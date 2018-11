México, al borde del caos

A punto estuve de dar vuelta a la página del periódico del día 12 de noviembre. En la columna inferior a la izquierda, aparecía un reportaje del editor cuya cabeza decía: “Hallan en una década mil 978 fosas en el país”. Me hubiera saltado la noticia buscando otras más importantes pero… regresé a ella, con grave sentimiento de culpa por mi egoísmo o egocentrismo. ¿Cómo no pensar en que esta información es la más grave y trascendente para una nación, para un país como México que tiene una historia de heroísmo en la que, frente a todos los obstáculos, incluso invasiones extranjeras, despojos de territorio, traiciones, deslealtades de compatriotas, calamidades de todo tipo por corrupciones galopantes, al fin y al cabo, hemos resurgido como comunidad ejemplar, de profundo respeto por la vida y el derecho a una sepultura digna.

Dos mil fosas clandestinas, es decir hoyos donde se han dejado restos de seres humanos, como pudieran ser los de cualquiera de nosotros, de nuestros hijos, hermanos, padres, tíos, primos, etcétera, que han sido privados de la vida por otro mexicano que se ha arrogado ese derecho y, sin el mejor reparo lo arroja a un agujero que él mismo o sus compinches escarbaron y, previamente a torturarlos o descuartizarlos, los dejan apenas a unos centímetros ocultos por paladas de tierra. Los asesinos se van a buscar otras víctimas por las que cobran un dinero o simplemente saciarán sus instintos de venganza por un supuesto agravio de invasión de dominios o deudas no cumplidas. Los crímenes se multiplican y, la autoridad y la ley, paralizadas.

La investigación periodística (sí, de esos héroes anónimos de los que también hay cuerpos en las fosas) revela que de esas 2 mil fosas, las fiscalías recuperaron 2 mil 844 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y otros tantos miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número indefinido de víctimas.

¿Se habrán ignorado o silenciado hallazgos anteriores a la última década? Las fosas se encuentran en 20 de los 32 estados de la República. ¿Serán producto de la declaración de guerra al narcotráfico? Sólo mil 738 han sido identificadas, el resto de las hasta ahora 1,978 fosas localizadas, siguen en el misterio de no saber a quién pertenecen, a pesar de las más de 200 solicitudes incontestadas de deudos que buscan a sus familias.

En dos terceras partes de los estados de la República es posible hoy, ahorita, que un hombre, una mujer, un niño, un adolecente desaparezca sin que jamás se vuelva a saber de él, por más que sus seres queridos recorran el vía crucis de visitar las morgues de toda la República, presenten denuncias, se agrupen con otros padres y madres que dedican su vida a la esperanza de encontrarlos vivos o muertos. La muestra de dolor, aflicción, y sufrimiento inimaginable que se multiplica cada día a la velocidad de al menos dos fosas que diariamente se abren en algún rincón de la República, sin que pueda saberse tampoco de los que se incineran o disuelven en acido, para borrar cualquier vestigio de su existencia.

Los foros que últimamente se organizaron para tratar de conocer a través de las víctimas colaterales (familiares) que podrían aportar al conocimiento y al alivio del insoportable trance de perder a un familiar alguna nueva experiencia o propuesta, fracasaron, por la razón de que el fondo, -la causa de lo cansado-, es la evidencia de la falta de un Estado de derecho en el que la autoridad no cumple con la primera justificación de su existencia que es la de garantizar la seguridad del ciudadano. En ello debe comprometer todo y no dilapidar el tiempo en sus gustos e intereses políticos personales que le restan la capacidad para entender, explicarse y actuar frente al terrífico problema que va convirtiendo a la patria en un sepulcro al deshonor, porque sus hijos han sido sacrificados no en aras de una defensa superior de México, sino en la satisfacción diabólica de enfermos mentales que gozan y se solazan aniquilado a sus semejantes con o sin motivo, si es que en el caso pudiera haberlo. La negación misma del ser nacional está acabada con los últimos reductos de dignidad cuando todos somos candidatos a desaparecer y ser tirados a un hoyo sin que jamás pueda volver a saberse de nuestro destino final.

Someter a un pueblo a este calvario es negar la política y el mínimo sentido de respeto al hombre mismo. Los políticos que llegan al poder con facultades de decisión y acción y que no den a esta tragedia la prioridad social de nuestros días, están traicionando la democracia en su más alto sentido y traicionando a su patria para pasar por el cargo sin cumplir el mínimo deber de congruencia. Ayotzinapa nos permitió visualizar la gangrena de la corrupción que amenaza a la nación que ha comprometido a sus propias Fuerzas Armadas, creadas para defendernos del exterior, a la ruin tarea de matar también, para no comprometer órdenes superiores de intereses políticos incalificables, donde el extravío por el poder obnubila la conciencia para asesinar sin el menor remordimiento.