Movimiento estudiantil 1968, parte dos

Dos de octubre no se olvida

Los acontecimientos que se fueron desarrollando en los siguientes meses desde que estallara el 26 de julio el movimiento estudiantil de 1968 nos van mostrando la verdadera cara de la traición y de las conspiraciones desatadas por los importantes miembros del gabinete de Díaz Ordaz y sobre todo, la intervención de la Secretaría de Gobernación, la secretaría de la Presidencia y del Departamento del Distrito federal con los grupos de inteligencia y los manejos y manipulaciones que desde el Estado Mayor Presidencial se desataban para tratar de mostrar a los representantes, no dirigentes, en el movimiento como los grandes responsables de la violencia cuando la desataron los cuerpos de inteligencia de la CIA al lado de los funcionarios del gobierno mexicano que respondían a este esquema pactado desde antes del movimiento, por ello, resultaba extraño que algunos miembros de la representación estudiantil fueran los que ejercían de voceros de los cuerpos de inteligencia tratando de culpar a los estudiantes del IPN y de las normales que eran, al final de cuentas, los verdaderos orígenes del mismo y los que no se prestaban a las transas, salvo algunos que al paso del tiempo nos enteramos eran mensajeros de Corona del Rosal que buscaba por este mecanismo llegar a la Presidencia de la República y era cuando se ejercieron las fuerzas internas en la lucha por el poder en la búsqueda de la presidencia adelantada entre Gobernación, Secretaría de la Presidencia y el jefe del DDF con los acuerdos de la CIA que buscaron, como se demostró con las declaraciones y lo publicado por Julio Scherer en: “PARTE DE GUERRA”, con las declaraciones del único militar, el Secretario de la Defensa Nacional que con su política nacionalista evitara el golpe militar encauzado por la CIA y el Estado Mayor presidencial, con el beneplácito de GDO.

Por tales motivos nos era extraño que todas las provocaciones violentas y las agresiones de los cuerpos de seguridad se concentraban en contra de los estudiantes del IPN, por ello, nos resultaba muy extraño que cuando los miembros del EMP fueron a destruir y agredir las instalaciones de la Vocacional Siete en Tlatelolco, uno de los “representantes” universitarios que después fuera enviado como “negociador” con los enviados del presidente, Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo, dijeran, al igual que los declarantes de la DFS y del EMP que éramos un grupo de representantes del consejo de huelga los que habíamos generado la destrucción de la Vocacional, todo, para inculparnos y dar la idea a la ciudadanía de que los “comunistas” actuaban contra México. Lo mismo sucedía con otras agresiones que generaban contra las instalaciones y escuelas de la Normal y de las del Casco de Santo Tomás de tal suerte que nos dimos cuenta por la diferencia que generaron en la toma de la UNAM en relación a la toma del IPN, allá, en la UNAM, no lo dicen muchos, pero la realidad es que cuando nos dirigíamos a la reunión del Consejo Nacional de Huelga, se nos avisaba a los representantes que seguramente tomaría el Ejército las instalaciones y por esa razón se evacuaron y fueron pocos los detenidos sin ninguna represión, en cambio, al llegar a la toma del IPN, la violencia generada era tal que los jóvenes dieron una resistencia enorme y tardaron varias horas en tomar las instalaciones, por ello, cuando el día diez de septiembre el rector de la UNAM hacía la convocatoria para que se retornara a clases, se pensaba que los jóvenes darían su visto bueno, pero como solamente un grupo de “dirigentes” eran los que estaban en ese ajo y en esas negociaciones, no se dieron cuenta de que el grueso de los representantes del CNH no aceptaría y se les vino abajo el teatrito, lo mismo sucedía cuando un grupo de “representantes” en el IPN buscaba en forma discreta que nos reuniéramos con el General y licenciado Corona del Rosal, muchos los enviamos a la goma, diciendo que esa propuesta no la deberían hacer a cada uno sino de manifestarla en el seno del CNH, también ahí al paso del tiempo, nos dimos cuenta de que dos “representantes” que siguen siendo los beneficiarios del 68, cuando fueron detenidos, de inmediato fueron sacados de la cárcel y supimos que la razón era que los dos eran hijos de miembros importantes del EMP.

Así, curiosamente, solamente dejan las instalaciones de la UNAM los militares y sostienen las de la Normal y del Poli y con ello obligaban a que las reuniones se realizaran en la UNAM, así, desde el día uno y dos de octubre se determina llevar ante el seno del CNH la propuesta venida de la rectoría con maestros y algunos alumnos de que se aceptaran las pláticas con los representantes del presidente: Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo y se comenzaron a realizar esas pláticas de tal suerte que al final se aceptaba parar el movimiento, no generar la marcha de Tlatelolco al Casco de Santo Tomás, se nos permitía realizar el mitin en Tlatelolco y comenzar a avisar a la base estudiantil el retorno a clases y el inicio de las negociaciones con la formación de las comisiones a tratar cada uno de los seis puntos del pliego petitorio, el caso es que, ahora, sabemos que nos traicionaron y mintieron los representantes y algunos negociadores ya que en Tlatelolco se tenía planeada la gran matanza con la participación y organización de los miembros del EMP, con las policías donde el mismo Ejército era emboscado con la pretensión, después supimos, de que indignados los mandos militares, aceptaran la propuesta del embajador norteamericano de dar el golpe militar que, por fortuna, con el nacionalismo de García Barragán se evitó y se destruyeron los planes de la CIA en ese golpe al lado de los políticos ligados a la misma y así, se dan las condiciones para imponer a la presidencia a LEA de tal suerte que este trata de cambiar los rumbos y de confrontarse a la vieja policía que le lleva al poder, de ahí que todo fuera cuestión de tiempo para abortar sus planes y dar el golpe real al destruir la economía nacional al final de su sexenio y con ello, debilitar al Estado mexicano hasta llevarlo a las condiciones actuales, de ahí que el verdadero peligro que se enfrentará, no vendrá de dentro del país, sino de las relaciones internacionales y los proyectos de golpes que se mantienen para conseguir que México sea una estrella más de la bandera norteamericana…. Por ello: DOS DE OCTUBRE, NO SE OLVIDA…