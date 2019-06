Militarización en la CDMX de la 4aT que ni Díaz Ordaz soñó; Guardia Nacional, en patrullaje de calles al auxilio de Sheinbaum

Ni Gustavo Díaz Ordaz se imaginó a la Ciudad de México militarizada, como la veremos este domingo, iniciando por las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Gustavo A. Madero, según el titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño.

…

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la buena nueva con una cara de velorio en Palacio Nacional: “En un inicio pensábamos que no se necesitaría la Guardia Nacional (GN); ahora sí, y estará en todo el territorio de la Ciudad de México”.

…

¿Por qué en un inicio del sexenio no creyeron necesaria la Guardia Nacional..? No hay más respuesta que las cosas se han ido agravando a medida que avanzó la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, por cierto, reconocida, por el presidente, como “una gran Jefa de Gobierno”.

…

El que está de suerte es el titular de la SSP-CDMX, Jesús Orta Martínez; ahora, todas las broncas fuertes de inseguridad serán culpa de la Guardia de Luis Rodríguez Bucio, al menos en las cuatro alcaldías de una primera etapa del programa militarizante de la CDMX.

…

Ironías del destino; por una puerta, Sheinbaum eliminó al Cuerpo de Granaderos por abusos en el movimiento estudiantil, y por otra puerta veremos entrar a las calles patrullajes de elementos del Ejército de Luis Cresencio Sandoval y de la Marina de Rafael Ojeda Durán.

…

En realidad son los mismos militares que no han podido cumplir ningún ciclo formal y suficiente de capacitación para ser Guardias con características policiacas, ya que basta amarrarse una cinta, en el brazo, con el logotipo de la GN para la mágica conversión.

…

Veremos si algunas de las voces que han entonado esos cantos desde el 68 vuelven a recordar la partitura de tooodos estos años en un constante acarreo de agua para su molino o si guardarán el silencio exigido por el gobierno de izquierda que bendice al Ejército con el agua de la Cuarta Transformación.

INDUSTRIALES REVIENTAN CONTRA BARTLETT; ALERTAN A AMLO SOBRE CRISIS DE ABASTO DE GAS NATURAL

Ahora sí que Manuel Bartlett Díaz se sacó la rifa del tigre porque eso de echarse encima a los industriales de la Concamin no es poca cosa al tratarse de una agrupación de miles de las empresas más productivas del país.

…

Y todo por querer arreglar lo que ya está arreglado o de plano son ganas de espantar con el petate del muerto con la vieja historia de los gasoductos que se viene contando a medias y con analogías de 4aT, y la sobada lucha anticorrupción, donde no se ve a nadie tras las rejas.

…

El hecho es que el arbitraje de Bartlett paralizó el gasoducto, así que el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, de plano envió un comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador alertando sobre la gravedad del desabasto de gas natural, además de urgirle a que la CFE NO frene la operación del gasoducto Texas-Tuxpan.

…

Esto es, en la situación actual, y sin la operación del gasoducto que ya está terminado, los empresarios seguirán obligados a reducir, a parar operaciones o a pagar altas penalizaciones, como hasta ahora.

…

El abasto de gas natural está resultando insuficiente en buena parte del país; la zona más crítica es el sureste, donde sólo les confirman a los industriales entre el 0% y el 30% de sus requerimientos.

La falta de abasto es consecuencia de la menor producción de gas natural de Pemex de Octavio Romero Oropeza y del retraso en la operación de la nueva infraestructura de gasoductos. El ducto está listo y pudiera empezar a fluir el gas el próximo mes; sólo se requiere que la CFE emita la constancia de aceptación del ducto y está en manos de Bartlett, ¿o sigue instrucciones de su jefe..?

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos