México ante un nuevo orden mundial

No pasó gran cosa. Se cayeron los valores de algunos fondos de inversión activos en México. Luego se levantaron. ¿Se volverán a caer? ¿Y luego? En el fondo, ya poco importa. Lo relevante es que la “recuperación” estimulada por pura creación de dinero y acumulación de deuda pública encontró sus límites políticos y sociales no sólo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. El gastado truco “keynesiano” con sus “quantitative easings” y demás “instrumentos” reventó hace ya rato y es hora de que se lo hagan entender a nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y sus asesores económicos más serios y responsables, como Carlos M. Urzúa, próximo titular de la SHCP. El truco “keynesiano” reventó porque nunca consiguió ser creíble. Los grandes innovadores y creadores de las nuevas fuentes de productividad global han seguido creciendo y acumulando cash sin necesidad de ayudas o rescates oficiales. Apple dispone, hoy, de más cash que el gobierno de Estados Unidos. Yahoo ha lanzado, ya, su propio dinero digital, el “bitcoin”, pero las millones de pequeñas y medianas empresas que son el verdadero músculo de la economía global ni la sienten ni se la creen. Ese es el problema de fondo, y por ahí ha de buscarse la solución. La intermediación financiera tradicional confronta nuevos retos. Y el proceso político no debe intentar manipularla.

El “truco keynesiano” funciona sólo si es creíble, si logra desatar los “animal spirits” del capitalismo. Algún irreverente diría que Keynes y Goebbels fueron al mismo kindergarden, pero la receta fracasa cuando nadie se la cree. Y sin credibilidad no hay liquidez que se convierta en inversión, ni en crecimiento ni en ocupación. Y el proceso político terminará por reventar el experimento cuando, al borde de la catástrofe, un endeble consenso incremente el límite de endeudamiento del Gobierno Federal sin establecer nuevas y suficientes fuentes de ingreso. Saludable quizá para el “largo plazo”, pero desastroso para lo inmediato. Es ocioso discutir si las calificadoras sobrerreaccionaron a la decisión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y cualquier día se volverá a reactivar la Inversión Extranjera Directa (IED) hacia nuestro país. Las calificadoras hicieron su trabajo, a su modo; para eso son “independientes”. Y la “incipiente” recuperación se detuvo. Urgen nuevas respuestas.

No habrá recuperación ni nuevos empleos, ni nueva prosperidad, sin reajustes de fondo que reconozcan, ya, que esto es mucho más que una “crisis financiera” y otra “recesión” cualquiera de libro de texto. Este es el principio del fin del predominio del capital financiero y del modelo concebido en torno al modo de producción industrial “fordista”. La civilización industrial agoniza, en buena parte, víctima de sus propios éxitos, y la reconstrucción económica y política del planeta comienza a dejar ver los rasgos distintivos de un nuevo orden mundial.

Apuntaré aquí algunos elementos que permiten comenzar a vislumbrar los rasgos esenciales del mundo venidero. No por afán especulativo o porque me crea profeta, sino porque me gana el hábito de pensar el mundo en términos de “escenarios” y el afán de concebir estrategias para buscar salidas exitosas a las aparentes catástrofes. Menciono algunos: 1) La aceleración de la destrucción creativa; 2) la cada vez más rápida desaparición del trabajo asalariado y su reemplazo por nuevas modalidades de colaboración descentralizada y no subordinada; 3) la erosión y gradual desaparición de los activos monetarios, y su reemplazo por registros digitales; 4) el debilitamiento creciente de los estados nacionales y el fortalecimiento de redes globales de intercambio y poder que no reconocen fronteras y, 5), la sustitución creciente del consumo de bienes manufacturados y estandarizados por el disfrute de “experiencias” y la desaparición de la privacidad. Habrá que analizarlos en detalle para ver cuáles son las mejores respuestas que México puede adoptar ante ellos. Hacerlo atinadamente y gobernar a México con acierto y sin falsas salidas populistas es el gran reto que pronto tendrán en sus manos AMLO y su equipo económico.

[email protected]