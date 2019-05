Morena y AMLO preparan regalo del Día del Maestro para Gordillo y la CNTE: La Reforma Educativa

El terror monta escena en Cuernavaca mientras AMLO y gabinete, en Hidalgo, prometen paz; no se entiende por qué Alfonso Romo no ha renunciado

Tremendo regalazo se llevarían Elba Esther Gordillo y los líderes de la CNTE el mero Día del Maestro. Asegura la bancada del PAN, de Juan Carlos Romero Hicks, en la Cámara de Diputados que las prisas de Mario Delgado Carrillo son para envolver la nueva Reforma Educativa y ponerle moño antes o el mero 15 de mayo.

…

En voz del diputado panista Felipe Macías: “Hay que dejar claro a la sociedad y los medios de comunicación que la única urgencia del Presidente y de Morena por aprobar la reforma es dar de regalo, de 15 de mayo, a Gordillo su reforma educativa”.

…

“La única prisa del Presidente de aprobar la reforma es que se entregue el 15 de mayo para los líderes sindicales; se quiere empoderar a la CNTE y a grupos sindicales; nada que ver con ayudar a maestros y a niños”. ¡Qué tal..!

EL TERROR MONTA ESCENA EN CUERNAVACA MIENTRAS AMLO Y GABINETE, EN HIDALGO, PROMETEN PAZ

A ver si no se raja el general Luis Rodríguez Bucio. Todavía no tiene un arranque formal al frente de la Guardia Nacional y la violencia en el país se complica más que día a día; hora tras hora.

…

Al escenario de terror en Cuernavaca le siguieron las escenas, tras bambalinas, entre el alcalde de Morena, Antonio Villalobos, y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

…

El primero suplicó al segundo coordinación y cooperación en el combate a la seguridad; ¿no se supone que son socios partidistas Morena-PES..?, porque cada quien trae su propia agenda en estos menesteres.

…

Al parecer no hacen a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, también de Morena, quien jura y perjura que ya empezó la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

…

De hecho, en el discurso del C5 de Hidalgo, junto al gobernador Omar Fayad, a Olga Sánchez Cordero, al general Luis Cresencio Sandoval, al almirante Rafael Ojeda Durán, Alfonso Durazo y Bucio, dijo que en los sexenios pasados había enfrentamiento entre instituciones y ahora NO habrá.

…

Las palabras fueron al estilo “te lo digo Pedro, para que me entiendas Juan”, y, casualmente, en esos momentos, dos personas caían ejecutadas en la Plaza de Armas de Cuernavaca, y varios heridos, a manos de sicarios.

NO SE ENTIENDE POR QUÉ ALFONSO ROMO NO HA RENUNCIADO

Si en realidad no renunció Alfonso Romo Garza cualquiera diría ¿por qué NO lo hace..?, ya que a pesar de que el jefe de la Oficina de la Presidencia matiza la realidad económica, pero no la niega, su jefe de a tiro dice lo contrario: “Vamos bien en economía, pero nuestros adversarios quieren que fracasemos”.

…

Y, para colmo de males, al bajón de indicadores en los resultados trimestrales se juntó el reporte del ranking de inversión extranjera que mandó a México al sótano, al lugar 25.

…

En el 2017 y 2018 estábamos en el lugar 17 del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa elaborado por A.T. Kearney, ahora en el 25, mientras India está en el 16.

…

Pero, además, todo el mundo lo esperaba, menos en Palacio Nacional -¿será?-, ya que el Financial Times, de Londres, en su editorial, advirtió sobre la creciente incertidumbre económica y social en el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

…

El diario británico enumeró una larga lista de decisiones erróneas que impactan a la economía desde la cancelación del NAIM en Texcoco mediante una seudoconsulta popular, la construcción de refinerías de Pemex, las políticas económicas retrógradas, el dudoso Tren del Istmo, los programas populistas y más.

