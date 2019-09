“MUCHOS TECNÓCRATAS SABEN MUCHO DE MATEMÁTICAS PERO NADA DE POLÍTICA NI DEL SENTIMIENTO POPULAR”

La vida va corriendo, los días pasan y se acumulan en momentos y en años, casi llego a los 75 años y doy muchas gracias a los que me han acompañado en tales tiempos, calmos, agitados, violentos, desesperantes, agradables, alegres, tristes, pero siempre con el agradecimiento de la vida, cuando uno ha pasado por experiencias de vida y de muerte, cuando ha sobrevivido a las envidias, mentiras, denostaciones, violencia, terror, agresiones y superado los tiempos de la cárcel y del exilio pues puede uno, cuando menos, contar con experiencias de vida que nos permiten dar gracias por tenerla todos los días, ha sostenido que uno de las grandes cosas de la llegada de los años es que los viejos no tenemos que andarnos cuidando por lo que decimos, tenemos suficientes palabras al aire que seguramente lastimaron o generaron amor y confianza, ya se evaluarán con el tiempo, pero es lógico que, cuando menos, el poder mandar a la chingada a los que no queremos o decirlo abiertamente no suena tan mal como si lo dijera un joven o un hombre maduro, por ello, cuando Porfirio Muñoz Ledo hace tales declaraciones y no se nos diga que porque no se daba cuenta de que estaba abierto el micrófono, porque lo sabía, de mandar a la chingada a los señores y señoras diputados, pues lo hizo con plan con maña, porque si algo le sobran a este político, son mañas y al paso del tiempo, muchos, lo observan para aprender de las mismas y lo festejan y lo apapachan como si fuera un ídolo en las lides políticas, que lo es porque su capacidad de saltar de un lado al otro y acomodarse y tener el lenguaje necesario y la visión ideológica del momento solamente se logra por la cultura general y las experiencias y el tiempo, mucho tiempo, así que todo se le perdona y como decía el viejo Ángel, allá en la Cárcel de Lecumberri cuando se ponía sensible y declaraba a voz en cuello: “Todito te lo perdono, menos faltarle a mi madre”…

Y como a muchos políticos cuando pase el tiempo y mueran, no lo deseamos para Don Porfirio, pero no lo podríamos evitar, cuando muera, serán evaluados sus méritos y ocultados sus errores, así es la vida en estos tiempos y la cobardía de los actores políticos y él, lo sabe, recuerdo que hace años siendo diputado Don Porfirio, increpaba al presidente de la República en un Informe Presidencial, lo hacía con valor y coraje, algunos lacayos y barberos del presidente queriendo demostrar su “lealtad” quisieron agredir a Porfirio y lo arrinconaron en bola pretendiendo golpearle y este, recordado su formación en los guantes de Oro, pues les sacó todo los golpes con la pura cintura y ellos quedaron como montoneros y cobardes además de pendejos y así, Porfirio, con su largo colmillo, salía avante y se colocaba como un nuevo ídolo de las izquierdas y protestatario contra el sistema y el presidente en turno, no llegó a los escándalos y las exhibiciones, porque su cultura y su carisma le daban paso a que le tuvieran miedo cuando este tomaba la tribuna porque exhibía la ignorancia y el lacayismo de los demás, así es Porfirio, algunos viejos de mi época me decía que el “gran pecado” de Porfirio fue el discurso de apoyo y respuesta dado al entonces Presidente Díaz Ordaz y que esto lo marcó para siempre, se olvidan que Porfirio es un político y que tiene un alma maleable de acuerdo con los tiempos, la circunstancias y los movimientos y ello, no es pecado, puede cambiar como cambio y dar paso a la dignidad y a las lealtades así se ganó sus puestos y así camino dentro del escabroso camino de la política nacional y ahí vive, sigue siendo de utilidad, a lo mejor menos por la edad, pero tiene la experiencia y la cultura para continuar vigente en los tiempos actuales de tal suerte que sabe, incluso, torear al mismo presídente y aparecer como un hombre libre y vigente en sus ideales y conceptos.

Hace algunos años, se escandalizaban algunos mentecatos porque siendo representante de México ante la ONU había sacado la pistola y roto algún vidrio de un vehículo de otro funcionario de la ONU que ocupara su sitio indebidamente, pues no paso más que el escándalo y al tiempo retornó a México, siempre tuve la duda si este incidente no lo realizaba propósito porque lo que le urgía era regresar al país, él no andaba en búsqueda de puestos dentro del servicio exterior, él era y es un político pragmático, real, que le gusta la acción en México que conoce a los actores y sabe de sus virtudes y debilidades, él quería sacar su casta en su terreno no en terrenos ajenos donde no podía hacer mayor cosa porque, al final de cuentas, en esos tiempos, estar en el servicio exterior era considerado o un premio o un exilio y en su caso pues no hay duda que era sacarlo del país para que no generara tantos problemas como se veían venir y así, con este mecanismo logró su objetivo y retorno a las calles y los cafés donde se hace política política, donde se toman tragos y se fuma y se discute y se imponen y se complican la vida o la complican a otros, ahí es donde tienen las relaciones porque en este país si no tienes relaciones eres un huérfanos y un paria, pero no llegas a nada en la política, por eso, sabiamente para unos y cínicamente para otros declaraba el Profesor Hank González que: “Político pobre es un pobre político” y al final de cuentas, en este país antes y ahora, solamente podrán hacer política los que tienen una situación financiera holgada que les permita hacer política de tiempo completo dentro de las condiciones de austeridad, es decir, de pobreza, aunque deben tener, en muchos casos, la habilidad y las relaciones para que los grupos los sostengan y les den a ganar dinero para que salgan del entierro de la pobreza, porque es verdad, político pobre es pobre político y si bien AMLO alcanzo el poder con este manejo pues lo logra después de muchos años, pero esa es una forma franciscana de la política y no todos siguen los pasos del profeta… así que al tiempo, que ya veremos lo que pasa…DESCANSE EN PAZ EL MAESTRO FRANCISCO TOLEDO, UNO DE LOS GRANDES CREADORES DE LA MAGIA Y EL COLOR EN OAX