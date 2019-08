‘Matar a tantos mexicanos como pueda’: Cruisius; senadores alertan a AMLO sobre discurso de odio

El 23 de enero del 2016, en Iowa, el precandidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, en un discurso en el Centro Siux: “Podría plantarme en medio de la Quinta Avenida y disparar a la gente, y no perdería votos”.

…

Los discursos de odio tienen terribles consecuencias, tarde o temprano, NO sólo en EU; la intolerancia y la polarización han dejado una indeleble huella de sangre y lágrimas en el mundo. México no está exento.

…

Para los senadores Gustavo Madero y Damián Zepeda, desde Palacio Nacional se transmite ese mensaje. “Es muy grave esta cultura del odio que se está propiciando, este tipo de deformaciones sociales psicópatas que no encuentran más que la violencia y la destrucción. Me preocupa mucho que desde el púlpito presidencial de Estados Unidos se estén mandando mensajes de violencia, de intolerancia y de racismo”, dijo Madero.

…

Continuó el chihuahuense: “Pero de igual manera, desde el púlpito presidencial de nuestro País se están generando discursos de desencuentro y de división, justo lo contrario de lo que necesitamos, que es unidad, respeto y tolerancia”.

…

Para Zepeda, los decibeles de Andrés Manuel López Obrador no son como los de Trump: “No creo que tenga la misma dimensión -que en Estados Unidos-, pero sí tiene que ser una alerta, a tiempo, de que no se debe promover el discurso de odio”.

…

Por lo pronto, el odio carga un saldo de muerte, a México, de seis connacionales y siete heridos. Pudieron ser muchos más, como dijo el joven asesino Patrick Cruisius en El Paso: “Matar a tantos mexicanos como pueda”.

REVIENTA PLANES DE EBRARD Y AMLO ACUSACIÓN NARCA DE EU CONTRA PRESIDENTE DE HONDURAS

Mal y de malas el tino del canciller Marcelo Ebrard Casaubón al operar la entrega de 30 millones de dólares anuales al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado, en Estados Unidos, de recibir 1.5 millones de dólares del narcotráfico para su campaña en el 2013, aunque él dice que es “conspiración contra su gobierno”.

…

El descuido de la Secretaría de Relaciones Exteriores es imperdonable. La información sobre los Hernández -Orlando y su hermano “Tony”- se manejó, en las fiscalías norteamericanas, con anticipación a partir de señalamientos del capo Alexander Ardón que fueron investigados en Nueva York.

…

La Fiscalía del distrito sur neoyorquino reportó, en un documento de 49 páginas, que el presidente hondureño estaba enterado de que se destinaron 1.5 millones de dólares para sobornos en apoyo a su campaña y que se compraron regalos y favores a políticos locales a cambio de protección.

…

A pesar de la información previa de EU, la cancillería mexicana preparó el encuentro de Andrés Manuel López Obrador con el presidente hondureño, ya que a Ebrard le urgía limar posibles malentendidos con el opositor de Juan Manuel Zelaya.

…

Zelaya fue depuesto en el 2009 y está relacionado con Rosalinda Bueso Asfura, esposa de Ebrard y ex representante diplomática en México, apoyada por el entonces Jefe de Gobierno del DF para recuperar la embajada de la que fue expulsada por el interinato del Golpe de Estado en el país centroamericano.

…

Pero también se trata de construir el liderazgo latinoamericano de López Obrador y eso obliga a Ebrard a fortalecer la relación con Honduras por el Pacto Migratorio impuesto por Donald Trump a México a cambio de eliminar aranceles comerciales.

…

En la estrategia del liderazgo de AMLO se promovió el “regalo” de 30 millones de dólares a Hernández como un espectáculo solidario de México, donde hasta Ebrard se dio el lujo de declarar que nosotros hacemos “lo que Estados Unidos debería hacer”, una débil bravuconada para suavizar la imagen servil a Donald Trump enfatizada en las críticas del presidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos