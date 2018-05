Meade, el triunfador en el debate

‘Ser, parecer y que te la crean’

Jesús Reyes Heroles

No sé quién “ganó” el debate porque no queda claro cómo se midieron los tantos ni quiénes llevaron la cuenta. Lo que, en cambio, está fuera de duda es que quien dominó el debate fue José Antonio Meade. Lo dominó porque mostró un aplomo, una capacidad de respuesta y concentración, y, sobre todo, una capacidad de improvisación ágil, coherente y enfocada que no esperaban ni calcularon sus contrincantes. Las leyendas negras del “tecnócrata insensible” que “era incapaz de debatir con pasión y contundencia” se derrumbaron, estrepitosamente, a la vista de todos. Quedaron descobijados los histriones de la descalificación a priori y sus seguidores de las redes sociales. Ojalá aprendan a dejar de creerse sus propias mentiras y a dejar de creerse anticipados ganadores a la luz de sus encuestas cuchareadas.

Meade dominó el debate porque en todo momento se comportó como quien sabe que sí va a ser Presidente de la República. Es, parece y le creemos. Y creemos en él. En su inteligencia, que en el debate quedó más que probada. En su capacidad para gobernar con eficacia y resultados, que, de sobra, probó con su desempeño en cinco secretarías de Estado, de altísima responsabilidad, en dos gobiernos encabezados por presidentes de la República de partidos diferentes. En su carácter, por su capacidad para mantenerse sereno y responder con firmeza, pero sin agresiones, a los reiterados cuestionamientos de sus competidores. Siempre trató al persistente candidato de las izquierdas con infinita paciencia ante sus gastadas historias de complots que sólo parecen preparar la consabida protesta poselectoral ante la inminente derrota.

Meade mostró y sigue mostrando, de manera consistente, dotes no sólo de Presidente, sino de líder político responsable y con visión de largo alcance. De líder que entiende, desde el compromiso con las próximas generaciones, más allá de las próximas elecciones, y desde la experiencia del gobierno, la delicada tarea política de construir consensos políticos eficaces y duraderos. Su valiente y tenaz rechazo a la tentación de la confrontación hiriente, su compromiso de no dividir a la nación, da prueba de que sabe que va a ganar y que a ser Presidente, pues un Presidente que aspire a gobernar sabe que para lograrlo tendrá que contar con quienes hoy son sus rivales en una contienda democrática. Y tendrá buen cuidado de no convertirlos en enemigos irreconciliables. Hay que tener carácter y grandeza de ánimo para, ante la andanada de provocaciones, resistirse a la ira y evitar ofender la dignidad personal de los contendientes a sabiendas de que más temprano que tarde habrá de sentarse a negociar con ellos los acuerdos necesarios para que México avance con firmeza y rumbo, pero siempre dentro de la democracia.

Meade dominó el debate porque mantuvo, en todo momento, actitud y presencia de Presidente. Sus propuestas convencen. Convence su experiencia. Convence su determinación de asumir públicamente compromisos precisos, pero sobre todo convence él. Actúa como quien sabe que va a ser Presidente. Habla como quien sabe que va a ser Presidente. Y esa imagen de Presidente es la que Pepe Meade ya consiguió dejar claramente grabada en la conciencia de millones de mexicanos que, a pesar de las opciones afortunadamente disponibles, decidimos sintonizar el debate. Y que por eso votaremos por él, para que nos devuelva la paz y la esperanza.

[email protected]