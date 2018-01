Moreno Valle, ¿problema de Erika Alonso?

Le va a parecer misión imposible, pero Martha Erika Alonso debe afanarse en desligar a partir de hoy su nombre del apellido de su esposo, Rafael Moreno Valle, porque la candidata del PAN a gobernar Puebla es ella, no él.

Claro que no le será fácil, como no lo ha sido para Margarita Zavala porque el ex presidente Felipe Calderón no desperdicia oportunidad para estar en campaña, en especial si se trata de ir por la cabeza de Ricardo Anaya; no obstante, poco a poco ha conseguido que el electorado la identifique por su nombre y su apellido paterno.

Sin duda, la oportunidad de ser candidata al gobierno de Puebla la debe en mucho la señora Alonso a su marido que cuando gobernaba a los poblanos se afanó en crearle un espacio político precisamente con la finalidad de que llegara a ocupar la oficina que fue suya.

Tampoco hay duda en que Rafael estará atrás de ella en el proceso electoral, no faltaba más, pero no será su nombre ni su fotografía la que esté en la boleta electoral.

Ella no debe poner en duda que sus contrincantes insistirán en usar el apellido de su marido para insinuar que será él quien gobierne en su lugar; será la principal arma que usarán en su contra.

Hasta ayer le ayudó llevar los apellidos Moreno Valle, hoy pueden convertirse en una carga excesivamente pesada porque servirán para ensañarse con ella en la guerra sucia, en especial en las redes sociales.

Más aún si Rafael consigue lugar en la boleta como candidato a senador o a diputado.

Como sea, la candidata panista no debe poner atención de más en esta circunstancia que irá perdiendo fuerza a medida que quienes manejen su imagen hagan su trabajo.

Los mexicanos no estamos acostumbrados a que las esposas sucedan a sus maridos en el poder, porque esto es lo que ocurrirá si Erika gana las elecciones, ya que el actual minigobierno poblano es prolongación del de su marido.

Pero todo está en proceso de cambio y quizá debamos empezar a acostumbrarnos.