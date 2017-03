Primera parte

Causó mucha extrañeza entre los mexicanos sin recursos ni atención médica en la República y otro tanto entre la propia burocracia local y federal, que sí tienen acceso privilegiado a la medicación como derechohabientes, en contraste del injusto y lamentable, con los que no lo tienen, y que están muy atentos a lo que ocurre en materia de salud y sobre todo, en la atención de los enfermos en los servicios clínicos y hospitalarios del país, como parte de la anunciada estrategia de la política social del Gobierno de la República, hacia todos los sectores de la población, para dar cumplimiento al compromiso hecho del Presidente Enrique Peña Nieto, de extender tanto como sea posible el acceso estratégico de la población en general, a estos valiosos servicios médicos, sin discriminaciones ni exclusiones por hacer prevalecer derechos sindicales, dicho con todo respeto al sindicalismo.

Resulta que es inexplicable, vuelvo a insistir sobre el respeto a los sindicatos, que en una proclama a todo lo que da, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), firmada por el Maestro Juan Ayala Rivero, como presidente de esa importante agrupación sindical de la Ciudad de México, que como se percibe es afín y hace eco con la Máxima Central Burocrática del país, que encabeza como líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), el Senador Joel Ayala Almeida, que han expresado su rechazo a la coordinación entre la Ssa, el IMSS, el ISSSTE, para compartir los servicios médicos de sus instituciones en el empleo de la infraestructura disponible en determinados padecimientos.

Se trata ni más ni menos de un convenio con el lineamiento para dar acceso facilitado a todos los mexicanos, sin excepción, a los servicios médicos gubernamentales desechando el viejo e injusto criterio a la población, de no tener los beneficios de la seguridad social para salvar sus vidas.

Resulta que luego de que el líder de la FSTSE, expresó su molestia y desaprobación con la medida tomada por la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de compartir los servicios médicos e instalaciones hospitalarias que cada dependencia tiene en toda la República , es decir las 32 secretarías de salud de las entidades federativas, los servicios de alto nivel y especialización que se encuentran en la Ciudad de México y en el país.

Igualmente en las instalaciones hospitalarias y el servicio de la medicina externa, tanto del IMSS como del ISSSTE, en cuyas instituciones podrán serán atendidos los eventuales pacientes sin importar si tienen o no seguridad social. El senador Ayala Almeida que fue recientemente diputado Constituyente de la CDMX, afín a los legisladores de avanzada que propusieron en la Asamblea Legislativa, acceso facilitado a todos los mexicanos en materia de salud, que lo necesiten, nos resulta muy extraño que esté en desacuerdo con una atención médica más extendida a los pobres, como se aprobó en Estados Unidos por Barak Obama y que ahora el nuevo presidente Donald Trump, quiere echarla abajo.

No están de más las razones, tanto el senador Joel Ayala Almeida y su compañero sindicalista Juan Ayala Rivero, sobre las necesidades que tienen las tres mayores instituciones medicas del país para prestar sus valiosos servicios médicos pero no es con las discriminaciones, los privilegios, las exclusiones presupuestales de los desposeídos, razón suficiente para que no luchen por sus vidas. Lo que hay que remediar, es contar con mayores recursos para el personal que trabaja en las dependencias de salud y platicar el cómo y cuándo con el personal, para optimizar el servicio al derechohabiente y al sentido humanitario para los que no lo tienen.

