Moctezuma aprendió con Labastida a cómo no perder

Es increíble, pero todo indica que 18 años después el PRI no aprendió.

Francisco Labastida tiene la explicación para la derrota del PRI ante Andrés Manuel López Obrador: soberbia, inexperiencia, las malas decisiones y hasta las fallas del gobierno del presidente Peña Nieto son la causa de la debacle electoral.

En justicia, no falta razón a quien inició las derrotas del PRI en el 2000; incluso cuando dice que José Antonio Meade no tenía experiencia electoral.

Todas las primeras razones que dio a Ariadna García de El Universal son indiscutibles, pero ¿cómo explicar que él, que había sido gobernador de Sinaloa y en consecuencia contaba con experiencia electoral, perdió ante un candidato igual de singular a López Obrador, como lo fue Vicente Fox.

Para fortuna de Andrés Manuel, Moctezuma, uno de los coordinadores de su campaña, Esteban Moctezuma, aprendió con Labastida a no perder.

Con toda su experiencia electoral a cuestas, con su carrera burocrática en el gobierno federal y sus lauros académicos, Labastida atendió a los asesores norteamericanos contratados por Esteban para que contestara lacrimoso aquellos insultos históricos de Fox.

Fue así como provocó la carcajada nacional cuando excesivamente maquillado, al igual como se había presentado en el debate, dijo a los mexicanos que Fox le había dicho: “lavestida, mariquita, chaparro, mandilón…”

Y perdió.

Con el tiempo, ya con Meade en campaña, Labastida culparía al presidente Zedillo de su derrota; de hecho, dijo que Ernesto lo presionó para que saliera a reconocer que había perdido. También explicó que a las 4 de la tarde instruyó a su asesor Jorge Alcocer (ahora secretario de Salud del que será gabinete de AMLO) para que empezara a redactar el discurso de reconocimiento de la debacle.

Buenas historias, pero inimaginable que después de aquellos episodios Moctezuma se hubiese atrevido a aconsejar a López Obrador como lo hizo con el tabasqueño.

El 29 de junio de 2010, el “Cronista narigón”, Fidel Samaniego, lo entrevistó. He aquí el recuento de las causas por las que perdió: “Desde 1997, el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión. La población tenía expectativas muy grandes. Se le dijo que íbamos a pasar del tercer mundo al primer mundo. Y en lugar de eso llegó la crisis de finales de 1994 y principios de 1995, se cayó el Producto Interno Bruto (PIB) más del 6 por ciento, se perdieron más de 7 mil empleos en un año. Y estallaron los escándalos de Raúl Salinas de Gortari. Se derrumbó la imagen del partido. En lugar del cielo prometido le dimos el purgatorio”.

Y, Zedillo no cumplió: “había prácticas que se acostumbraban y que entonces se dejaron de hacer. El bono sexenal para los trabajadores al servicio del Estado se entregaba antes de las elecciones, en el año 2000 se dio hasta después, se retrasó. Pedimos que se apoyara la importación de autos en la frontera, no se concedió. Pedí que se apoyara a la gente defraudada por las casas de ahorro, hubo recursos para el IPAB, pero no para ellas, para las personas defraudadas…”

Es decir, según él, Zedillo lo traicionó.

Y desde luego, la autocrítica: “me dejé llevar por los asesores de imagen, como que efectivamente era yo a medias, como que no me reconocía. Lo importante era que se notara que tenía más información, más preparación. No se logró… y por qué no decirlo, mi equipo no estaba integrado”.