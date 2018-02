Meade vs. AMLO, en la opinión de la elite de Washington

Por considerarlo de interés primordial para los lectores de IMPACTO cito, literalmente, lo publicado en Internet por “24 Horas”: “La elección presidencial del 1 de julio de este año en México será la más importante en 2018 para EU”, afirmó Duncan Wood, director del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center en Washington D. C., un “Think Tank” líder de opinión entre la elite intelectual de la capital norteamericana.

Además, Wood se refirió a AMLO como a alguien “al que le falta profundidad en cuestiones políticas contemporáneas”.

En un reportaje publicado en la revista The National Interest (especializada en asuntos internacionales, editada por el Center for the National Interest, un think tank sobre política públicas con sede en Washington D. C., en el que estuvo recientemente AMLO), “de cara a las elecciones presidenciales en México”, el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es retratado como un enigma, un populista radical que trastornará el orden político y económico establecido, mientras que José Antonio Meade Kuribreña es visto como un candidato viable.

En el artículo “La elección más importante para EUA en 2018 puede ser la de México”, Wood apunta que el precandidato del PRI es casi, universalmente, reconocido como un funcionario dedicado, creador talentoso de política pública; un conversador encantador y un pensador sofisticado.

El director del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center, con sede en Washington, se refiere, además, al ex líder morenista como “al que le falta profundidad en cuestiones políticas contemporáneas, lo que representa la mayor amenaza para México”.

Esta carencia del precandidato de Morena se vio, claramente, en una actuación deslucida en un evento del Wilson Center en Washington, el pasado otoño, así como en su propuesta de dar amnistía a los jefes del crimen organizado si gana la Presidencia, asevera Wood.

En la revista especializada en asuntos internacionales, Wood comenta que Meade tiene la oportunidad de construir una imagen positiva con el electorado.

Respecto a Ricardo Anaya, precandidato del Partido Acción Nacional (PAN), señala que la salida de Margarita Zavala del instituto político perjudicó, seriamente, sus probabilidades de llegar a la Presidencia de México.

Uno de los mexicanólogos más reconocidos en Washington apunta que ninguno de los aspirantes a candidatos independientes parece tener una seria oportunidad de ganar las elecciones, sin embargo, al final pueden ser fundamentales para determinar el resultado.

Wood comenta que en este proceso electoral, López Obrador tiene más que perder y que se encuentra en una posición similar a la que tenía en 2006, cuando su ventaja en las encuestas se vio arrebatada y socavada por una campaña concertada por Felipe Calderón Hinojosa.

Las elecciones mexicanas, abunda, pueden convertirse, en este 2018, en uno de los más importantes sucesos para Estados Unidos, ya que los resultados determinarán la extensión de la cooperación en curso entre ambas naciones y si se mantendrá la naturaleza amigable de la relación bilateral.

Y es que México, señala, es el tercer socio comercial más importante para Estados Unidos, el segundo importador más grande de bienes y servicios estadounidenses, y el primer o segundo mercado de exportación para 29 estados.

Expresa también que México es un elemento crucial en la plataforma manufacturera de Norteamérica que garantiza la competitividad de miles de firmas de Estados Unidos y que está relacionado directamente con 5 millones de empleos estadounidenses. “Adicionalmente, en años recientes, México se ha vuelto un socio crítico para proteger a EUA de amenazas terroristas a medida que funcionarios mexicanos y estadounidenses han trabajado más estrechamente que nunca en la cooperación en inteligencia e información”, puntualiza Wood.

La opinión de la elite intelectual de la capital de EU es muy importante porque el crecimiento económico de México se ha mantenido, ya largos años, por debajo de su potencial.

Esto ha sido un factor decisivo en la acumulación de rezagos sociales que contribuyen a la inseguridad y la violencia.

Por esa razón se ha vuelto urgente e indispensable que México ponga en marcha una agresiva estrategia de atracción de inversión extranjera directa innovadora.

Y nadie está mejor calificado, técnica y moralmente, que Meade Kuribreña, precandidato del PRI y la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, para dirigir este proceso.

Su experiencia en la Sedesol, en la SRE y, dos veces, en la SHCP, además de su inteligencia superior y su sensibilidad humana, lo dota de capacidades poco comunes para enfrentar estos difíciles retos.

En esta hora crítica para esta y las siguientes generaciones de mexicanos no podemos darnos el costoso lujo de elegir a un Presidente de la República que, como por sus propios errores estratégicos lo ha conseguido Andrés Manuel López Obrador (“El Peje” por su boca muere), atemorice a las elites dirigentes de la nación con la que sostenemos nuestros mayores intercambios económicos, financieros, tecnológicos, migratorios y culturales. Quizá con la ayuda de Héctor Vasconcelos Cruz, su asesor más avezado en asuntos internacionales, todavía consiga revertir esa percepción, pero Wood y los expertos del Wilson Center no serán fáciles de convencer.

Su apuesta por el triunfo de Meade Kuribreña parece ser firme y estar bien informada.

Sólo las urnas dirán la última palabra, a pesar de la guerra de encuestas y la ferocidad de las campañas. ¡¡¡Que gane México!!!

