¡Milagro..! Gana votación de AMLO, a mano alzada, del Tren del Istmo

Toda una lección de populismo de república bananera dio Andrés Manuel López Obrador en Juchitán, Oaxaca, al improvisar una consulta a mano alzada en un público que se desgañitó en vítores para el Presidente y para el gobernador Alejandro Murat.

…

Y, al parecer, fue una segunda votación, según palabras del Ejecutivo, ya que, aunque nadie la vio ni supo de ella, en la primera, los estados sureños se volcaron a las “urnas” para aprobar el proyecto, aun cuando no se cuenta con información del impacto ambiental.

…

Así que la fe de los presuntos votantes mueve montañas, contra los “conservadores y la prensa fifí que siempre reclaman, pero a los que en realidad NO les importa el medio ambiente”; palabra del Señor… Presidente junto al titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú.

…

La escena parecía de la película-sátira “Luna sobre Parador”. El Presidente exclamó: “A ver, que levanten la mano aquellos que estén en contra de que se lleve a cabo el Proyecto de Desarrollo del Istmo”. Ni un solo atrevido.

…

La democracia de bolsillo -ya dije bananera- siguió con una segunda exclamación: “A ver, que levanten la mano los que estén a favor del Proyecto del Istmo”; ni uno se atrevió a no levantarla; vaya, ni abstenciones hubo.

…

Concluye Luna sobre Parador: “¿Saben por qué lo estoy haciendo?, porque si no, nos hacen acusaciones infundadas”. ¿Será un ensayo para el 2021, donde se consultará lo que pase en el 2024..?

GABINETE DE SEGURIDAD REPITE EL ERROR DE OSORIO CHONG CON POLICÍA FEDERAL

Alfonso Durazo Montaño debería darse un tiempo para medir el pulso de la frustración y rechazo de los policías federales a la “mezcla militar” llamada Guardia Nacional, ya que, al parecer, el problema es el de siempre: Meten mano los que no saben, pero creen que sí.

…

Desde la experiencia de los mandos de la Policía Federal, satanizada por Andrés Manuel López Obrador como ineficiente y corrupta, para justificar la militarización, el Ejército de Luis Cresencio Sandoval aprovecha la coyuntura para fortalecer a la Sedena, como lo haría cualquiera.

…

Sin embargo, el problema es tan grande que la fusión “cortará” esa información entre corporaciones que permite ponerse marcaje entre unas y otras. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre el FBI, el ICE, la CIA y las variadas corporaciones militares existe un “chismorreo” muy útil para limpiar constantemente la casa.

…

¿Acaso el Ejército y la Marina en México ventilan sus cadáveres en el closet..? ¡No vaya a ser..! Ahora se apuesta a que una institución monolítica y militar llamada Guardia Nacional se conduzca con total limpieza y ética.

…

Ojalá, porque en el mundo real nadie cree que la 4aT acabará con la violencia en seis meses, como dice el líder, aunque choca con la visión menos optimista del titular de la SSPC, Durazo Montaño.

…

Olga Sánchez Cordero, Durazo, Alejandro Gertz Manero y Marcelo Ebrard, como asesores en la materia de AMLO, van por repetir el mismo error de Miguel Ángel Osorio Chong al fusionar la Policía Federal con Gobernación; esta vez lo hacen con la Sedena, en una mezcolanza mucho más peligrosa.

…

Se supone que ahora es diferente; Osorio Chong mantuvo el error todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, con las desastrosas consecuencias, sin escuchar las insistentes voces de ONG´s y empresarios; al final, su proyecto personal fracasó, su responsabilidad brutal y fue protegido con el primer escaño del PRI en el Senado.

…

A ese error súmele lo autoritario a lo peligroso y lo ilegal con el despliegue de militares y federales como Guardia Nacional sin ley promulgada, sin afinación de la norma secundaria y al margen del Estado de derecho.

…

Dirán: “¡Es que la situación es apremiante y de atención inmediata..!”. No se engañen; son los mismos elementos, con la misma capacitación deficiente -AMLO dixit-; eso sí, con uniforme nuevo.

