Morena ve al PAN como principal opositor; AMLO recluta a Manuel Espino en trinchera de superdelegado

No cabe duda que Andrés Manuel López Obrador arma su primera línea de campo con expertos electorales, como el nuevo superdelegado de Durango. Desde la campaña 2018, Manuel Espino Barrientos operó con mucha suavidad en el Congreso duranguense para pavimentar el camino al líder de Morena, y con mucho éxito.

El olfato político del ex presidente del PAN que apuntaló el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa será un factor decisivo en la relación con el gobernador panista, José Rosas Aispuro; de hecho hay muy buena química entre los dos. No se sabe si eso es para preocupar al PAN.

El superdelegado, sabedor de secretos albiazules, se perfila como una pieza clave de Gabriel García Hernández, jefe de los delegados federales, apostado en Palacio Nacional junto a López Obrador, a quien Yeidckol Polevnsky acusa de meter mano en la sucesión de la dirigencia de Morena; y si a los de casa les hace eso, ya sabrán los adversarios de los alcances que hablamos.

Es evidente que los yerros de Palacio Nacional aceleran la operación electoral 2021; con la entrada de Espino a Morena, el PAN de Marko Cortés Mendoza se consolida como principal opositor, y todo parece indicar que el partido se sacudirá a Polevnsky y se reforzará con una nueva dirigencia.

Así que Andrés Manuel mete cuña del mismo palo con Espino, aun cuando ya pasaron cerca de 9 años de su expulsión de Acción Nacional, pero la contienda electoral se adelanta y calienta como nunca; en redes sociales revivieron el compromiso de López Obrador, grabado en video, en un mitin de Morena, de bajar la gasolina, el diésel y el la energía eléctrica. La primera a 10 pesos el litro. ¡Ups..!

MISMA IZQUIERDA; MISMAS MAÑAS; SE ALEJA REELECCIÓN DE YEIDCKOL; DELGADO AVANZA EN ENCUESTAS; LUJÁN, SORPRESA

¿De cuando acá cambiar de partido significa cambiar de mañas? Yeidckol Polevnsky está sintiendo que desde lo alto le envían señales que no quiere dar acuse de recibo porque ya la orillaron a formar grupo con Mario Delgado Carrillo y Alejandro Díaz Durán contra Bertha Luján Uranga.

Y aunque entre los tres aspirantes pro encuesta no se tragan, ven a Luján como el Caballo Negro que en apariencia está contra el método sugerido por Andrés Manuel López Obrador para elegir dirigente de Morena.

Pero también sospechan que la maniobra es un buen pretexto para que el Presidente presuma no meter mano en las decisiones del partido; con eso de que NO le hicieron caso con la encuesta.

El problema de Yeidckol es que los grupos más radicales tomaron gran distancia y todo indica que en la ruta de la encuesta, el ganador sería el alfil de Marcelo Ebrard Casaubón, Mario Delgado, que en la mayoría de las encuestas aventaja a la mexiquense.

En la desesperada, la Secretaria General de Morena en funciones de presidenta reventó al acusar que en el Consejo Nacional del partido se permite la participación de “cachirules” que votan como consejeros sin serlo y otros ni siquiera son militantes de Morena

Dijo Yeidckol: “Algo que tendrá que cuidarse es que a menudo se plantean Consejos y se está invitando a gente que no son consejeros de Morena, que no son ni militantes de Morena, entonces, imagínate, un Consejo donde los no militantes hablan como si fueran consejeros (‘cachirules’), eso invalida, absolutamente, cualquier acuerdo que se pudiera llegar a tomar; entonces dicen ‘vamos a votar’, pero eso no es lo que el estatuto establece“.

“Muchos que vienen ya no son consejeros y ejercen voto como consejeros sin serlo, y a los que hoy son nuevos consejeros, porque son los que están en funciones de presidentes, secretarios generales o secretarios de organización, no los dejan ni hablar, no les permiten ni la voz ni el voto, y eso es totalmente contrario a nuestros estatutos y contrario a la legalidad y contrario al respeto a los compañeros“.

