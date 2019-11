No hay recesión; Slim al rescate

Miremos adelante para no convertirnos en estatuas de sal y no nos preocupemos más si estamos en recesión técnica o en recesión sin adjetivos

No perdamos tiempo especulando sobre la recesión técnica que vive el país porque los empresarios siempre supieron que en el primer año de gobierno de la Cuarta Transformación, la economía no crecería. Eso dijo Carlos Slim en el marco del anuncio del programa de infraestructura.

¿Cómo podría agradecer el Presidente López Obrador tanta generosidad de don Carlos en momentos en que la especulación generalizada es sobre el supuesto fracaso de la política económica gubernamental?, pero Slim no fue el único en salir al rescate.

Carlos Salazar Lomelín, capitán del Consejo Coordinador Empresarial, nos exhortó a no comportarnos como la mujer de Lot. Advirtió que no importa si el país crece o no; que miremos adelante, y no hacia atrás, porque “estamos a punto de firmar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y creo que tenemos un mejor futuro”.

Y pensar que el resto de mexicanos tomamos como fracaso de la política económica el anuncio del INEGI de que a lo largo de todo el año hemos estado en “recesión técnica” sólo porque la economía se estancó en los últimos trimestres, de diciembre de 1918 a la fecha.

No hay tos ni derecho para hacérsela de lo mismo a López Obrador fue lo que en su lenguaje nos dijeron el hombre más rico del país y el líder del CCE cuando el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, externaban su preocupación por el ínfimo crecimiento de la economía, 0.01, pero si lo dicen los señores Slim y Salazar Lomelín hay que creerlo porque lo suyo es crear riqueza, empleos, infraestructura, etcétera. Es decir, ellos sí saben de lo que hablan; los demás nos concretamos a repetir lo que dicen organismos aún autónomos, como el INEGI, y el preocupado secretario de Hacienda.

Así, pues, miremos adelante para no convertirnos en estatuas de sal y no nos preocupemos más si estamos en recesión técnica o en recesión sin adjetivos.