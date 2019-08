Ni somos India ni es Gandhi

Colgados, destazados, embolsados, quemados, asesinados de todos los tipos, los grupos del narcotráfico se dan vuelo y alientan a las poblaciones a realizar actos de violencia extrema como los que ahora se vieron en la Mixteca Poblana cuando los habitantes mataron a varios hombres a los que acusaban de secuestradores, las drogas siguen en las calles, los cobros de piso se ven por todos lados, incluso, las cantinas en algunos sitios prefieren cerrar a correr el riesgo de que les cobren o que los quemen o asesinen, las tortillerías en Guanajuato protestan y asesinan a tres empleadas de una como muestra de su poder e impunidad, asaltan y roban más de cincuenta millones de pesos de una tienda de la Casa de Moneda, oro puro, tres o cuatro gentes hacen la operación y lo peor, en pleno Paseo de la Reforma que se supone vigilado y difícil de circular, pero ya ven, las condiciones se dan y se roba con impunidad, no importa que ya los tengan en fotos y denunciados por sus propios familiares que dicen no quieren problemas con las autoridades, no importa que los detengan, el caso es que se muestra que en cualquier calle y en cualquier estado la impunidad está ligada a la falta de vigilancia y control de las policías.

Por supuesto que es muy sencillo declarar que se brindan las palabras de aliento a los familiares de los muertos, que se diga que efectivamente es una provocación y que no servirá de mucho porque no se alentará el uso de la fuerza y entonces, no entendemos cómo podrán los Guardias Nacionales poder controlar las agresiones y a los agresores, lo hemos visto en videos donde en lugares los emboscan y los provocan, les destrozan las patrullas y golpean e insultan y es claro que no estamos de acuerdo en la represión en contra de la sociedad, pero no entendemos cómo pararán la violencia generada por la delincuencia y si confrontarla es violencia y represión, entonces, no entiendo nada, claro que no se debe usar la fuerza como la usaron los hijos de los gringos: Peña Nieto y Calderón para dejar un baño de sangre por todo el país, pero tendríamos que aclararle al presidente de que en muchos sitios de pobreza, en muchos municipios pobres, los delincuentes se ocultan y forman sus barreras de protección, incluso patrocinan con dinero y armas para que sus aliados alcancen el poder en los municipios y se formen los corredores de las drogas o de la protección a los cargamentos que llegan con rumbo al consumo nacional o llegar a los Estados Unidos.

Seguramente AMLO que ha recorrido muchos de esos sitios sabe la situación y sabe de primera mano que los habitantes no se pueden sacudir el yugo de esos grupos y delincuentes y que ahí están fomentando la violencia en toda la región y distrayendo a las fuerzas de seguridad con actos violentos en otros sitios para que dejen de patrullar donde se encuentran. Por ejemplo, hace algunos años, cuando la Universidad de Sinaloa aparentemente tenía muchas movilizaciones sociales, se descubrió que esos movimientos estudiantiles se generaban cuando los cosecheros de mariguana o de amapola tenían que bajar las cargas para transportarlas a sus sitios de consumo y así, cuando se movilizaban los estudiantes los policías se concentraban en esas zonas para evitar mayor violencia y los pillos aprovechaban las condiciones para mover sus cargas, en fin, ahí están ahora las declaraciones del “Carrete” que seguramente tendrá mucho que decir sobre la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa, Guerrero, y de los muchos secuestros y violencia que agobian a Morelos y otras zonas del país y, de ¿qué sirve que se les detenga si otros ocupan sus lugares y la violencia continúa?, creemos que AMLO no podrá continuar con esa política de “no violencia o no respuesta a la violencia”, porque de seguir así lo seguro es que ellos avanzarán y los ciudadanos comienzan a sufrir las consecuencias y, cuando los ciudadanos no ven resultados comienzan a dudar de la eficiencia y del liderazgo y esto no es lo mejor para el presidente y su movimiento. La verdad que no es Gandhi ni esto es India y si se admira a Juárez tiene que pensar que Juárez enfrentó a la reacción y a los intervencionistas con las armas populares, incuso teniendo que andar en su carroza llevando la dignidad de la nación y salvando a la Patria, hoy, estamos en serio peligro por la violencia de dentro y de fuera y esto no puede ser ignorado por el presidente, la reacción está armada y tiene dinero y relaciones nacionales e internacionales y los malandros están al mejor postor o al que garantice más sus buenos servicios y sus intereses, así que deben comenzar a buscar nuevas estrategias.

Hoy comenzó la represión gringa, Trump, pondrá nuevas reglas y tratará de someter al país para garantizar su docilidad alegando que no hemos cumplido con el control del narcotráfico, olvidando decir que ellos son los responsables de su existencia y que ellos no hacen nada por controlar a sus consumidores, capos, delincuentes y lavadores de cuello blanco que son los grandes beneficiarios del negocio del narcotráfico, ellos, son los que comercian las armas y las drogas en su país y son los que se benefician y ahora que reclamamos que no controlan la venta y tráfico de armas a México, reclaman que no controlamos el narcotráfico y que nos van a nalguear, claro, con respeto y suavecito para que no nos duela mucho, total, nos traen jodidos y enredados, no con longaniza, sino con acciones que muestran quién tiene el poder y el control en el país…