Masiosare en la frontera

¡¡Ay, nanita!! Otra vez se nos apareció el mismísimo Masiosare, y ahora no sólo nos amenaza con construir, sin más demora, su dichoso muro, sino con “militarizar” nuestra frontera norte. Me explico: Por la fonética de la música del Himno Nacional Mexicano pareciera como si las tres palabras (mas si osare, es decir, si se atreviera) fueran una sola palabra que se lee “masiosare”, este juego de palabras ha sido motivo de confusión, chistes y parodias entre los mexicanos, pues en este contexto pareciera como si el Himno Nacional estuviera haciendo referencia a un “extraño enemigo” de nombre Masiosare. Pues ahora resulta que ese extraño enemigo sobre el que nos advierte nuestro Himno Nacional usa peluquín rubio y grandes dientes postizos. Dice llamarse Donald Trump y ahora despacha, alternativamente, en la casa blanca de la avenida Pensilvania, en Washington D. C., y en su mansión, con campo de golf, en Mar-a-Lago, en la Florida. Lo alarmante es que entre sus periplos en el Air Force One, nuestro Masiosare se da tiempo para cultivar un odio tan intenso como infantil, y mal informado, contra los migrantes mexicanos, legales o ilegales, que, en su estrecha visión, son los culpables de la subocupación y el abierto desempleo que, según él, sufren los trabajadores de su país, que son, por cierto, los mejor remunerados del planeta.

¿Habrá tenido nuestro Masiosare, en su opulenta infancia neoyorquina, alguna nana migrante y mexicana? ¿El deforme inconsciente del atribulado dueño temporal del botón nuclear atribuirá a esa hipotética infeliz nodriza el horror de la figura obesa, calva y desdentada que cada mañana le recuerda, desde el espejo del baño de su recámara, la insignificancia de su persona, ignorante y racista? Si alguna deidad aria le hiciera el milagro de aprender a escuchar, algún asesor de mayores luces que las suyas, y mejor corazón, quizá, incluso, su propio yerno, Jared Kushner, pudiera explicarle que no son los mexicanos, sino las maquinas industriales avanzadas y el software, quienes reemplazan a sus imaginarios gringos de overall en ocupaciones industriales que ya desaparecieron para siempre y que jamás volverán.

¿O será, acaso, que sus amigos republicanos accionistas importantes de empresas del llamado “complejo militar-industrial-financiero” le están pidiendo una gran movilización de tropas que permita justificar sus inmensos presupuestos a los ojos de un congreso dominado por los demócratas? Imposible saberlo. Sin embargo, lo más importante es apelar a la sensatez y la prudencia de los actores políticos relevantes del lado mexicano de la dichosa frontera, en especial a los principales candidatos a la Presidencia de la República y al canciller Luis Videgaray Caso, para que en medio del fragor electoral eviten expresiones y actitudes que puedan contribuir a justificar los excesos retóricos de Masiosare. Y ruego a la Guadalupana y a ese Dios que con su dedo escribió en el cielo “el eterno destino” de nuestra atribulada patria que sólo sean eso: Excesos retóricos. Más nos vale.

