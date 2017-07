Montiel, más vivo que un dolor de muelas

Ocupa, en la corta lista de grandes mexicanos que el oficio me ha permitido conocer a fondo, un primerísimo lugar con Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Carlos Romero Deschamps, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Luis Donaldo Colosio, Javier Coello Trejo, don Javier García Paniagua y don Francisco Galindo Ochoa

¿Cómo olvidar aquella tarde del 20 de octubre del 2005 cuando Miguel Sámano me pasó al teléfono a Arturo Montiel?

-“¿Cómo estás, mi Juan?”, me preguntó Arturo a manera de saludo.

Apenas acerté a contestar: “Triste, muy triste… no te pregunto lo mismo porque me mientas la madre”.

El ex precandidato presidencial del PRI soltó una sonora carcajada y luego me dio una parca explicación: “Decliné por mi familia”.

En realidad, lo supe desde muy temprano; mi comunicación con su equipo era fluida. Había cierta cercanía; fui el único periodista que habló con él después de que venció a sus compañeros del TUCOM, en especial a Enrique Jackson.

Hubo conjeturas sobre aquella plática, matizada con un fuerte y prolongado abrazo en un restaurante de Polanco. Nada que guardar en secreto; sólo una cita a celebrar con un trago en IMPACTO.

Una vez que concluimos la plática sobre la declinación quedamos de vernos para que me platicara la historia, pero la reservó a detalle para el libro “Arturo Montiel desde Atlacomulco”, de autoría de Norma Meraz.

Entonces pensé que la declinación por cuestiones familiares tenía que ver con el escándalo mediático inmobiliario a que fue sometido por su competidor por la candidatura, Roberto Madrazo, y el gobierno de Vicente Fox, pero en realidad fueron las amenazas de muerte a su familia, en especial a sus padres.

El hubiera no existe, pero en tardes como la de este viernes, cuando por ganar la nota se difundió la falsa noticia de su muerte (desmentida a tiempo por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, una de las pocas voces en las que aún se puede creer en estos tiempos), me pregunto cómo habría sido su gobierno porque él no tenía duda de que recuperaría la Presidencia para el PRI ganando a Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

En la corta lista de grandes mexicanos que el oficio me ha permitido conocer a fondo, él ocupa un primerísimo lugar con Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Carlos Romero Deschamps, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Luis Donaldo Colosio, Javier Coello Trejo, don Javier García Paniagua y don Francisco Galindo Ochoa.

No suelo publicar en sábado “Sólo para Iniciados”, pero hoy lo hago porque la falsa información sobre su muerte me entristeció y la única manera de sacar el sentimiento que conozco es golpear las teclas.

La última vez que hablé con él fue poco antes de las elecciones en el Estado de México, del pasado 4 de junio; quedamos de encontrarnos para hablar del futuro. Espero que así sea, pero más aún que pronto abandone el hospital. Ya no hay muchos como él.

Por fortuna me dicen que está más vivo que un dolor de muelas, como lo fue en 2005.