Militares activos y retirados se burlan del Presidente con memes y críticas, Sedena amenaza con sancionarlos

¡Qué duro se lleva la tropa con el presidente..! la Secretaría de la Defensa Nacional del general Luis Crescencio Sandoval tuvo que enviar un documento vía Estado Mayor de la Sedena para advertir a militares en activo y en retiro de no publicar en redes sociales y medios de comunicación cualquier tipo de información que denoste la imagen de Andrés Manuel López Obrador.

…

Así que la tropa tiene prohibido los memes, chascarrillos, burlas y demás, contra el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por lo tanto deberán abstenerse a publicarlas en Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp o filtrarlas a medios de comunicación.

…

Con el número de oficio 67134 firmado por Leonardo Daniel Villalobos Sánchez, por disposición del Jefe del Estado Mayor, se ordena al personal que se evite hacer cualquier tipo de manifestación dolosa en contra del Presidente de la República.

…

En el comunicado se ratifica que en su actual situación siguen sujetos a las leyes y reglamentos militares, en los cuales establece en el Artículo 324 que los militares en activo y retirados están sujetos a las leyes: del Ejército: “Los Militares en activo y retiro cumplirán el arresto en las instalaciones militares más cercana a su domicilio”.

LÓPEZ OBRADOR EL SOLITARIO DE PALACIO NACIONAL, SEGÚN RICARDO MONREAL

Una voz estratégica de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se atrevió a señalar lo que es un secreto a voces: el Gabinete de Andrés Manuel López Obrador lo deja batirse solo sin que nadie haga eco de los postulados en la conferencia mañanera o en las giras por el interior del país.

…

Solamente cuando son citados a la conferencia de Palacio Nacional y muy a cuentagotas se atreven a seguir al presidente, la mayoría de las veces se les ve muy al margen.

…

El presidente de la bancada de Morena en el Senado, señaló: “Veo a un Presidente muy activo, muy proactivo, muy dinámico, que no descansa, y veo a un Gabinete que no está en el acompañamiento. Veo a un Gabinete cuya curva de aprendizaje ha sido larga, pesada, pero me gustaría ver a un Gabinete más cercano. Siento al Presidente que hace todo, pero necesita que su Gabinete lo acompañe más“.

…

Ejemplos sobran, en el problema migratorio, López Obrador tuvo que convocar a una conferencia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón y al ex titular del INAMI Tonatiuh Guillén López para hablar del tema.

…

En la crisis del reporte de registro de empleos del Seguro Social, de igual forma desde Palacio Nacional ordenó a Zoé Robledo Aburto a explicar el porqué los becarios son considerados como empleos formales, de igual forma, anteriormente el Secretario de Salud Jorge Alcocer Varela fue convocado a explicar la crisis de desabasto de medicinas y el congelamiento de presupuesto en el IMSS y en el ISSSTE.

…

Cualquiera esperaría que una vez que el presidente pone pauta en la mañanera, el gabinete salga como el ‘dream team’ a consolidar la información, pero no, todos se hacen ya sabe usted que, y dejan que la información madure en solitario provocando vacíos de información que pueden resultar en desinformación.