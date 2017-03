MINISTRO COSSÍO Y DESAPARICIÓN FORZADA CALIENTAN LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

El antecedente que deja la propuesta del ministro José Ramón Cossío va a levantar polvos verdes en las Fuerzas Armadas y en el debate de la Ley de Seguridad Interior: La Desaparición Forzada se aplica sin importar que el mando superior NO haya participado en el delito material.

…

En la administración de Felipe Calderón Hinojosa y el general secretario Guillermo Galván Galván, el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez se amparó porque no participó de forma material en la desaparición de una persona en Ojinaga, Chihuahua, presentado un mes después de ser detenido.

…

Es un secreto a voces entre líderes de la sociedad civil que las detenciones de presuntos miembros del crimen organizado por militares los entregan agonizando o esperan a recuperarse, casualmente, con una confesión bien detallada.

…

Cabe aclarar que esta práctica no es exclusiva de las Fuerzas Armadas; algunas policías ministeriales hacen lo mismo, y aquí no se trata de que la detención sea legal o ilegal; NO pueden retener a los presuntos delincuentes porque es Desaparición Forzada; para eso están el Ministerio Público y el Poder Judicial.

…

La Primera Sala de la SCJN de Luis María Aguilar falló: “El delito de desaparición forzada se comete por personas servidoras públicas que propicien o mantengan dolosamente el ocultamiento de la víctima sin importar el hecho de que hayan participado o no en la detención de la misma”.

…

Un punto para la Ley de Seguridad Interior que defendió el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, en la Jucopo de San Lázaro el 1 de marzo, integrada por Francisco Martínez Neri, César Camacho, Marko Cortés, Jesús Sesma y Rocío Nahle.

INFILTRADOS CON LÓPEZ OBRADOR; GRACO, POR LA ESTAFETA DE BARRALES

Tanto se cuidó Andrés Manuel López Obrador para depurar a la izquierda de Los Chuchos del PRD y anexos para que, ahora, los beneficiados del PRD con el Senado y el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa le aparecieran en el templo a confesar el mea culpa.

…

No importaron los agravios, las ofensas e injurias; esos sapos resultaron comestibles en una casta que va por las candidaturas de Puebla, con Miguel Barbosa Huerta; Chiapas, con Zoé Robledo Aburto, y más, con el competitivo Morena.

…

La otra tesis habla de infiltrados que poco a poco permearán en el primer círculo de Andrés Manuel por su pericia política; por eso el líder de Morena se mantiene cauteloso al NO echar las campanas al vuelo por el éxodo que sufre Alejandra Barrales Magdaleno.

…

Por cierto, nos comentan que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, se ve como sucesor de Barrales, a medida que los cálculos presidenciables no le acomoden, con el apoyo del cónclave reunido con la presidenta del sol azteca el miércoles por la noche: Miguel Ángel Mancera Espinosa, Arturo Núñez Jiménez y Silvano Aureoles Conejo.

OTRO ‘MADRUGUETE’ FRUSTRADO DE ANGÉLICA DE LA PEÑA PARA RATIFICAR A ROCHÍN EN EL CEAV

Oootra vez Angélica de la Peña pretendió ratificar ayer, vía fast track, el nombramiento de Jaime Rochín del Rincón en las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia del Senado, para lo cual convocó a una reunión extraordinaria, sin aviso previo, a las 13:00 horas.

…

Al ver la falta de quórum y rechazo de algunos legisladores consultados decidió recabar firmas para llevar al pleno la votación de Rochín como comisionado ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV). Tampoco pudo recabar las firmas en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva.

…

Por los intentos de la esposa del Jesús Ortega se ve que Los Chuchos del PRD quieren un frente de lucha en la CEAV, debilitados por el éxodo de legisladores del sol azteca a Morena y al lado de Andrés Manuel López Obrador.

DON PANCHO GALINDO, A 104 AÑOS DE NATALICIO

Con un festín de tortas ahogadas, directas desde Guadalajara, Jalisco, un grupo de amigos de Don Francisco Galindo Ochoa honró lo que sería su cumpleaños 104 en casa de María Elena, Tina y Pancho Galindo.

…

Como siempre, los magníficos anfitriones abrieron las puertas y el corazón a Homero Cárdenas -coanfitrión-, Carlos Romero, Ricardo Aldana, Juan Bustillos, Francisco Bustillos, Sami David, Hugo Páez, Paco Moreno padre e hijo, el famoso Dr. Boris Schwartzman, que mandó a Conan O’Brien con los dientes completos a EU, y el Dr. Ricardo Washington.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos