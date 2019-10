‘México sin inflación… ¿y sin crecimiento?’

La economía mexicana está libre del terrible flagelo de la inflación. ¿Qué es la inflación? La tasa de inflación mide el crecimiento del nivel general de los precios. Para observar la evolución de los precios se utilizan una serie de indicadores que establecen los institutos de estadística de cada país. En el caso de México esta tarea la realizan el Banco de México (Banxico) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Estos índices estudian la evolución media de los precios de una lista de productos representativos de las familias de un país, lo que se conoce como “cesta de compra”, y fijan su tasa de variación en términos interanuales basándose en el control mensual de los precios.

La inflación ocurre cuando el poder adquisitivo de una moneda disminuye, a tal punto que la cantidad de moneda circulante se sitúa por encima de la demanda real existente.

Las causas de la inflación suelen ser múltiples, a continuación explicamos dos causas principales:

INFLACIÓN DE DEMANDA.- Se presenta cuando la demanda general de bienes se incrementa en relación a la cantidad de bienes producidos, esto genera el aumento de los precios para restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda. La inflación de demanda corresponde con la explicación keynesiana de la inflación: La demanda de bienes y servicios de una economía es mayor a la oferta de los mismos. Esta causa de la inflación se presenta cuando la capacidad productiva (oferta de bienes) no puede aumentar al mismo ritmo con el que crece la demanda de bienes. Puede estar relacionada con la política monetaria, por ejemplo, si la política monetaria mantiene baja o negativa la tasa de interés real, esto puede estimular el consumo pero no la inversión, resultando en una presión inflacionaria.

Existen tres causas principales que pueden provocar esta sobredemanda:

a) La oferta monetaria aumenta rápidamente acompañada o no de una disminución de impuestos. Esto lleva a que los consumidores dispongan de más dinero para gastar en un corto período de tiempo en el que la oferta no ha podido crecer al mismo ritmo. Los productores entonces tienden a subir los precios. b) Aumento de la confianza de los consumidores en la economía y su futuro financiero. En esta situación optimista están dispuestos a gastar más aunque no dispongan de más ingresos (este mayor gasto vendría de un menor ahorro y/o un mayor endeudamiento). c) Caída en el tipo de cambio de la divisa nacional respecto a las divisas extranjeras. Esto provoca la subida en los precios de los bienes y servicios importados y una caída en los precios de los bienes y servicios exportados. En esta situación en la que lo importado cuesta más que lo exportado, los precios en el mercado nacional tienden a ir alza debido a que productores e importadores pasan el coste a los consumidores locales.

INFLACIÓN DE COSTOS.- Es el aumento en los costos de producción (mano de obra, materias primas, impuestos,…), también genera el aumento de los precios, puesto que las empresas deben mantener un margen de beneficios. Esta subida en los costos puede deberse a muchos motivos: materias primas más caras, subidas salariales de los empleados, subidas de impuestos, etc. Estos mayores costos para las empresas son pasados finalmente a los consumidores. El aumento del precio de cualquiera de estos insumos, se puede trasladar al precio final de los bienes, lo que puede ser el gatillo que dispare los mecanismos de propagación para que este aumento de precios se transforme en inflación. Por ejemplo, el aumento de la demanda de commodities (petróleo, granos, metales, etc.) por parte de China e India provocó un aumento a nivel mundial en el precio de los mismos. Esto aumentó los costos de producción de numerosos bienes y servicios a nivel mundial (costos de transporte, precios de insumos como cobre, acero, etc., precios de alimentos debido al aumento del precio de los granos, etc.).

En este contexto vale la pena destacar el reconocimiento que esta semana recibió el Banxico a nivel global y Díaz de León al Banquero Central del Año para América Latina. El Banco obtuvo el grado más alto en la escala prevista en el Reporte de Bancos Centrales del Global Finance, derivado que la inflación se ha ubicado por debajo del 4% y la divisa mexicana ha permanecido bajo control, entre otros puntos. El Banco de México (Banxico) fue acreedor al Grado A, un reconocimiento que constituye el nivel más alto en la escala prevista en el Reporte de Bancos Centrales del Global Finance. El reporte evalúa el desempeño de 94 Bancos Centrales en el mundo, al considerar el manejo de la inflación, la política de tasa de interés y otros aspectos. La distinción se dio durante las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Pese a los desafíos nacionales e internacionales y de volatilidad que ha enfrentado el peso mexicano, como una de las monedas más comercializadas de los mercados emergentes, la publicación destacó que la inflación se ha ubicado por debajo del 4 por ciento. Aunado a ello, refirió, la divisa mexicana ha permanecido bajo control y las tenencias extranjeras de los bonos nacionales se han mantenido estables. Como resultado de lo anterior, indicó, el Banco de México (Banxico) conserva una alta credibilidad, además de ser considerado factor de estabilidad. Por otra parte, el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, recibió el reconocimiento de ‘Banquero Central del Año para América Latina’, que es otorgado por GlobalMarkets por su liderazgo al frente del Banxico. El reconocimiento se entrega a partir de una retroalimentación con economistas y expertos en torno con diversos rubros, como el manejo de la política monetaria, el control de la inflación, transparencia, fortaleza institucional e independencia, entre otros elementos. Al respecto, Díaz de León agradeció a nombre de la institución dichas distinciones y afirmó que son un gran reconocimiento a la labor de los miembros de la Junta de Gobierno y al trabajo profesional de todo el equipo del Banxico, que este año celebra el 25 Aniversario de su Autonomía.

Sin embargo, estas excelentes noticias contrastan con la persistente ausencia de crecimiento en la economía mexicana. No llega el crecimiento económico prometido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y esperado con ansia por todos los mexicanos. El crecimiento de la economía mexicana será de 0.5% este año: indica una encuesta de Citibanamex. Analistas consultados por Citibanamex redujeron de forma marginal su expectativa de crecimiento económico para este año. Pasó de 0.6 a 0.5 por ciento. Esto, en línea con el recorte realizado hace unos días en la encuesta de especialistas económicos elaborada por el Banco de México (Banxico) de forma mensual, a la previsión de crecimiento, que pasó de 0.79 a 0.5 por ciento. Al presentar la Encuesta Citibanamex de Expectativas, realizada de forma quincenal, la institución informó que los expertos también bajaron su estimado de crecimiento para el PIB de 2020, y pasó de 1.4 a 1.3 por ciento. De acuerdo con la institución, los 24 expertos consultados estiman que el Banxico haga un recorte de 25 puntos base a la tasa de referencia interbancaria, que actualmente se encuentra en un nivel de 8 por ciento. En este sentido, 22 de los 24 analistas afirmaron que el recorte a la tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual lo hará este mes la Junta de Gobierno del banco central en su reunión de política monetaria, mientras que los dos restantes estiman que el ajuste será en noviembre. Además, prevén que la tasa interbancaria finalice el año en un nivel de 7.50 por ciento. Ello implicaría dos recortes más por parte del banco central en medio punto porcentual, mientras que para 2020, consideran que se ubicará en 7 por ciento. El crecimiento no llega y el fantasma de la recesión sigue rondando. 2019 comenzó con bastante turbulencia. Ya estamos a fines de octubre y el panorama sigue siendo incierto. El crecimiento no llega Y sólo el Presidente AMLO puede despejar la bruma. Pero deberá adoptar sin demora un nuevo discurso que ofrezca certidumbre y aliento a la inversión y aprovechar la baja inflación.. De lo contrario se arruinará el presente y el porvenir de varias generaciones de mexicanos No desperdicie esta coyuntura favorable Sr. Presidente. De usted depende que el crecimiento, suficiente y sostenido, llegue ya a la economía mexicana. Tengo confianza en que así será.

INDAGAN EN MÉXICO MUERTE DE ALUMNA DE BIKRAM CHOUDHURY

Cambiando de tema, resulta que Ross Main arribó en días pasados a Acapulco, para indagar la muerte de su madre, la escocesa Phillis Main, quien falleció en ese puerto vacacional durante un curso de formación de instructores de yoga, dirigido por Bikram Choudhury, quien huyó de India, Tailandia y Japón, luego de enfrentar en California una orden de arresto y acusaciones de acoso sexual y violación.

Bikram es conocido por promover la práctica de yoga bajo temperaturas extremas, que hace que esta disciplina te sane bajo su filosofía y principios, pero la señora Phillis, lejos de graduarse como instructora, murió a causa de la irresponsabilidad de la empresa Bikram, al no contar con servicios médicos para sus alumnos y ofrecer, en el lujoso hotel Princess Mundo Imperial, donde se desarrollaba el curso, una pésima alimentación.

Pese a todo lo anterior, el gurú continúa huyendo, ahora en México, con total impunidad. Estaremos atentos.

