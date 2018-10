Navarrete a destiempo en Gobernación

Si sólo fuera por las comparecencias ante diputados y senadores puedo afirmar que Enrique Peña Nieto tardó en mover a Alfonso Navarrete a la Secretaría de Gobernación.

Miguel Osorio Chong hizo un buen trabajo, pero sus aspiraciones presidenciales y la rivalidad irreconciliable con Luis Videgaray desde la campaña de 2012 le impidieron dar todo lo que se esperaba de él.

Incluso, si el movimiento hubiese ocurrido un par de años antes, y a Osorio Chong lo hubiera sorprendido la sucesión presidencial en la Secretaría de Desarrollo Social, a donde enviaron a Luis Miranda, hasta el PRI habría tenido otras posibilidades, pero, como solía decir don Javier García Paniagua, el hubiera es el tiempo verbal de los ociosos.

Navarrete está construido, precisamente, para la Secretaría de Gobernación, pero no como ha sido diseñada para la Cuarta Transformación o como fue armada, especialmente, para el hidalguense al inicio del sexenio que está por concluir, sino como fue concebida desde que nos sometimos al sistema presidencialista, aún sin el apéndice de la Secretaría de Seguridad Pública.

A toro pasado, como siempre ocurre, fue un grave desperdicio de ambos personajes del priísmo. La mano suave y firme de Alfonso se habría hecho sentir y quizás los gobernadores no se habrían dado el lujo de hacerse los occisos en materia de seguridad, y la capacidad política de Miguel Ángel habría dado mejores dividendos en otras áreas.

Pero lo que importa, por hoy, es el notable desempeño del secretario de Gobernación en el Congreso explicando el gobierno del Presidente Peña Nieto.

Me sorprendió su diagnóstico del despiadado triunfo de Andrés Manuel López Obrador sobre el PRI y el PAN.

Al nuevo gobierno, dijo ayer a los diputados, “no lo eligieron por la desesperanza de lo que no había. Yo no me atrevería a calificar así al próximo gobierno. Lo eligieron porque hay proyecto detrás de ese gobierno que esperan funcione y que dé resultados, y no por un sentido, simplemente, de enojo”.

Hasta esta explicación se había impuesto la premisa de la desesperanza y el enojo como causante de la debacle priísta y el cumplimiento de la “tercera es la vencida”; incluso, voces oficiales la manejaron para justificarse. Desde luego, es debatible, pero no tengo duda de que esta tesis provocó que el priísmo fuera derrotado de antemano; vaya, que ni siquiera metiera las manos.

Los estrategas priístas y gubernamentales menospreciaron, de origen, a Andrés Manuel; no le concedieron que tuviera proyecto, y cuando lo descubrieron inventaron la excusa del enojo y la desesperanza para demeritar su triunfo. Hoy pagan las consecuencias.

Lo dicho, de llevar a tiempo a Alfonso a Gobernación, tal vez el panorama no sería tan pesaroso para el PRI, pero desafortunadamente, incluso para Osorio Chong, lo llamaron tarde para cerrar el sexenio.