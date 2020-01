No entienden que no entienden…

Pues ahora sí que me han salido chingonones los especialistas en publicidad política que no entienden lo que realmente hizo AMLO con la propuesta de la famosa lotería para rifar el Avión Presidencial, que por costoso y ostentoso, se niega a utilizar. Pues primeramente en ese avionzote uno se puede extraviar, hay tantos baños que sería la envidia de muchas aerolíneas que hasta presumen con tener una puerta de baño pintada de rosa de uso exclusivo para damas, y en ese avionzote pues seguramente hay para uso exclusivo de la familia presidencial donde se pueden bañar y dar un buen masaje. Y es lógico que el presidente que es alérgico a subirse demasiado a las alturas se niegue a abordar este tipo de naves para su uso particular.

Hace algunos años contaba la anécdota que viví en Durango durante una visita de Don Fidel Velázquez a la casa de Miguel Rincón, cuando por diferentes motivos no salían los aviones comerciales y Rincón, como siempre ha sido hombre bondadoso y buen amigo, le ofrecía a Don Fidel que usáramos su avión de la empresa a lo que reiteradamente se negaba Don Fidel, así que al retorno a la capital en el avión comercial tuve oportunidad de comentar el incidente con Don Fidel y le pregunté la razón por la que no había aceptado el avioncito particular, y su respuesta, con lógica y experiencia fue: “Pues esos avioncitos son seguros para muchos empresarios y políticos, pero no hay duda de que se caen más fácilmente que los aviones comerciales, y además, pues no es bien visto que los dirigentes obreros anden en esos aparatos”… sabiduría de viejo político.

Una de las cuestiones que más molestan a los mexicanos comunes y corrientes que son los que andan en las calles y son mayoría, es la ostentación y la brutalidad con la que se comportan muchos de los políticos, empresarios, financieros y policías cuando hacen uso de su fuerza y poder, esto ya nos tiene hasta la madre, a todos, y no lo soportamos, por ello aplaudimos y amamos la postura del presidente en ese manejo humilde y sencillo que utiliza en su transporte personal. Hace apenas unos días, pudimos ver, en muchos sitios y medios de comunicación, cómo dos gorilas, empleados de la fiscalía de la capital, amenazaban con violencia a un ciudadano, solamente porque este les pedía que dejaran el paso peatonal que obstruían con su vehículo mal estacionados y les valía madres que los grabaran, y seguramente, un buen día, si hay castigo para sus actos o no, esos gorilas amparados en el poder podrán lastimar a ese ciudadano por su exhibición, y claro, cuando pasen o sucedan las cosas por la brutalidad y la impunidad, pues el gobierno capitalino dirá que investigará y llegará a las “últimas consecuencias”, pero eso es como tratar de tapar el pozo después del niño ahogado.

Esa es la herencia dejada por las anteriores administraciones que consideran que la violencia y la represión son el camino para obligar a los ciudadanos a “acatar la ley y sus caprichos”, y no es culpa de los actuales funcionarios, no se pueden evitar que sigan las lacras incrustadas en éstos sitios, porque, simplemente, son miles los que siguen operando dentro de las filas de la administración, y esos gorilas y violadores de derechos humanos siguen en la impunidad a pesar de que se ventilaran nombres, cargos y sitios de empleo y se mostrara la forma en que amenazan a los ciudadanos como si fueran agentes de Hitler y no de la 4T.

Dicen que para que “la cuña apriete debe ser del mismo palo” pero la realidad es que los ciudadanos somos de diferente madera que los policías y funcionarios represores. Muchos dicen que no se puede aplicar esa política de abrazos y no balazos porque no funciona en una sociedad violenta, pero la realidad es que si bien eso es en parte cierto, no se podrá continuar con esa política de dejar hacer y dejar pasar, y se tendrá que aplicar la fuerza, porque los grupos delincuenciales son brutalmente violentos y hacen de las suyas para ganar espacios y plazas, es su naturaleza, y si hay o no acuerdos con ellos, pues la reacción obligada es la de responder a esa fuerza, ahora la viviremos en la zona fronteriza de Guatemala, cuando los grupos delincuenciales que han formado y alentado las caravanas de “migrantes” ejerzan mayor presión en contra de las autoridades, y esto, obligue a realizar otro tipo de acciones. Lo que es claro es que se piensa que todos esos migrantes son necesitados y andan huyendo de la violencia y la falta de empleo, cuando en la realidad parecen ser alentados, en parte, por los grupos de los Maras y se van asentando en muchos sitios para continuar su “invasión silenciosa” de su grupo delincuencial, con fuerza política y paramilitar, pueden imponerse y pueden negociar, de otra forma, no lo logran, y es por ello que su presión es tal que avanzan y se van perdiendo a lo largo del país, y los vamos sintiendo en muchos sitios, sobre todo en colonias marginadas y de zonas donde la violencia es la que manda, así, primeramente son parte de los que sirven de enlaces y sicarios, y después, controlando la zona se van independizando y luchando contra sus “patrones” para controlar la plaza… hasta que no podamos hacer nada… y los policías andan en la babia y en las declaraciones, pero no en las acciones… deberían reconocer nuestros “jefes de policía” que no se debe andar “con los truenos en la boca sino con los rayos en las manos”, porque si no, solamente, se quedarán en declaraciones políticas que busquen justificar su paso a nuevos escalones y puestos, con puestos y presupuestos… el dinero, es lo que manda, aún, en la 4T.