Meade debe cuidarse de conspiraciones

A riesgo de parecer paranoico, creo que entramos, de lleno, a la temporada de conspiraciones. Y no porque, por ejemplo, el gobierno federal cayera redondito en la estrategia, insultante, por obvia, de Javier Corral; tampoco porque se difundiera el cuento de que Manlio Fabio Beltrones emigra a Morena, sino porque ahora se ponen en boca de José Antonio Meade palabras que nunca pronunció.

Reforma es un periódico que, por lo general, observa una de las reglas fundamentales del periodismo: El rigor profesional. Por eso extraña que su reportera Erika Hernández, firmante de la nota del evento del precandidato presidencial del PRI en Hermosillo, pusiera en boca de Meade palabras que podrían causar un alboroto político, incluso hacia el interior del partido.

Meade llegó a la precandidatura como simpatizante del PRI, es decir, nunca ha sido militante, aunque en las elecciones del 2012 votara por Enrique Peña Nieto siendo secretario de Hacienda de Felipe Calderón, pero Reforma dice que en el discurso en Hermosillo, en el que sepulta en elogios a Beltrones, Meade dijo: “Tuve el gusto y fortuna de trabajar en el comité nacional de mi partido con Manlio Fabio Beltrones, siendo él nuestro dirigente nacional; me enorgullece”.

Alguien miente: Meade o la reportera. He revisado la versión estenográfica de las palabras del precandidato priísta, y escuchado el audio de todo lo que dijo en público, y nada hay, ni siquiera parecido, a lo que contiene la edición sabatina de Reforma. He preguntado y me dicen que tampoco lo dijo en reuniones privadas.

¿Por qué poner atención a este párrafo perdido en la página 7 del periódico?, porque podría servir si no para impugnar al precandidato, sí para tacharlo de mentiroso, porque a menos que lo hiciera de manera encubierta, nunca tuvo “el gusto y la fortuna de trabajar en el Comité Nacional” de un partido al que, hasta donde nos ha dicho, nunca perteneció y, que sepamos, sigue sin pertenecer.

Es probable que nada haya de conspiracionitis en la inclusión de este párrafo entrecomillado en la nota de Reforma y se trate sólo de una aportación inocente de la reportera o la mala leche de algún duende que nunca falta en las redacciones.

Lo cierto es que si los priístas que no terminan de digerir la candidatura de Meade o sus contrincantes presidenciales le toman la palabra a Reforma podrán armar un alboroto que, en el mejor de los casos, obligue al precandidato a exigir una aclaración al diario o, en el peor, tenga que explicar cómo fue que se presentó como simpatizante cuando ya colaboraba con Manlio en el comité nacional de “su partido”.

Lo cierto es que, conforme a videos, audios y versiones estenográficas, Meade jamás dijo lo que dicen que dijo.

Santiago Creel diría que hay razón para el “sospechosismo”.