México receta a EU e Irán su ‘besos y abrazos, no balazos’

¡Ah! qué con esto de que la fiesta dura muy poco y de repente, pues, ya pasó todo. Graznamos hasta cansarnos, brindamos y, ¡zas!, ya es otro año, otra década.

¿Y en el inter?

Pues una escaramuza entre México y Bolivia que por ahora está en “stand by” a causa del siempre corazón asistencial del gobierno mexicano para quienes son perseguidos políticamente, según el color de quien gobierne nuestro país. En este caso, primero, el ex Presidente “derrocado”, Evo Morales, y después nueve de sus funcionarios que son reclamados acusados, entre otras cosas, de sedición y terrorismo.

Cruce de reclamos, amenazas, bloqueo de la embajada mexicana en La Paz y hasta una soez invectiva contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador que más que graznidos parecían ladridos.

Y parece que no, pero el mantenerse al margen, no seguir la corriente a los empleados de Jeanine Áñez, Presidenta interina de Bolivia, ha dado resultado a México para disminuir los ímpetus de quienes quieren hacer el caldo gordo. En medio de todo está la controversia de si procede o no el derecho de asilo aplicado por nuestro país.

Aunque la posición de mantenerse aislado de cualquier tipo de ventisca es, desde su arranque, de López Obrador, digan lo que digan, de solucionarse el conflicto con Bolivia en buenos términos, quien acumulará otra palomita será, innegablemente, Marcelo Ebrard.

Pero esa escaramuza doméstica no representa ni el 5 por ciento de lo que podría ser el envalentonado paso que dio Donald Trump para abatir a uno de los personajes, política y militarmente, más poderosos de Medio Oriente, si no el que más, en los últimos años.

El General Qassem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds iraní, no sólo ejercía poder en su país, sino hasta en Irak, Siria y otras naciones. Una zona de exclusividad tremenda, flanqueada, incluso, por miembros de ejércitos de al menos 10 países más, con la supremacía de Estados Unidos.

Así, pues, en un abrir y cerrar de ojos, Trump ponía al mundo bajo el riesgo de lo que muchos piensan, pero creen difícil de ocurrir, la Tercera Guerra Mundial. Bueno, mientras ninguno, o nadie, cometa el error de oprimir el botón rojo todo está bien.

Trump dio en el blanco en una maniobra que más que contrarrestar el poder de un personaje o de un país (Irán) pretende atraerlo hacia su persona en un año crucial para Estados Unidos ante el próximo proceso electoral, en donde se juega su reelección.

Y tal vez no lo sea todo; el Presidente estadounidense está en la antesala de un “impeachment” que, aunque no sea muy viable, lo debilita políticamente.

Pero he ahí que todo tiene remedio. México ha pasado la receta así, de un sopetón, a los dos países beligerantes, “besos, abrazos, y no balazos”. Aunque es una pócima que, en México, los “traviesos”, los que desairan a sus “mamacitas”, todavía no digieren por completo, existe la esperanza de que surta efecto, sobre todo de parte de Alfonso Durazo.

Después de días de ser cuestionado por mantenerse al margen de un hecho internacional -que nada lo obligaba a opinar, pues hasta ahora, y después de que lo hizo, no veo que algún otro esté interesado ni por Estados Unidos ni por Irán, ni por el mundo-, México llamó a la mesura.

“En apego a los principios constitucionales de política exterior refrenda el valor del diálogo y la negociación en la solución de controversias internacionales”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con algo menos que la idea de Vicente Fox de unificar a las dos Coreas, el gobierno mexicano ya dio gusto a quienes querían que opinara, como opina de Bolivia, de Venezuela, de Assange. Claro, ahora sólo falta que digan que es candil de la calle…

Con la garganta casi cerrada de tanto graznar que porque “Feliz Navidad”, “Feliz Año Nuevo”, “Feliz Día de Reyes”, feliz, feliz y feliz, me atrevo a decir ¿y qué tal que le hagan caso? Para empezar ya Trump, según una carta, ha solicitado el retiro de sus tropas de la zona de conflicto. Falta que Irán se resigne.

El consejo no está mal (“besos y abrazos, no balazos”); lo malo es que Trump ya dio el primer paso… Y quiere dar el segundo.

Esto cansa (aunque sea inicio de año). Pueden graznar por mí.