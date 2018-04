México necesita una izquierda democrática

Es indispensable que de las elecciones del 1 de julio resulten una Cámara de Diputados y gobiernos estatales y municipales con legitimidad y márgenes de maniobra suficientes para la restauración de la concordia nacional y para recuperar el crecimiento y la esperanza. Es hora de que asumamos, todos los mexicanos, un compromiso con la normalidad democrática. Las elecciones no son batallas para aniquilar a supuestos enemigos históricos. Son procesos para elegir a los legítimos titulares de los poderes legales del Estado. Elecciones legales con resultados legítimos, no más, pero tampoco menos. Nada es, hoy, más importante en la coyuntura política de México que el compromiso de todos para que los procesos electorales sean irreprochables y produzcan resultados irrefutables y legítimos. Aceptados por todos.

Estas elecciones revisten una singular importancia, pues de sus resultados dependerá el veredicto que la nación y el mundo emitan sobre el futuro de la democracia mexicana. Que los ganadores sepan ganar y los perdedores sepan perder con valor civil y compromiso con la democracia. Quien no aprenda a respetar las reglas del juego sólo hará el ridículo y cavará hondo su tumba política.

En los procesos electorales de trascendencia y, sobre todo, en los sistemas presidencialistas como el nuestro, la decisión de los votantes se decanta, finalmente, entre dos y sólo dos opciones: El cambio y la continuidad. Y, hoy, en México, por las razones que sea, la gran mayoría de los mexicanos anhela un cambio en el rumbo que al país se le traza desde los poderes legalmente constituidos, en especial desde el liderazgo que, por nuestras instituciones y cultura política, le toca ejercer al Presidente de la República.

Ya basta de cuestionamientos infundados. Sólo gobiernos legítimos con amplio sustento democrático permitirán a México desplegar una estrategia que responda, de manera eficaz, a la violencia criminal. México requiere gobiernos legítimos, capaces de concertar, democráticamente, los cambios necesarios para devolver a todos los mexicanos, pero sobre todo a los jóvenes, la esperanza en un porvenir de oportunidades, y no de frustración.

La democracia mexicana necesita la participación de una izquierda democrática capaz de sumarse a un proceso institucional de construcción de amplios consensos que permitan avanzar, con unidad nacional, hacia los importantes cambios no sólo legislativos, sino también, y sobre todo, sociales y políticos –en el más amplio sentido- que México reclama con urgencia. La intransigencia sólo obstaculiza la reconstrucción de una izquierda eficaz y capaz de hacer valer su fuerza. Los mexicanos menos favorecidos esperan que su suerte mejore gracias a políticas públicas de amplio impacto social en cuyo diseño no puede estar ausente el punto de vista de una izquierda institucional, democrática y moderna. El avanzar en el perfeccionamiento de una democracia plural y duradera requiere que las fuerzas sociales que se agrupan en la izquierda participen, en forma pacífica, democrática y legal, en la construcción de los consensos que México necesita para superar la inseguridad y el estancamiento, para construir opciones y hacer valer su capital político por la vía de las instituciones; por cauces democráticos y en la concordia. Desde la razón, y no desde la cerrazón.

