterado, pero la señal del regreso de Luis Videgaray al gabinete presidencial y a la sucesión de 2018, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue enviada desde el 16 de diciembre pasado.

El jueves 8 de diciembre pasado fui convocado para enero, si bien yo insistía tener pactado un encuentro el viernes 16, pero, poco antes, una voz hermana me pidió dejar todo para una fecha posterior porque para entonces “ya habrían pasado cosas”. Alegar con el ampáyer era tan inútil como discutir con el nazareno que arbitró la final del campeonato de futbol entre Tigres y América, Jorge Isaac Rojas. Está claro que sabían que robaría la señal al manager.

Así que me puse a imaginar qué cosas podrían pasar en la primera semana de enero del 2017. Como esto del periodismo, al menos como lo entiendo, no es juego de adivinanzas ni de poner en papel lo que sueño, imagino o quiero, me dediqué a leer cotidianamente a quienes abrevan en la fuente del poder y a los beneficiarios de las filtraciones.

El ejercicio resultó redituable. El 16 de diciembre, la fecha que guardaba como mía en el calendario, Joaquín López-Dóriga escribió en sus “Retales”, de su columna de Milenio, que Luis Videgaray estaba dedicado a su vida personal y familiar, y que no tenía ninguna encomienda del Presidente Peña Nieto.

Evidentemente, se trataba de una respuesta extraoficial a la especulación de que el ex secretario de Hacienda hacía las veces de una especie de secretario de Relaciones Exteriores, dada su relación con el equipo de Donald Trump, vía su yerno, Jared Kushner, con quien negoció el encuentro en Los Pinos del entonces candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos con el mandatario mexicano.

Pero también era una señal que los interesados no podían despreciar, a menos que se tragaran el cuento de que sin el noticiario nocturno del Canal de las Estrellas, López-Dóriga está liquidado.

Para decirlo de una manera coloquial, Joaquín está en la cocina de la información. Sólo como ejemplo, fue el único periodista que estuvo, la madrugada del 6 de junio, en Los Pinos cuando el grupo gobernante intentaba explicar al Presidente cómo fue que el PAN arrolló en 7 entidades federativas cuando sus cálculos eran que ganaría quizás 11. De hecho, en aquella ocasión escribí que Joaquín nos debía la crónica de aquellas horas amargas para Peña Nieto.

El 26 de junio pasado escribí en IMPACTO La Revista que “siempre existirá la posibilidad de que Joaquín… nos haga la narrativa de aquella madrugada… porque fue el único periodista que pudo penetrar la muralla infranqueable”.

Convencido de la veracidad del anuncio de Joaquín, el 20 de diciembre escribí que “si el anunciado retorno de Videgaray tiene base, debemos prepararnos para una nueva reforma legislativa que convierta a la Secretaría de Relaciones Exteriores en un ente semejante al Departamento de Estado norteamericano, porque supongo que el sucesor de Claudia Ruiz Massieu no se conformará con una dependencia burocrática que sólo tenga que ver con embajadores y cónsules, de tal suerte que estará en condiciones de competir, al menos en gigantismo, a la Secretaría de Gobernación, cuyo titular, Miguel Osorio Chong, es su principal rival.

“Retornará (Joaquín López-Dóriga dixit) sin tiempo para competir a Ana Lilia Herrera, Carlos Iriarte, Alfonso Navarrete, Ernesto Nemer, Alfredo del Mazo y ahora Ricardo Aguilar, porque la postulación del candidato priísta a suceder a Eruviel es cuestión de días, si bien el nombre ya está en la mente de Peña Nieto y la o el favorecido ya deben saberlo.

“Pero muy a tiempo para montarse en ‘la grande’, sin albur, a condición de que, para entonces, Kushner mantenga la buena relación con su suegro Donald…”.

El 23 de septiembre, López-Dóriga se fue de vacaciones reiterando abiertamente, ya sin el verbo “podría”, que “los motivos de su regreso (el de Videgaray, en sustitución de Claudia Ruiz Massieu) son los mismos que lo llevaron a renunciar: El factor Trump… la relación será institucional, de gobierno a gobierno, y no a través de representantes con o sin cartera”.

Ayer dije aquí que, ante las circunstancias que enfrenta el país, “ahora si es de urgencia utilizar a Luis Videgaray… porque la amenaza ya no es retórica; es real”.

Es un hecho que Joaquín, con noticiario nocturno o sin él, aún es dueño de las exclusivas. No es un elogio al colega, que no lo necesita, sino intentar una comparación entre periodismo sin adjetivos y periodismo ficción.