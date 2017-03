Mi General Riviello, lo saludo de pie

Me sobran anécdotas para recordar a mi general Antonio Riviello Bazán, el gran militar que comandó al Ejército en el sexenio de Carlos Salinas cuando la sublevación del subcomandante Marcos y la campaña presidencial paralela de Manuel Camacho a la de Luis Donaldo Colosio.

Una tarde, ya en retiro y comiendo en IMPACTO, reconoció que gracias a Camacho, a quien detestaba y con razón, ni el Presidente ni él ni el Ejército podrían ser acusados de genocidio. Había cercado a Marcos y a quienes lo seguían; sólo necesitaba una orden para acabar con la rebelión, pero se impuso la asesoría de Camacho, y eso fue bueno para todos, en especial para el país.

Mi general detestaba a Camacho sólo por un detalle: un día lo citaron en Los pinos y cuando subía la escalera para ver al Presidente, encontró a Manuel que salía de acuerdo. Un fotógrafo que por “casualidad” se encontraba ahí, los retrató al saludarse. La gráfica fue puesta en circulación de inmediato ofreciendo la impresión de una falsa cordialidad entre ambos. Don Antonio nunca perdonó la celada.

Detestaba, asimismo, a Ignacio Morales Lechuga y a Federico Ponce Rojas, porque, conforme a su parecer, manipularon a la prensa extranjera para culpar al Ejército de lo ocurrido en Tlalixcoyan, “·La Víbora”, en Veracruz. La situación se agravó cuando fue obligado a aceptar la recomendación del comisionado Nacional de Derechos Humanos, Jorge Carpizo, de someter a proceso a 2 generales; a cambio le dieron la cabeza del subprocurador.

Recuerdo que con una fila interminable de láminas me explicaba el episodio de la persecución de un avión de narcotraficantes por otro de la DEA y la posición en tierra de policías judiciales y de elementos del Ejército mexicano. Trataba de probar la pretensión de la PGR de que soldados pagaran culpas policíacas.

No fue tranquila la estancia de Riviello en la SEDENA. Cuando la rebelión de Marcos, pidió a la Marina Armada de México el apoyo de sus helicópteros; le fueron negados con el pretexto de falta de refacciones.

Más grave fue después; el doctor José Narro, hoy secretario de Salud, debe recordar cuando acudió a la SEDENA acompañando al nuevo comisionado de Derechos Humanos. Jorge Madrazo Cuellar transmitió al General la supuesta disposición del Presidente Salinas para que efectivos del Ejército Zapatista inspeccionaran posiciones del Ejército Mexicano en Chiapas. La respuesta de Riviello fue de antología:

“Diga a quien lo mandó, que acepte mi renuncia”.

Hoy me entero que mi general Riviello falleció a los 90 años de edad y sólo puedo rendirle un homenaje de gratitud a ese gran soldado de la Patria, cabal hombre e insuperable amigo, que en tiempos de persecución oficial para este reportero no tuvo empacho en dotarlo de una portación de armas para su protección.

Le hablé por teléfono, contestó y escuchó que la que ya tenía había caducado. “Envié al capitán de meseros que siempre lo acompaña”, me dijo. Mi capitán Carlos Ruiz, que no era militar ni mesero, pero el General y yo así le decíamos, acudió a la SEDENA con una fotografía y en minutos salió con la portación que me otorgaba derecho a cargar un “arma”, no una corta, sino la que yo quisiera.

Más aún, cuando todo mundo me señalaba e incluso las puertas de Los Pinos me fueron cerradas por unos meses, me invitó a encabezar en su mesa el desayuno de las Fuerzas Armadas con motivo de la libertad de expresión; me sentó a su derecha.

Mi general Riviello, de pie y tocándose la sien derecha este soldado de la reserva nacional lo saluda con respeto, admiración y cariño.