México a punto para renegociar TLC

Para el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, México está muy bien preparado para iniciar la renegociación del TLC, a partir del 16 de agosto, porque los encargados de hacerlo, tanto del sector público como del privado, tienen una amplia experiencia. Ante la facultad que tiene el Senado de la República de aprobar los tratados internacionales, el grupo parlamentario del tricolor, apuntó, se compromete a seguir trabajando muy de cerca con los congresos de Estados Unidos y Canadá en busca de beneficios para nuestros pueblos a través de la economía y el comercio. Estaremos atentos.

TODO EL PESO DE LA LEY A DUARTE

El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, pidió que se aplique todo el peso de la ley contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el daño que hizo no sólo a su estado, sino a todo el país. Consideró que se debe garantizar que se resarza a la sociedad todo el daño causado por las acciones ilegales que se le imputan. “Duarte es señalado por haber lastimado no sólo a la sociedad veracruzana, sino a todos los mexicanos, con hechos que las autoridades deben acreditar. Su juicio no debe ser un asunto de fe, sino de estricto apego a nuestras leyes”, advirtió.

MANCERA A CUENTAS

El Senado llamará a cuentas al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que explique en qué grado se encuentra la inseguridad en la capital del país luego de que fuerzas federales abatieran a Felipe de Jesús Pérez Luna “El Ojos”, líder del cártel de Tláhuac. Legisladores del PAN, PRD y Morena reprobaron que el titular del gobierno local esté más preocupado por hacer campaña por la Presidencia de la República que por la integridad y salvaguarda de sus gobernados. Ernesto Cordero Arroyo, senador del PAN, declaró que lo ocurrido en Tláhuac contradice a Mancera Espinosa en el sentido de que la Ciudad de México no es centro de operaciones de la delincuencia organizada. En tanto, Mario Delgado cuestionó que el mandatario capitalino dilapide recursos en la llamada Fuerza Conago y descuide la seguridad en la Ciudad de México. Dolores Padierna Luna y Mariana Gómez del Campo Gurza, coordinadora del PRD y vicecoordinadora del PAN, respectivamente, coincidieron en que lo fundamental ahora es que Mancera Espinosa reconozca que cárteles del narcotráfico sí tienen presencia en la Ciudad de México. Destacaron la importancia de que el jefe de Gobierno converse con el Congreso de la Unión para que explique cuál es la situación que prevalece en la capital del país en materia de inseguridad.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El Congreso del estado de Sinaloa aprobó la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En la elaboración de la iniciativa estuvo muy activo el órgano garante de la transparencia, que dirige Rosy Lizárraga Félix. La comisionada presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa indicó que la Ceaip trabajó activamente, en conjunto con el Congreso del estado, en el enriquecimiento del documento que dio origen a la creación de la ley. Lizárraga Félix reconoció que la ley era una asignatura pendiente, toda vez que, precisó, representa un paso más en materia de acceso a la información pública y en proteger los datos de carácter personal. Dijo que hoy en día se maneja bastante información en redes sociales al contratar algún servicio y con las tecnologías de la información, por lo que dicho marco normativo viene a dar certeza jurídica a los titulares con sus datos.

BANDERAZO

Bien hace el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, en promover el deporte en su estado; y es que hace unos días dio el banderazo de inicio de la remodelación integral del estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán y dio cuenta de la intención de hacer lo propio con el Emilio Ibarra Almada, de Los Mochis. En la obra se invertirán alrededor de 308 millones de pesos y se prevé que concluya en septiembre del próximo año. Ordaz aseguró que “el objetivo de mi administración es dejar a Sinaloa con tres estadios modernos y funcionales, a la altura de las exigencias que los tiempos demandan”. Reconoció que resulta fundamental la remodelación de los estadios, sobre todo el de Mazatlán, puerto que será la sede del Tianguis Turístico 2018, sin contar que existe la posibilidad de albergar, nuevamente, para 2020 o 2021 la Serie del Caribe.