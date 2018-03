Muerte ‘asistida’ de la soberanía nacional

El 18 de marzo de este año, fue un día de conmemoración luctuosa. Hace 80 años se manifestaba el acto más digno y definitorio de lo que para los mexicanos significaba la soberanía. El presidente Lázaro Cárdenas la ejerció metiendo al orden a los poderes fácticos internacionales que amenazaban al Gobierno de la República con irse del país y crear un conflicto internacional en el que México resultaría perdedor. El presidente no se dejó intimidar; en aquel entonces, se trataba de hacer vigente el Estado de derecho, nadie sería inmune ante la ley, no había privilegios ni influencias que valieran para no hacer prevalecer una resolución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La ley de expropiación exigía la prueba de la utilidad pública y la obligación de pagar las indemnizaciones correspondientes. El presidente Cárdenas agregó la de la razón suprema de la nación para preservar su soberanía. La decisión no tenía alternativa era, o no era soberana la nación mexicana. El riesgo era inminente, el país se quedaría sin petróleo ni combustibles, pero el costo de ceder equivalía a la derrota frontal de la independencia para el futuro. Ya habían existido gobiernos que condescendían con los grandes consorcios y presiones de sus embajadas para bajar la guardia. Cárdenas obedeció a su conciencia y midió los efectos en el contexto internacional. Tomó la decisión por México al precio que tuviera que pagarse.

El soporte constitucional se lo había dado la Constitución que el presidente Venustiano Carranza y 218 constituyentes habían logrado al redactar el artículo 27 Constitucional: “Corresponde a la Nación el petróleo y todos los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos y gaseosos”. Su argumento o motivación eran implacables, las concesiones a las empresas extranjeras sometían al país a sus designios cuando se presentaran conflictos como los habidos en el acuerdo laboral que congelaba salarios a los trabajadores. La medida podía ser temeraria pero el Estado de derecho tenía que prevalecer y, desde luego, el procesamiento e industrialización de los hidrocarburos en territorio nacional frente a cualquier amenaza o contingencia con otra potencia extranjera. Esta necesidad no podía ser ignorada por el presidente y su gabinete, que sólo tenían como interés, el de la defensa de los intereses nacionales.

Este heroico suceso fue recordado el pasado 18 de marzo al cumplirse los 80 años de su realización. En el Monumento a la Revolución nos reunimos un numeroso grupo de quienes sabemos y comprobamos lo que México ha retrocedido con la Reforma energética que desde hace cuatro años se aprobó en el Pacto por México y que abre a los grandes consorcios internacionales, la extracción del petróleo y la importación de refinados y combustibles para su venta a la industria y al último consumidor. La hazaña de la expropiación y los resultados que por décadas dieron a México recursos para el crecimiento económico generalizado y para la autodeterminación de sus políticas económicas, se tiró al cesto de la basura.

En su discurso Cuauhtémoc Cárdenas fue directo: “Echar atrás los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales significaría que los hidrocarburos y servicio público de electricidad vuelvan a considerarse estratégicos y de gestión exclusiva del Estado. También deben revertirse las reformas laboral y educativa. ¿Que habrá juicios que enfrentar y ajustes técnicos, financieros, económicos y legales que realizar? Ciertamente, habrá que lidiar con ello, como en su momento lo hicieron los gobiernos de la Revolución cuando elevaron los impuestos petroleros, o al imponer nuevas reglas a las concesiones, y como se hizo el 18 de marzo de 1938 hasta que se saldaron las indemnizaciones de la expropiación.

Las razones no pueden ser más obvias: 1) La caída del volumen de la producción petrolera de 2013 a la fecha es de 678 millones de barriles diarios. La refinación en barriles diarios y el mismo periodo, se desplomó de 437 a sólo 25 millones de barriles. La gasolina magna subió de $12.53 a $18.50. El robo de tomas clandestinas (huachicoleros) creció de 2,612 a 10,363 (20 mil millones de peso anuales). Las pérdidas de Pemex crecieron de 170 mil a 333 mil millones.

Estábamos mejor cuando estábamos peor. Pemex ha caído en la improductividad total a pesar de que ahora se le diga “Empresa Productiva del Estado”. Las lacras de Romero Deschamps en el sindicato (recibió 300 millones de pesos en 2017); la cauda de contratista compadres, con costos inflados y la corrupción por todos lados continúan, con la desventaja que ya no son detectables, porque los regula una ley mercantil que los sustrae de la fiscalización que anteriormente por lo menos nos permitía saber lo que ocurría en sus presupuestos, oficinas y centros de producción. Pemex pierde hoy, sólo por el robo de combustible 65 millones de pesos diarios.

Sería suicida para la nación mantener la reforma que no sólo nos deja a expensas de la testarudez y el odio de Trump que puede cerrarnos la llave peor que lo que intentaron hacernos las empresas petroleras en 1938 y que ya regresaron. Ahora, si le viene en gana, nos obligarían a pagar el muro fronterizo, cuando el 70 por ciento de nuestros combustibles líquidos y gaseosos, procede de la Unión Americana que nos pueden paralizar o embargar como a Cuba. De esa trascendencia es la entrega encubierta en la reforma energética de nuestros días. ¡La reversión es irrevocable!