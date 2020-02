Ni desleales ni golpistas los militares mexicanos

EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO SE CONMEMORÓ EL DÍA DEL EJÉRCITO y el presidente, en su mensaje, reconocía y agradecía al Ejército, a la tropa y sus mandos el no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda al golpismo y la traición, POR SUPUESTO LOS MEXICANOS TAMBIÈN LES RECONOCEMOS ESE VALOR A LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO MEXICANO y sabemos lo que significa el golpismo y la traición, porque en el movimiento de 1968, hay un episodio no muy investigado o aclarado, el que se pretendía que el ejército mexicano, aprovechando la crisis estudiantil y la represión generada por la traición en las negociaciones con los estudiantes y los representantes del presidente Díaz Ordaz con la complicidad de políticos y la operación de la DFS y del grupo del Estado Mayor Presidencial, el cuerpo de élite y de enormes negocios y protección a los presidentes y políticos, se diera la matanza de Tlatelolco, y al proponerle al entonces Secretario de la Defensa, General Marcelino García Barragán el dar el GOLPE DE ESTADO, este, con valor y patriotismo lo evitó y evitó la traición al pueblo de México, protegiendo el civilismo en el país.

Por muchos motivos e informaciones, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, seguramente conoce mucha información sobre el tema y sabe del valor enorme del ejército mexicano en su lealtad y acción en favor del pueblo de México, y por ello, determinó al inicio de su mandato la liquidación del Estado Mayor Presidencial, grupo elitista usado por los presidentes y los políticos para hacer pillerías y eliminar a los luchadores sociales. Nos tocó vivir la etapa del golpismo latinoamericano promovido y alentado por la guerra fría y los Estados Unidos, por ello, en aquellos tiempos, el nacionalismo y la lealtad de mandos y tropa del Ejército Mexicano era vital para conservar la independencia y la libertad, evitando el golpismo y la traición que se daba en muchos países de América por instrucciones de los norteamericano,s tal como quisieron dar el Golpe militar en el 68.

Muchos políticos y protestatarios en contra de las acciones del actual gobierno critican seriamente al ejército alegando que se está militarizando el país ya que se le han encargado, además de sus acciones naturales, obras y cuidados de bienes nacionales, combate al huachicol y la seguridad por medio de la instrumentación de la Guardia Nacional, pero la realidad es que esto, al final de cuentas, un buen día dará resultados y tendremos condiciones mejores de vida y seguridad, pero sobre todo la convicción de que la tropa y sus mandos seguirán siendo leales y no darán paso a la traición y al golpismo como lo hemos visto en otros países en los tiempos actuales.

El ejército mexicano forma muchos profesionistas ligados a sus raíces populares, los mandos y las tropas no son parte de la clase social alta ni anda en acciones políticas o ambiciones personales, sabemos pues que deben investigarse tiempos pasados, donde algunos militares se ligaron con los políticos y empresarios para hacer negocios y traicionar la confianza popular y usaron su puesto para enriquecerse y bueno, todos, en la institución, saben y algún día, cuando las condiciones lo permitan, seguramente se realizarán las investigaciones para consignar a los responsables del saqueo y la deslealtad a su institución y al pueblo de México.

En las investigaciones contra el huachicol se comprobó que los miembros del Estado Mayor comisionados para su control y lucha desde las instalaciones de PEMEX fueron los que iniciaron la enorme operación en el robo de millones de barriles de combustibles de huachicol y se genera un enorme negocio que enriqueció a esos mandos y a muchos grupos de delincuentes y políticos, empresarios y lavadores de dinero, por ello, las investigaciones deben continuar para detener a los responsables que ahora andan en libertad esperando los juicios y los castigos que merecen.

El cambio que se genera al llegar uno de los presidentes de mayor apoyo popular y fuerza política de los últimos sexenios como es AMLO, se esperaban acciones de los grupos de derecha y los afectados en el proceso electoral, y sobre todo, la reacción de los ex presidentes que por varias ocasiones con actos brutales, quisieron eliminar de las contiendas a AMLO, pero por fortuna no se dieron paso a que se pudiera convencer a mandos y tropas para la traición y el golpismo, seguramente se intentó hacerlo, no tenemos los datos pero por la forma en que el presidente agradece el que la lealtad impidieran escuchar “los cantos de la sirena” para el golpismo y la traición, nos hace pensar que seguramente tuvieron acciones en tal sentido y de ahí el agradecimiento directo del presidente y la convicción de que el pueblo mexicano apoya a su institución armada, la respeta y admira y hay razones del por qué.

Los miembros de la generación del 68 seguramente sabemos de tal intento golpista, otros más pues fueron parte de la traición en la negociación con los representantes de Díaz Ordaz, y otros, seguramente, tuvieron la protección y los apoyos de los políticos y militares involucrados en la matanza de Tlatelolco, pero los que al final de cuentas supimos al paso del tiempo de que no lo permitieron los mandos y el ejército a pesar de estar involucrados los miembros del Estado Mayor Presidencial y los políticos matones y asesinos, sabemos el enorme valor de esa lealtad y la agradecemos de corazón. Algún día, con toda seguridad, militares y políticos, agentes de extranjero que se involucraron en el episodio, darán sus versiones y se conocerán los detalles que ahora están ocultos ,y como no se quiere confrontar con Trump, pues el silencio es mayor, pero como en todo: El tiempo es la madre de la verdad y se conocerán las razones y los actos de lealtad de esos momentos que nos garantizaron la lealtad y el no golpismo del ejército mexicano…les recomendamos nuestro libro sobre el tema del “golpe” del 68 consultando nuestro libro: LA TRAICIÓN SE VOLVIÓ GOBIERNO.