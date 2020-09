No hay que buscarle muchas chiches a las culebras

IMPACTO DIARIO MARTES 22 SEPTIEMBRE 2020

¡QUE CONSTE,…SON REFLEXIONES!

POR SÓCRATES A. CAMPOS LEMUS.

Como dicen en mi pueblo: chingadazo dado, ni Dios lo quita, así que sobar no es lo mejor ni llorar tampoco. El asunto es que con esto del enjuiciamiento a los expresidentes, alegando de que no se trata de cuestiones personales, ni venganzas ni odios pues la neta es que no podemos entender la forma de pensar de muchos que explican que al chingarte, pues ni te odian ni hacen venganza, pues ni modo, tendrán que hacer justicia, el asunto es que hay que recordar que: “LOS CARNICEROS DE HOY, PODRÍAN SER LAS RESES DEL MAÑANA”.

La verdad es que todos los mexicanos, cuando menos, queremos entender las razones por las que algunos o todos los expresidentes si no pensaban en joder al país cada mañana pues al final de cuentas lo jodieron y nos jodieron, unos más que otros, algunos dejando deudas impagables a los mexicano, robo de sus ahorros y el famoso “ROBAPROA”, NO PARA SALVAR AL PAÍS, SINO PARA SALVAR A LOS BANCOS Y BANQUEROS y además, esos banqueros salvados, fueron los que operaron la transa para dejar a Vicente Fox con el compromiso de que no trataría de investigar la enorme transa y robo de los fondos y bienes públicos que se acumularon con el ROBAPROA y así, el pueblo de México, todos, tuvimos que perder propiedades y dejarlas a los banqueros que nos la robaron y ellos pues siguen felices y contentos, y lo peor es que muchos de ellos ahora andan muy cerquita de AMLO, cosa que no entendemos, sobre todo porque se escudan en el beis bol y la compra de estadios y campañas para superar al beis bol en la juventud mexicana, y al menos ,cuando vemos que sobra dinero para esas “pendejadas” que pueden comprar los inmensamente ricos que nos robaron en el ROBAPROA, les damos dinero para tales actos y así, pues la neta que quedamos como pendejos que no entendemos o no queremos entender porque nos espantamos y tememos que esto, solamente sea uno más de los negocios de los ricachones a costa de los fondos y los esfuerzos de los mexicanos, así que si no me gusta el pinche beis bol, pues al final, lo pago y me jodo, porque al mero mero le encanta el jueguito y que bueno que le guste pero que no nos chingue, al final de cuentas puede convencer a Harp y otros muchos ricachones que se enriquecieron con el robaproa que le pongan el dinero para hacer esos grandiosos planes deportivos que son enormes negocios para algunos, sobre todo, cuando faltan recursos para comprar medicamentos de los niños con cáncer, pero pues a lo mejor eso no importa, lo que importa es dejar bien aceitada la maquinita para el negocio del beis bol… y como dice el tío Lolo: “no es lo mismo entregar la vida para salvar a la Patria, que tomar a la Patria para darse la GRAN VIDA…”

Los grandes negocios, transas, corruptelas y enriquecimiento de los expresidentes no los hicieron solos, necesitaron de cómplices y socios y no hay más que los grandes capitalistas que andan ahora cerca, muy cerca del presidente, y ellos saben cómo se realizaron esos fraudes y robos a la nación, así que en vez de tanto cuenterete que al final es bueno para el divertimento de la raza, se podría poner una fiscalía especial para solicitarles de la manera más atenta a esos ricachones, para que no se molesten, de que le cuenten al presidente cómo lograron aumentar sus negocios y los bienes y fondos por medio del desvió o concesión de los bienes y fondos públicos que nos han dejado chiflando en la loma, encueraditos y con hambre…

Y como el presidente tiene una gran relación y hermandad con el presidente Donald Trump, pues para qué tanto cuento para chingar al borrachín de Calderón, solamente faltaría que le preguntara la mera neta a Trump para que le cuente todo lo relacionado con el tráfico de armas, con la violación de la soberanía y el regalo de armas a policías y mafioso para que aumentaran las matanzas, del tráfico y los negocios que tendría el presidente “bacardí” con los grupos mafioso, sobre todo que con toda seguridad tienen ya los datos proporcionados por la investigación a García Luna y pues en vez de andarlo correteando en México, solicitarle que le hiciera el favorcito de consignarlo en los Estados Unidos para evitar cualquier pinche protesta sobre ruedas o de los consumidores del bacardí nacional. La neta es que si saben algo los norteamericanos es todo lo relacionado a los negocios sucios de México y de cómo se canalizan los fondos para la compra de bienes raíces en Estados Unidos y negocios y ahorritos en bancos, total, es dinero de los mexicanos y pues sería bueno que transaran los presidentes AMLO y Donald para decomisar los muchos miles de millones de dólares que tienen invertidos en ese “paraíso fiscal” los corruptos y pinchurrientos mafiosos de huarache…

Los negocios de Fox ahora se resumen al ranchito y a los negocio de la marihuana y ahí pues tiene mano el que concesione el negocio y pues se podría hacerle una prueba de consumo y si da positivo pues darle para dentro, para que sepa lo que es amar a Dios en la soledad y la cárcel, además, solamente faltaría investigar a sus hijitos y algunos cuates y hermanos, pues no hay nada personal a pesar de que no se olvida la chinga del desafuero, y pues dando y dando que al final de cuentas: juego que tiene desquite ni quien se pique…

Con Salinas no tengo muy claro la cosa, pero creo que tiene cerca a su cuate y socio Carlos Slim y si ellos se llevan tan bien ahora pues es solo que le cuente la neta de lo que se comió y se come el ex presidente y que cuente del por qué no puso desde un principio en la presidencia a Manuel Camacho en vez de hacer el tango para liquidar a Luis Donaldo Colosio y de entender quién o quienes patrocinan al final, las huestes armadas del comandante Samuel, en fin, hay mucho de donde cortar, lástima que se murió el maestro Carpizo porque él sí que sabía chismes de familia y del poder… con el asunto de Peña Nieto solamente hay que traer a la gaviota para que desembuche los odios y las tragedias que vivió en Los Pinos cuando se violaron los puntos clave del contrato matrimonial y de cómo antes del divorcio, el ojo alegre de Peña ya andaba de coscolino con otra señora, y bueno, hay mucho para conocerse además de lo que ya tienen conocido…