Ni Castillejos ni Cervantes a Gobernación

Como el Presidente Peña Nieto es insuperable en engañar con la verdad, ignoro si Alfonso Navarrete sucederá a Miguel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación.

Osorio, lo adelantamos aquí, será candidato a ocupar un escaño en el Senado de la República por la vía del voto mayoritario de los hidalguenses. Su destino podría llevarlo a encabezar la fracción priísta en un sistema novedoso de gobierno si el Presidente electo, quien sea, decide optar por el gobierno de coalición.

Cinco años al frente de la política interior, encabezando, además, la lucha contra el crimen organizado (aunando a esta invaluable experiencia la que obtuvo al gobernar a los hidalguenses), le servirán para moverse, en el Senado, en un clima que será francamente hostil al PRI, gane o no la Presidencia.

Pero esto será el futuro.

El presente tiene que ver con la noticia del cambio; ¿es falsa, como la calificó Peña Nieto ayer, o se cumple, como ocurre con casi todos los rumores que circulan en el país?

En cualquier caso, lo relevante es saber quién es el valiente que acepta cerrar el sexenio en una posición con la capacidad de desgaste de Gobernación.

Cuando IMPACTO adelantó, el 15 de diciembre pasado, la salida de Osorio, una fuente cercana a Los Pinos, como dicen los clásicos (¿será La de Petróleos?), me confió que su sucesor sería seleccionado entre el ex procurador Raúl Cervantes y el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.

Me resistí a creerlo por razones obvias.

En aquella entrega me concreté a resaltar la lealtad de Osorio a Peña Nieto en diversos episodios (desde que sus caminos se cruzaron, cuando el hidalguense dijo al mexiquense jugarse todo con él por la Presidencia, etcétera) y dejé en paz al senador Cervantes y al abogado Castillejos.

Conforme a la versión periodística de ayer, no serán ellos quienes sucedan a Osorio; quizás no por falta de ganas, sino porque el Presidente, finalmente, se convenció de que no fue muy afortunada su incorporación a ciertas áreas.

Cervantes fue un espléndido senador, pero después quiso todo y, al final, perdió la dimensión.

Castillejos no fue un mal menor; su retiro de la Dirección Jurídica de la Presidencia so pretexto de necesitar tiempo para contraer nupcias le permitió tomar cómoda distancia de quien fue su jefe, aunque en su beneficio queda la inmensa red que fabricó en el Poder Judicial y el control que aún mantiene de la que fue su oficina.

A menos que de verdad se trate de una noticia falsa, Osorio tendrá, en el Congreso, la oportunidad de demostrar a Peña Nieto, una vez más, su concepción de lealtad. En cualquier caso, en poco sabremos quién será el valiente que acepte reemplazarlo en Bucareli.

No hay muchos con esa valentía, y son menos los cercanos al Presidente que puedan aprender sin echar a perder faltando menos de 11 meses para terminar el sexenio y a poco más de cinco meses de las elecciones, y, no obstante los esfuerzos del gobierno, con el crimen organizado incontenible.

Todas las decisiones son vitales, pero, en las circunstancias actuales, ésta lo es más, si es posible decirlo.